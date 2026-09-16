Ciência

Como lavar o cabelo no espaço? Astronauta da Nasa mostra rotina

Em vídeo, Jessica Meir mostra como adapta os cuidados com os cachos à falta de chuveiro e à microgravidade da ISS

Jessica Meir: astronauta contou que usa uma rotina adaptada para manter os cachos durante sua estadia no espaço (Nasa)

Jessica Meir: astronauta contou que usa uma rotina adaptada para manter os cachos durante sua estadia no espaço (Nasa)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 05h48.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreEspaço
Saiba mais

Lavar o cabelo é uma tarefa simples na Terra, mas se torna um desafio em microgravidade. Sem chuveiro e com a água flutuando pelo ambiente, os astronautas precisam adaptar a rotina de higiene durante as missões na Estação Espacial Internacional (ISS).

Em um vídeo publicado na última quarta-feira, 9, a astronauta Jessica Meir mostrou como lava, seca e cuida dos cabelos no espaço. Segundo ela, além de exigir técnicas diferentes, a microgravidade também altera a aparência e o formato de seus cachos.

Como astronautas lavam o cabelo na ISS?

Na Estação Espacial Internacional, Meir utiliza um xampu que não precisa de enxágue e concentra a limpeza principalmente no couro cabeludo, onde suor e sal podem se acumular.

Para molhar os fios, a astronauta libera pequenas quantidades de água de uma bolsa e espalha o líquido cuidadosamente pelas raízes e pelo couro cabeludo. Em microgravidade, a água não escorre como acontece na Terra, o que exige maior controle durante todo o processo.

Depois da lavagem, Meir seca os cabelos com uma camiseta reservada para essa finalidade. Ela também aplica um condicionador sem enxágue para ajudar a manter os cachos hidratados.

A astronauta evita o uso de escovas, que poderiam aumentar o frizz. Em vez disso, prefere desembaraçar e ajeitar os fios com as próprias mãos.

Segundo Meir, a baixa umidade dentro da ISS também contribui para reduzir o frizz, já que limita um dos fatores que favorecem esse efeito nos cabelos.

Microgravidade muda o formato dos cachos

A permanência no espaço também alterou a aparência dos cabelos de Meir. Na Terra, ela descreve seus cachos como maiores, mais abertos e soltos. Na ISS, porém, os fios ficaram mais definidos e fechados desde a raiz, mudança que a astronauta associa ao ambiente de microgravidade.

Meir está a bordo da Estação Espacial Internacional desde fevereiro e precisou adaptar sua rotina de cuidados pessoais às limitações do ambiente orbital.

Mesmo com as soluções adotadas para lavar e cuidar dos cabelos no espaço, a astronauta contou que uma das coisas que mais espera fazer ao retornar à Terra é tomar um banho de verdade.

Veja como astronauta lava o cabelo na ISS

Acompanhe tudo sobre:NasaAstronautasCuriosidadesEspaço

Mais de Ciência

Por que os satélites que monitoravam o Nepal não impediram uma enchente 'bíblica'

China doa à ONU amostras coletadas no lado oculto da Lua

China conclui retirada gradual de substâncias que destroem a camada de ozônio no setor de solventes

Planeta 9 existe? Astrônomos veem novas pistas nos confins do Sistema Solar

Mais na Exame

Carreira

Inteligência emocional pode pesar mais na carreira do que o conhecimento técnico isolado

Mercados

Decisões de juros no Brasil e nos EUA e prévia do PIB: o que move os mercados

Pop

Quem interpreta Lizzie Borden em 'Monstro'? Conheça Ella Beatty

Inteligência Artificial

O apocalipse do emprego foi adiado? O que os dados de agosto revelam sobre IA e trabalho