Um temporal com ventos de 114 quilômetros por hora atingiu o município de Tupanciretã, na região central do Rio Grande do Sul, na madrugada desta sexta-feira, 20, deixando 60 feridos e aproximadamente 5 mil casas destelhadas. Três mortes foram registradas, mas a Defesa Civil ainda investiga se os óbitos têm relação com a tempestade.

A cidade, que tem cerca de 20 mil habitantes, ficou sem energia elétrica, com o abastecimento de água interrompido e os serviços de telefonia e internet comprometidos. Ruas foram bloqueadas pela queda de aproximadamente 100 árvores, enquanto prédios públicos e unidades de saúde sofreram danos.

O prefeito de Tupanciretã, Gustavo Herter (PP), afirmou que a destruição atingiu praticamente todo o município.

Segundo ele, das 8.600 residências da cidade, cerca de 8 mil podem ter perdido os telhados. A estimativa é superior ao balanço preliminar da Defesa Civil, que contabiliza aproximadamente 5 mil imóveis destelhados.

“É algo jamais visto, cena de filme. Nosso hospital estava interditado pelas árvores ao redor, nem as ambulâncias chegavam”, disse Herter, em vídeo divulgado por veículos locais.

Segundo o prefeito, a destruição ocorreu em um intervalo de apenas 40 minutos, entre 3h e 3h40. A própria residência de Herter foi atingida.

Temporal deixa 60 feridos

De acordo com a Defesa Civil estadual, o balanço atualizado às 12h28 desta sexta-feira aponta três mortes e 60 feridos. As circunstâncias dos óbitos ainda estão sendo apuradas.

Luciano Boeira, coordenador estadual da Defesa Civil, informou à Rádio Gaúcha que uma festa acontecia no município quando parte da estrutura do local desabou.

“Não temos os maiores detalhes, nós sabemos que tinha uma festa acontecendo no município, onde a estrutura, o telhado dessa estrutura acabou colapsando”, afirmou.

Uma unidade de saúde teve o telhado danificado, e 11 pacientes do hospital foram transferidos para municípios vizinhos. Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) permanece no local para atender casos graves.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as rajadas chegaram a 114 km/h durante a passagem de uma supercélula pela região central do estado.

A Defesa Civil informou que a possibilidade de tornado não está descartada, mas ressaltou que o fenômeno, isoladamente, não explicaria a extensão dos estragos.

O órgão havia emitido um alerta vermelho às 2h38, com risco muito alto de vendaval, granizo de grande porte e destelhamentos. O aviso permaneceu válido até as 3h37.

Governo libera R$ 2 milhões para Tupanciretã

Diante dos danos, o governador Eduardo Leite (PSD) determinou a liberação imediata de R$ 2 milhões para ações emergenciais, incluindo a contratação de máquinas e equipamentos necessários à recuperação do município.

“Já determinei a mobilização de força total do Governo do Estado para atender a população. Nossas equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Brigada Militar e demais órgãos estaduais estão sendo mobilizadas”, afirmou Leite.

O vice-governador Gabriel Souza chegou ao município para coordenar as ações emergenciais. Equipes estaduais também trabalham na instalação de um gabinete regionalizado de crise.

A prioridade do governo, diz em nota, é restabelecer o fornecimento de energia elétrica e liberar as vias bloqueadas. A Defesa Civil segue contabilizando os prejuízos e alerta que os números de vítimas e imóveis atingidos ainda podem ser atualizados.