Por que os satélites que monitoravam o Nepal não impediram uma enchente 'bíblica'

Uma enchente repentina no Nepal matou mais de mil pessoas mesmo em uma época na qual satélites conseguem observar mudanças na superfície da Terra. O episódio expõe um problema que vai além da capacidade de detectar ameaças naturais: fazer a informação chegar a quem pode agir.

A inundação de proporções bíblicas atingiu o vale de Bhotekoshi, em 26 de agosto, após o desabamento de uma geleira. Muitas pessoas continuavam desaparecidas após o desastre. Imagens de satélite registraram o colapso e passaram a auxiliar as operações de resgate.

Em uma correspondência publicada nesta terça-feira, 15, na revista Nature, Rajeev Bhattarai, professor assistente do Departamento de Ciências Florestais da Universidade Estadual do Mississippi, nos Estados Unidos, argumenta que o episódio evidencia a distância existente entre os grandes bancos de dados de observação da Terra e as instituições responsáveis por transformar essas informações em alertas.

A questão, segundo o especialista, não é apenas saber se os satélites conseguem enxergar o perigo, mas se possíveis sinais anteriores chegam a pessoas capazes de tomar medidas.

Dados existem, mas podem não chegar às autoridades

Atualmente, dados de observação da Terra de acesso aberto estão disponíveis para acompanhar diferentes mudanças no planeta. Na prática, porém, essas informações podem permanecer inacessíveis para autoridades distritais, planejadores locais e comunidades de países como o Nepal.

São justamente esses grupos que precisariam receber e interpretar os dados para que uma ameaça identificada pudesse resultar em medidas preventivas.

Para Bhattarai, o problema não está necessariamente na geração das informações. A dificuldade está na conexão entre os arquivos globais produzidos por satélites e as instituições que precisam transformar observações em alertas precoces.

Depois disso, ainda existe outra etapa: converter o alerta em ações concretas.

Satélites poderiam ter antecipado o desastre?

A correspondência não estabelece que o desabamento da geleira tenha sido previsto antes da enchente. O pesquisador levanta justamente essa questão. As imagens demonstram que existe capacidade para observar eventos desse tipo e estão sendo utilizadas depois do desastre.

O ponto ainda em aberto é saber se sinais comparáveis poderiam ter sido identificados antes do colapso e, caso estivessem disponíveis, se teriam chegado a autoridades ou comunidades em condições de agir.

A distinção é importante porque detectar um evento depois ou enquanto ele acontece não significa necessariamente que ele poderia ter sido previsto com antecedência suficiente para uma retirada da população.

Tragédia expõe lacuna nos sistemas de alerta

Bhattarai descreve o problema como estrutural. Países montanhosos de baixa e média renda podem ter acesso, em princípio, a grandes volumes de informações produzidas por satélites sem possuir a mesma capacidade institucional para interpretar rapidamente esses dados e transformá-los em decisões locais.

Assim, avanços na observação da Terra não significam automaticamente sistemas de alerta mais eficientes. Na avaliação apresentada, pesquisadores e formuladores de políticas públicas precisam dedicar à construção de sistemas de alerta precoce o mesmo rigor empregado no desenvolvimento dos sensores responsáveis pela coleta dos dados.

O desastre no Nepal mostra, segundo essa análise, que enxergar uma ameaça do espaço é apenas uma parte do processo. Para que a informação reduza riscos no solo, ela ainda precisa ser interpretada, transformada em alerta e chegar a quem pode agir a tempo.