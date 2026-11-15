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Estado de São Paulo tem alerta para temporais neste domingo, 15; veja regiões com risco

Grande São Paulo e cidades do interior podem registrar rajadas de vento de até 70 quilômetros por hora. Calor e umidade favorecem pancadas fortes de chuva entre a tarde e a noite

Tempo em São Paulo: previsão indica pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, principalmente entre a tarde e o início da noite (Paulo Pinto/Agência Brasil)

Tempo em São Paulo: previsão indica pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, principalmente entre a tarde e o início da noite (Paulo Pinto/Agência Brasil)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 09h41.

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Estado de São Paulo enfrenta alerta de temporais no domingo, 15, com chuvas fortes, rajadas de vento e risco de granizo. Previsão abrange todo o estado, especialmente regiões oeste e noroeste. Outras áreas do país também podem ter chuvas intensas.

O estado de São Paulo está sob alerta para temporais neste domingo, 15. A previsão indica pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, principalmente entre a tarde e o início da noite, com possibilidade de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo, segundo a Defesa Civil estadual.

Na Grande São Paulo, o dia deve começar com períodos de sol e elevação das temperaturas. Ao longo da tarde, porém, a chegada de áreas de instabilidade deve aumentar as condições para chuva. As rajadas de vento podem superar os 60 quilômetros por hora.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros devem marcar entre 18°C e 28°C na estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte da capital paulista.

O alerta da Defesa Civil abrange todas as regiões do estado. Os ventos podem chegar a 70 km/h, especialmente no oeste paulista. A combinação de calor e umidade favorece a formação de pancadas fortes, acompanhadas de descargas elétricas e eventual granizo.

O cenário também aumenta o risco de alagamentos, transbordamentos de rios e córregos, enxurradas, deslizamentos de terra e queda de árvores.

No litoral paulista, o domingo deve começar com muitas nuvens e períodos de sol. A instabilidade tende a aumentar ao longo da tarde. Em Santos, a temperatura pode chegar aos 29°C, com possibilidade de chuva no fim do dia. A previsão é semelhante para outras cidades da Baixada Santista.

Já no interior, a atenção é maior para as regiões oeste, noroeste e norte, embora temporais isolados também possam atingir outras áreas. Em Presidente Prudente, no oeste do estado, as rajadas de vento podem alcançar 70 km/h.

Temporais também atingem outras regiões do país

O risco de temporais neste domingo não está restrito a São Paulo. Segundo o Inmet e a agência Climatempo, áreas das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte também podem registrar chuva forte.

No Sul, há previsão de pancadas intensas no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.

No Centro-Oeste, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal também exigem atenção. Na região Norte, a previsão indica chuva e trovoadas em áreas do Amazonas, Acre, Rondônia, Tocantins e Pará.

No Nordeste, as pancadas devem se concentrar principalmente no oeste e no sul da região, enquanto boa parte do interior continua com tempo mais seco.

Previsão para segunda em São Paulo

A instabilidade deve continuar na capital paulista no início da semana. Para segunda-feira, 16, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura de São Paulo, prevê sol entre nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e no início da noite.

Também há risco de temporais localizados na cidade. A temperatura máxima deve chegar a 26°C.

'Perguntas frequentes'

Quais regiões de São Paulo estão sob alerta para temporais? ＋

O alerta da Defesa Civil estadual abrange todas as regiões de São Paulo. A atenção é maior no oeste, noroeste e norte do estado, embora temporais isolados também possam atingir outras áreas.

Qual é a previsão do tempo para a Grande São Paulo neste domingo? ＋

A Grande São Paulo deve ter períodos de sol e temperaturas mais altas pela manhã, com aumento da instabilidade e chuva entre a tarde e o início da noite. As rajadas de vento podem superar 60 km/h.

Quais são os riscos dos temporais em São Paulo? ＋

Segundo a Defesa Civil estadual, os temporais podem provocar raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. O cenário também eleva o risco de alagamentos, transbordamentos, enxurradas, deslizamentos de terra e queda de árvores.

Qual será a temperatura na cidade de São Paulo? ＋

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, os termômetros devem variar entre 18°C e 28°C na estação do Mirante de Santana, na zona norte da capital paulista.

Como fica o tempo no litoral e no interior paulista? ＋

O litoral deve começar o domingo com muitas nuvens e períodos de sol, antes do aumento da instabilidade à tarde; em Santos, a máxima pode chegar a 29°C. No interior, Presidente Prudente pode registrar rajadas de vento de até 70 km/h.

Vai chover em São Paulo na segunda-feira? ＋

Sim. O Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo prevê sol entre nuvens na segunda-feira, 16, com pancadas de chuva à tarde e no início da noite, risco de temporais localizados e máxima de 26°C.

Acompanhe tudo sobre:ClimaChuvasEstado de São Paulo

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