China doa à ONU amostras coletadas no lado oculto da Lua

A China doou às Nações Unidas amostras de solo lunar coletadas pela missão Chang’e-6 no lado oculto da Lua. O material será exibido permanentemente na sede da ONU em Viena e passa a integrar a área dedicada ao espaço sideral.

A cerimônia de doação foi realizada em 14 de setembro. Shan Zhongde, diretor da Agência Espacial Nacional da China, assinou o acordo em nome do governo chinês.

As amostras foram trazidas à Terra pela Chang’e-6, missão que realizou a primeira coleta e o retorno de material do lado oculto da Lua. A sonda foi lançada em 3 de maio de 2024 e o módulo de retorno pousou em 25 de junho do mesmo ano, na Região Autônoma da Mongólia Interior.

Na sede da ONU, o material ficará exposto ao lado de uma réplica em escala real do rover lunar Chang’e-3, também doada anteriormente pela China.

A missão Chang’e-6 contou com participação internacional. Representantes da Itália e do Paquistão afirmaram que equipes científicas de seus países estiveram envolvidas no projeto.

Segundo a Agência Espacial Nacional da China, o país mantém cooperação espacial com mais de 50 países e organizações internacionais em áreas como satélites, compartilhamento de dados, formação de profissionais e governança do espaço.

Fonte: stdaily.com