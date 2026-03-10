Café, chocolate e nozes: o que os astronautas vão comer na missão Artemis II à Lua

Artemis II: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen vão integrar a missão da Nasa que levará astronautas para uma viagem ao redor da Lua (SM/PA Images /Getty Images)
Publicado em 10 de março de 2026
A Nasa revelou como será o cardápio da missão Artemis II, que levará quatro astronautas a uma viagem ao redor da Lua. Durante os cerca de dez dias da missão, a tripulação da cápsula Orion terá à disposição alimentos como tortilhas, chocolate, café, granola e nozes.
Segundo a Nasa, todas as refeições da missão Artemis II serão compostas por alimentos não perecíveis, já que a nave não possui sistema de refrigeração nem grande espaço de armazenamento.
A escolha do cardápio leva em conta as condições da viagem espacial. Como a cápsula Orion é compacta e não permite reabastecimento durante o voo, todos os alimentos precisam ser seguros para armazenamento prolongado e fáceis de consumir em microgravidade.
De acordo com a agência espacial, o uso de alimentos não perecíveis também ajuda a reduzir riscos associados à presença de migalhas ou partículas soltas, que podem flutuar na cabine e atingir equipamentos sensíveis ou até mesmo ser inaladas pelos astronautas.
O cardápio inclui uma variedade maior de opções em comparação com missões espaciais antigas.
Entre os alimentos e bebidas disponíveis para os astronautas estão:
Também estarão disponíveis dez tipos de bebidas, incluindo:
Cada astronauta poderá consumir duas bebidas com sabor por dia dentro dos limites de carga da nave.
Para tornar as refeições mais variadas, os astronautas também terão acesso a diferentes condimentos e temperos.
Entre as opções disponíveis estão:
Esses itens ajudam a melhorar o sabor dos alimentos, já que muitos astronautas relatam que o paladar pode mudar no ambiente espacial.
Grande parte dos alimentos levados na missão Artemis II já estará pronta para consumo. Alguns itens apenas precisam ser aquecidos ou reidratados.
Para isso, a cápsula Orion conta com equipamentos específicos para a preparação das refeições.
Entre eles estão:
Os alimentos podem ser reidratáveis, termoestabilizados ou irradiados, métodos usados para aumentar a durabilidade e garantir segurança alimentar durante o voo espacial.
O sistema de alimentação em missões espaciais evoluiu bastante desde os primeiros voos tripulados. No início da exploração espacial, nos anos 50, astronautas consumiam alimentos em tubos, cubos desidratados e misturas semilíquidas, opções consideradas pouco variadas e menos práticas.
Hoje, na Estação Espacial Internacional (ISS), os astronautas podem até receber ocasionalmente alimentos frescos enviados por cargueiros espaciais. Mesmo assim, muitos relatam que o sabor dos alimentos pode parecer diferente no espaço, devido às mudanças fisiológicas causadas pela microgravidade.
A Artemis II será a primeira missão tripulada do programa Artemis e deverá marcar o retorno de astronautas à região próxima da Lua após mais de cinco décadas.
A tripulação da missão será formada pelos astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen.
O lançamento estava inicialmente previsto para fevereiro, mas foi adiado para abril enquanto a Nasa trabalha em ajustes técnicos no foguete SLS (Space Launch System) e na cápsula Orion.