RESUMO ＋ O planejamento estratégico das empresas brasileiras para 2027 pode ser comprometido pela falácia do planejamento, fenômeno descrito por Daniel Kahneman e Amos Tversky em 1979. O viés leva à subestimação de custos, prazos e esforços. Ricardo Ramos recomenda quatro práticas para reduzir riscos: auditar resultados anteriores, consultar experiências semelhantes, fazer um pré-mortem e reservar margens de prazo e caixa.

Por Ricardo Ramos*

Nos últimos meses do ano, milhares de empresas brasileiras fecham o planejamento estratégico do ano seguinte. Há retiros, apresentações, metas por área e orçamento aprovado. O documento sai com ar de certeza e, quase sempre, otimista demais.

Daniel Kahneman e Amos Tversky deram nome a esse fenômeno em 1979: a falácia do planejamento. Ao estimar prazo, custo e esforço, as pessoas ficam perto do melhor cenário, mesmo sabendo que projetos parecidos costumam atrasar.

Planejam olhando para dentro, contando como este projeto vai dar certo, e deixam de olhar para fora, para o que aconteceu com os semelhantes. No livro "Rápido e devagar: Duas Formas de Pensar", Kahneman conta um caso em que ele mesmo caiu nisso. Coordenava a criação de um currículo escolar e a equipe estimou cerca de dois anos.

Um colega experiente lembrou que 40% das equipes semelhantes nunca terminavam e que nenhuma levara menos de sete anos. O grupo seguiu como se nada tivesse sido dito. Levou oito anos, e o material nunca foi usado.

Por que o planejamento estratégico costuma falhar?

O planejamento estratégico é terreno fértil para esse erro. O plano nasce num momento de folga, escrito por quem vai defendê-lo diante do conselho, e é executado meses depois, no meio da rotina.

Quando a diretoria apresenta uma meta, perguntar “e se atrasar?” soa como falta de comprometimento, e as estimativas de baixo passam a refletir o que agrada.

O custo aparece nos números de 2026, por exemplo: o país chegou a junho com 6.341 empresas em recuperação judicial e mais de 9 milhões de CNPJs inadimplentes.

Não há causa única, mas muitos planos foram feitos supondo que o dinheiro barato, da época da pandemia, duraria.

O risco de um plano sem margem para imprevistos

Em 1911, dois exploradores disputaram quem chegaria antes ao Polo Sul. Roald Amundsen levou equipe enxuta, cães, depósitos de mantimentos bem sinalizados e limitou a distância diária até nos dias bons.

Robert Scott levou mais gente, menos depósitos e um plano que só funcionava se tudo corresse dentro do normal. Amundsen chegou primeiro e todos voltaram vivos.

Scott chegou 34 dias depois e morreu na volta, com quatro companheiros. Historiadores discutem o peso do clima, que a física Susan Solomon mostrou ter sido excepcionalmente frio naquele março.

Com ou sem azar, a lição é a mesma: plano sem folga transforma imprevisto em tragédia, e plano com margem o transforma em contratempo.

Quatro práticas para definir metas e prazos em 2027

O que uma empresa pode fazer nas semanas que restam? Aqui estão quatro práticas simples, mas que fazem toda a diferença:

- Auditar o plano de 2026, comparando metas e entregas, para conhecer o próprio histórico de atrasos e aplicá-lo às estimativas de 2027;

* Consultar a visão de fora, perguntando a quem já executou algo parecido;

- Fazer um pré-mortem: imaginar dezembro de 2027 com a estratégia fracassada e listar os motivos

* Declarar a folga, com margem de prazo e de caixa e revisões marcadas ao fim de cada trimestre.

Planejar bem exige a organização se conhecer, saber o que costuma prometer e o que costuma entregar. É esse autoconhecimento coletivo que falta na maioria dos planos.

O plano estratégico não precisa ser menos ambicioso, precisa ser escrito para a empresa que vai executá-lo em março, e não para a que o escreve em dezembro.

*Ricardo Ramos é pai de cinco filhos, ex-diretor do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e especialista em gestão de pessoas. É autor do lançamento Presença Sob Pressão: liderança e autoconhecimento para decidir sem se perder de si.