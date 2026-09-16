Como lavar o cabelo no espaço? Astronauta da Nasa mostra rotina

Lavar o cabelo é uma tarefa simples na Terra, mas se torna um desafio em microgravidade. Sem chuveiro e com a água flutuando pelo ambiente, os astronautas precisam adaptar a rotina de higiene durante as missões na Estação Espacial Internacional (ISS).

Em um vídeo publicado na última quarta-feira, 9, a astronauta Jessica Meir mostrou como lava, seca e cuida dos cabelos no espaço. Segundo ela, além de exigir técnicas diferentes, a microgravidade também altera a aparência e o formato de seus cachos.

Como astronautas lavam o cabelo na ISS?

Na Estação Espacial Internacional, Meir utiliza um xampu que não precisa de enxágue e concentra a limpeza principalmente no couro cabeludo, onde suor e sal podem se acumular.

Para molhar os fios, a astronauta libera pequenas quantidades de água de uma bolsa e espalha o líquido cuidadosamente pelas raízes e pelo couro cabeludo. Em microgravidade, a água não escorre como acontece na Terra, o que exige maior controle durante todo o processo.

Depois da lavagem, Meir seca os cabelos com uma camiseta reservada para essa finalidade. Ela também aplica um condicionador sem enxágue para ajudar a manter os cachos hidratados.

A astronauta evita o uso de escovas, que poderiam aumentar o frizz. Em vez disso, prefere desembaraçar e ajeitar os fios com as próprias mãos.

Segundo Meir, a baixa umidade dentro da ISS também contribui para reduzir o frizz, já que limita um dos fatores que favorecem esse efeito nos cabelos.

Microgravidade muda o formato dos cachos

A permanência no espaço também alterou a aparência dos cabelos de Meir. Na Terra, ela descreve seus cachos como maiores, mais abertos e soltos. Na ISS, porém, os fios ficaram mais definidos e fechados desde a raiz, mudança que a astronauta associa ao ambiente de microgravidade.

Meir está a bordo da Estação Espacial Internacional desde fevereiro e precisou adaptar sua rotina de cuidados pessoais às limitações do ambiente orbital.

Mesmo com as soluções adotadas para lavar e cuidar dos cabelos no espaço, a astronauta contou que uma das coisas que mais espera fazer ao retornar à Terra é tomar um banho de verdade.

Veja como astronauta lava o cabelo na ISS