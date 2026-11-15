Estado de São Paulo tem alerta para temporais neste domingo, 15; veja regiões com risco

O estado de São Paulo está sob alerta para temporais neste domingo, 15. A previsão indica pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, principalmente entre a tarde e o início da noite, com possibilidade de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo, segundo a Defesa Civil estadual.

Na Grande São Paulo, o dia deve começar com períodos de sol e elevação das temperaturas. Ao longo da tarde, porém, a chegada de áreas de instabilidade deve aumentar as condições para chuva. As rajadas de vento podem superar os 60 quilômetros por hora.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros devem marcar entre 18°C e 28°C na estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte da capital paulista.

O alerta da Defesa Civil abrange todas as regiões do estado. Os ventos podem chegar a 70 km/h, especialmente no oeste paulista. A combinação de calor e umidade favorece a formação de pancadas fortes, acompanhadas de descargas elétricas e eventual granizo.

O cenário também aumenta o risco de alagamentos, transbordamentos de rios e córregos, enxurradas, deslizamentos de terra e queda de árvores.

No litoral paulista, o domingo deve começar com muitas nuvens e períodos de sol. A instabilidade tende a aumentar ao longo da tarde. Em Santos, a temperatura pode chegar aos 29°C, com possibilidade de chuva no fim do dia. A previsão é semelhante para outras cidades da Baixada Santista.

Já no interior, a atenção é maior para as regiões oeste, noroeste e norte, embora temporais isolados também possam atingir outras áreas. Em Presidente Prudente, no oeste do estado, as rajadas de vento podem alcançar 70 km/h.

Temporais também atingem outras regiões do país

O risco de temporais neste domingo não está restrito a São Paulo. Segundo o Inmet e a agência Climatempo, áreas das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte também podem registrar chuva forte.

No Sul, há previsão de pancadas intensas no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.

No Centro-Oeste, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal também exigem atenção. Na região Norte, a previsão indica chuva e trovoadas em áreas do Amazonas, Acre, Rondônia, Tocantins e Pará.

No Nordeste, as pancadas devem se concentrar principalmente no oeste e no sul da região, enquanto boa parte do interior continua com tempo mais seco.

Previsão para segunda em São Paulo

A instabilidade deve continuar na capital paulista no início da semana. Para segunda-feira, 16, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura de São Paulo, prevê sol entre nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e no início da noite.

Também há risco de temporais localizados na cidade. A temperatura máxima deve chegar a 26°C.