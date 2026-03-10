Ciência

Café, chocolate e nozes: o que os astronautas vão comer na missão Artemis II à Lua

Astronautas da missão Artemis II levarão alimentos não perecíveis na cápsula Orion durante viagem de cerca de dez dias ao redor da Lua

Artemis II: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen vão integrar a missão da Nasa que levará astronautas para uma viagem ao redor da Lua (SM/PA Images /Getty Images)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 10 de março de 2026 às 06h25.

A Nasa revelou como será o cardápio da missão Artemis II, que levará quatro astronautas a uma viagem ao redor da Lua. Durante os cerca de dez dias da missão, a tripulação da cápsula Orion terá à disposição alimentos como tortilhas, chocolate, café, granola e nozes.

Segundo a Nasa, todas as refeições da missão Artemis II serão compostas por alimentos não perecíveis, já que a nave não possui sistema de refrigeração nem grande espaço de armazenamento.

A escolha do cardápio leva em conta as condições da viagem espacial. Como a cápsula Orion é compacta e não permite reabastecimento durante o voo, todos os alimentos precisam ser seguros para armazenamento prolongado e fáceis de consumir em microgravidade.

De acordo com a agência espacial, o uso de alimentos não perecíveis também ajuda a reduzir riscos associados à presença de migalhas ou partículas soltas, que podem flutuar na cabine e atingir equipamentos sensíveis ou até mesmo ser inaladas pelos astronautas.

Alimentação dos astronautas da missão Artemis II da Nasa

O cardápio inclui uma variedade maior de opções em comparação com missões espaciais antigas.

Entre os alimentos e bebidas disponíveis para os astronautas estão:

  • tortilhas, principal base das refeições
  • granola, nozes e amêndoas
  • chocolate, biscoitos e bolos
  • pudim e outras sobremesas

Também estarão disponíveis dez tipos de bebidas, incluindo:

  • café
  • chá verde
  • limonada
  • cacau

Cada astronauta poderá consumir duas bebidas com sabor por dia dentro dos limites de carga da nave.

Para tornar as refeições mais variadas, os astronautas também terão acesso a diferentes condimentos e temperos.

Entre as opções disponíveis estão:

  • até cinco tipos de molho picante
  • xarope de bordo
  • mostarda
  • manteiga de amendoim
  • mel
  • canela

Esses itens ajudam a melhorar o sabor dos alimentos, já que muitos astronautas relatam que o paladar pode mudar no ambiente espacial.

Como os alimentos são preparados na cápsula Orion?

Grande parte dos alimentos levados na missão Artemis II já estará pronta para consumo. Alguns itens apenas precisam ser aquecidos ou reidratados.

Para isso, a cápsula Orion conta com equipamentos específicos para a preparação das refeições.

Entre eles estão:

  • dispensador de água potável, usado para reidratar alimentos e bebidas
  • aquecedor compacto, que permite aquecer refeições quando necessário

Os alimentos podem ser reidratáveis, termoestabilizados ou irradiados, métodos usados para aumentar a durabilidade e garantir segurança alimentar durante o voo espacial.

Evolução da alimentação dos astronautas

O sistema de alimentação em missões espaciais evoluiu bastante desde os primeiros voos tripulados. No início da exploração espacial, nos anos 50, astronautas consumiam alimentos em tubos, cubos desidratados e misturas semilíquidas, opções consideradas pouco variadas e menos práticas.

Hoje, na Estação Espacial Internacional (ISS), os astronautas podem até receber ocasionalmente alimentos frescos enviados por cargueiros espaciais. Mesmo assim, muitos relatam que o sabor dos alimentos pode parecer diferente no espaço, devido às mudanças fisiológicas causadas pela microgravidade.

Missão Artemis II

A Artemis II será a primeira missão tripulada do programa Artemis e deverá marcar o retorno de astronautas à região próxima da Lua após mais de cinco décadas.

A tripulação da missão será formada pelos astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen.

O lançamento estava inicialmente previsto para fevereiro, mas foi adiado para abril enquanto a Nasa trabalha em ajustes técnicos no foguete SLS (Space Launch System) e na cápsula Orion.

