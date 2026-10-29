Morre Patrick Stewart, ator de 'X-men' e 'Star Trek', aos 86 anos

O ator britânico Patrick Stewart morreu nesta quarta-feira, 29, em sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ele tinha 86 anos. Conhecido no teatro e no cinema, Stewart ganhou reconhecimento internacional pelos papeis de Capitão Picard de "Star Trek" e o professor Charles Xavier de "X-Men".

O falecimento, decorrente da doença de Alzheimer e da demência com corpos de Lewy, foi anunciado nas redes sociais, segundo a Variety.

Conheça a trajetória de Patrick Stewart

Patrick Stewart construiu uma carreira que uniu o teatro clássico britânico a duas das franquias mais populares da cultura pop. Conhecido como o capitão Jean-Luc Picard, de Star Trek, e o professor Charles Xavier, de X-Men, o ator morreu em 28 de outubro de 2026, aos 86 anos, em Los Angeles, segundo sua representante.

Nascido em 13 de julho de 1940, em Mirfield, no condado inglês de Yorkshire, Stewart cresceu em uma família de trabalhadores. A infância foi marcada por dificuldades financeiras e pela violência do pai contra a mãe, experiências que ele relataria publicamente e que motivaram seu envolvimento no combate à violência doméstica.

O interesse pela interpretação surgiu ainda na escola. Stewart estudou na Bristol Old Vic Theatre School e passou por companhias regionais antes de ingressar, em 1966, na Royal Shakespeare Company. Nos palcos, consolidou sua formação em obras de William Shakespeare e desenvolveu a presença cênica e a voz que se tornariam marcas de seu trabalho.

A projeção internacional veio em 1987, quando assumiu o comando da nave Enterprise como Picard em Star Trek: A Nova Geração. A série permaneceu no ar até 1994, e Stewart retomou o personagem em quatro filmes e, décadas depois, na série Star Trek: Picard, exibida entre 2020 e 2023.

Em 2000, o ator estreou como Charles Xavier no primeiro filme de X-Men. O líder dos mutantes se tornou outro papel central de sua trajetória, com participações em diferentes produções da franquia, incluindo Logan, de 2017. Paralelamente ao cinema e à televisão, Stewart manteve sua ligação com o teatro, onde também dividiu o palco com o amigo Ian McKellen.

Condecorado cavaleiro pela rainha Elizabeth II em 2010 por seus serviços às artes dramáticas, passou a ser chamado de Sir Patrick Stewart. Em 2023, publicou a autobiografia Making It So, na qual revisitou a infância, a formação teatral e a transformação em um rosto conhecido por gerações de espectadores.