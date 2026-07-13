Liderança não é sobre você, é sobre os outros

A maioria dos líderes, seja supervisor, coordenador, gerente ou até mesmo CEO, carrega consigo aspirações, objetivos pessoais, valores e uma maneira particular de enxergar o mundo. Cada um traz uma história própria, que molda a forma como pensa, reage e toma decisões.

Assim como qualquer outra pessoa, o líder também é egoísta. Egoísta no sentido humano da palavra: alguém que possui desejos, ambições e objetivos pessoais. Muitas vezes utiliza sua posição, seu cargo ou seu destaque, seja em uma organização ou até dentro da própria família, como caminho para alcançar aquilo que deseja para si.

No fundo, o ser humano continua sendo um animal. E, como qualquer outro, luta por sobrevivência, busca energia, espaço e protagonismo. Quer ser visto, quer se destacar, quer alcançar aquilo que considera importante para si. Mas existe algo que muitos líderes esquecem quando chegam a posições de poder.

A vida é feita de perspectivas. Não existe uma verdade única. Existem diferentes formas de enxergar um mesmo assunto, e essas formas mudam dependendo do lugar de onde cada pessoa olha. O problema é que, quando o protagonismo individual cresce demais, muitos líderes passam a acreditar que a história gira em torno deles.

Só que a vida não é sobre você. É sobre os outros.

Por isso, até os objetivos mais individuais acabam sempre dependendo da forma como os outros nos enxergam. No final das contas, qualquer conquista está conectada à percepção que as pessoas têm de você. O grande líder entende isso. Ele é visto pelos outros como um ponto de apoio, alguém que gera equilíbrio e ajuda as pessoas ao redor a se tornarem melhores.

Liderar nunca foi sobre você. Não é sobre o seu ego, não é sobre o seu individualismo. Mesmo que exista dentro de você uma ambição legítima de conquistar algo maior, nenhuma jornada relevante se constrói sozinha. Você depende das outras pessoas.

No final de tudo, a liderança revela uma verdade simples. Nada é sobre você. Tudo é sobre os outros e sobre a qualidade da conexão que você constrói com cada um deles em cada momento, cada instante.