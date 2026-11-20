Projeções excessivamente otimistas no planejamento estratégico podem comprometer metas, prazos e orçamentos das empresas em 2027 (Planejamento)
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Publicado em 20 de novembro de 2026 às 15h00.
O planejamento estratégico das empresas brasileiras para 2027 pode ser comprometido pela falácia do planejamento, fenômeno descrito por Daniel Kahneman e Amos Tversky em 1979. O viés leva à subestimação de custos, prazos e esforços. Ricardo Ramos recomenda quatro práticas para reduzir riscos: auditar resultados anteriores, consultar experiências semelhantes, fazer um pré-mortem e reservar margens de prazo e caixa.
Por Ricardo Ramos*
Nos últimos meses do ano, milhares de empresas brasileiras fecham o planejamento estratégico do ano seguinte. Há retiros, apresentações, metas por área e orçamento aprovado. O documento sai com ar de certeza e, quase sempre, otimista demais.
Daniel Kahneman e Amos Tversky deram nome a esse fenômeno em 1979: a falácia do planejamento. Ao estimar prazo, custo e esforço, as pessoas ficam perto do melhor cenário, mesmo sabendo que projetos parecidos costumam atrasar.
Planejam olhando para dentro, contando como este projeto vai dar certo, e deixam de olhar para fora, para o que aconteceu com os semelhantes. No livro "Rápido e devagar: Duas Formas de Pensar", Kahneman conta um caso em que ele mesmo caiu nisso. Coordenava a criação de um currículo escolar e a equipe estimou cerca de dois anos.
Um colega experiente lembrou que 40% das equipes semelhantes nunca terminavam e que nenhuma levara menos de sete anos. O grupo seguiu como se nada tivesse sido dito. Levou oito anos, e o material nunca foi usado.
O planejamento estratégico é terreno fértil para esse erro. O plano nasce num momento de folga, escrito por quem vai defendê-lo diante do conselho, e é executado meses depois, no meio da rotina.
Quando a diretoria apresenta uma meta, perguntar “e se atrasar?” soa como falta de comprometimento, e as estimativas de baixo passam a refletir o que agrada.
O custo aparece nos números de 2026, por exemplo: o país chegou a junho com 6.341 empresas em recuperação judicial e mais de 9 milhões de CNPJs inadimplentes.
Não há causa única, mas muitos planos foram feitos supondo que o dinheiro barato, da época da pandemia, duraria.
Em 1911, dois exploradores disputaram quem chegaria antes ao Polo Sul. Roald Amundsen levou equipe enxuta, cães, depósitos de mantimentos bem sinalizados e limitou a distância diária até nos dias bons.
Robert Scott levou mais gente, menos depósitos e um plano que só funcionava se tudo corresse dentro do normal. Amundsen chegou primeiro e todos voltaram vivos.
Scott chegou 34 dias depois e morreu na volta, com quatro companheiros. Historiadores discutem o peso do clima, que a física Susan Solomon mostrou ter sido excepcionalmente frio naquele março.
Com ou sem azar, a lição é a mesma: plano sem folga transforma imprevisto em tragédia, e plano com margem o transforma em contratempo.
O que uma empresa pode fazer nas semanas que restam? Aqui estão quatro práticas simples, mas que fazem toda a diferença:
- Auditar o plano de 2026, comparando metas e entregas, para conhecer o próprio histórico de atrasos e aplicá-lo às estimativas de 2027;
* Consultar a visão de fora, perguntando a quem já executou algo parecido;
- Fazer um pré-mortem: imaginar dezembro de 2027 com a estratégia fracassada e listar os motivos
* Declarar a folga, com margem de prazo e de caixa e revisões marcadas ao fim de cada trimestre.
Planejar bem exige a organização se conhecer, saber o que costuma prometer e o que costuma entregar. É esse autoconhecimento coletivo que falta na maioria dos planos.
O plano estratégico não precisa ser menos ambicioso, precisa ser escrito para a empresa que vai executá-lo em março, e não para a que o escreve em dezembro.
*Ricardo Ramos é pai de cinco filhos, ex-diretor do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e especialista em gestão de pessoas. É autor do lançamento Presença Sob Pressão: liderança e autoconhecimento para decidir sem se perder de si.
A falácia do planejamento é a tendência de subestimar prazos, custos e esforços ao considerar cenários excessivamente otimistas, mesmo quando projetos semelhantes apresentam atrasos. Daniel Kahneman e Amos Tversky deram nome ao fenômeno em 1979.
Segundo Ricardo Ramos, o planejamento estratégico costuma ser elaborado em condições diferentes das enfrentadas durante a execução. Além disso, questionar metas e prazos diante da diretoria pode ser interpretado como falta de comprometimento, o que favorece estimativas excessivamente otimistas.
A equipe coordenada por Daniel Kahneman estimou dois anos para desenvolver um currículo escolar, apesar do alerta de que nenhuma equipe semelhante havia concluído o trabalho em menos de sete anos. O projeto levou oito anos e o material nunca foi utilizado.
A expedição de Roald Amundsen ao Polo Sul contou com equipe enxuta, depósitos de mantimentos e limites de deslocamento, enquanto o plano de Robert Scott dependia de condições normais. Amundsen chegou primeiro e retornou com toda a equipe, enquanto Scott e quatro companheiros morreram na volta.
Ricardo Ramos recomenda auditar as metas e entregas de 2026, consultar profissionais com experiências semelhantes, realizar um pré-mortem para antecipar causas de fracasso e reservar margens de prazo e caixa. O especialista também propõe revisões ao fim de cada trimestre.
As empresas devem comparar as metas e entregas de 2026 para identificar atrasos recorrentes e incorporar esse histórico às estimativas de 2027. Ricardo Ramos também recomenda considerar experiências externas e estabelecer margens para imprevistos na execução da estratégia.