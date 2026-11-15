Obra de Van Gogh de US$ 180 milhões testa apetite de investidores pelo mercado de arte

Uma pintura de Vincent van Gogh avaliada em US$ 180 milhões será um dos principais testes para o mercado de arte na próxima semana. A obra Châtaigniers en fleurs (Castanheiros em Flor) chega ao mercado em meio à recuperação do setor e a um cenário de maior confiança entre colecionadores, impulsionado pela valorização dos mercados financeiros e pelo aumento da riqueza privada.

Os leilões de arte em Nova York podem movimentar cerca de US$ 2,4 bilhões, considerando as vendas da Sotheby’s, Christie’s e Phillips, segundo estimativas da consultoria ArtTactic. O valor igualaria o resultado registrado no ano passado e sinalizaria a continuidade da recuperação do mercado após as quedas observadas em 2023 e 2024. As informações são da CNBC.

A expectativa é que a Sotheby’s concentre uma parcela expressiva desse volume, com arrecadação superior a US$ 1,1 bilhão. Uma das principais apostas da casa é a Coleção Blaquier-Arrieta, avaliada em US$ 450 milhões, que reúne obras de artistas consagrados.

Além do Van Gogh, a coleção inclui Arlequim, de Paul Cézanne, avaliada em US$ 120 milhões. As duas pinturas são os principais destaques da temporada e não são exibidas publicamente há cerca de 50 anos. A chegada de obras desse porte ao mercado pode funcionar como um termômetro da disposição dos grandes compradores em investir em ativos de alto valor.

Em entrevista à CNBC, o CEO da Sotheby’s, Charles Stewart, afirmou que a demanda está forte, especialmente no segmento de obras de maior qualidade e prestígio. Segundo Stewart, a valorização das ações e o crescimento da riqueza privada têm contribuído para melhorar o sentimento dos colecionadores.

“Houve uma enorme criação de riqueza e muita confiança nos mercados”, disse Stewart. Para o executivo, o movimento não está restrito aos Estados Unidos. O executivo também observa uma recuperação e um interesse maior na Ásia, além de oportunidades em mercados que vão do Oriente Médio a Singapura e à Europa.

A Christie’s também aposta em obras de grande prestígio para atrair compradores. Seu principal destaque é Betonte Ecken, de Wassily Kandinsky, com estimativa de venda entre US$ 60 milhões e US$ 80 milhões.

A CEO da casa, Bonnie Brennan, descreveu o momento como um mercado “confiante, porém exigente”, no qual os compradores estão mais seletivos e priorizam trabalhos considerados excepcionais.

Na avaliação da executiva, as oscilações recentes das bolsas e os receios de uma possível bolha relacionada à inteligência artificial não devem necessariamente afastar os colecionadores mais relevantes. Isso porque, no segmento de maior valor, as decisões de compra costumam considerar horizontes mais longos do que o desempenho dos mercados financeiros em períodos curtos.

“No segmento mais exclusivo do nosso mercado, os colecionadores tendem a adotar uma perspectiva de longo prazo”, afirmou Brennan. Segundo Brennan, a oportunidade de adquirir uma obra-prima pode aparecer apenas uma vez a cada geração, o que pode ter mais peso para o comprador do que as oscilações das bolsas em determinada semana.

Mercado de arte recupera fôlego

Os números recentes indicam uma melhora na atividade do setor. As vendas em leilões de arte somaram US$ 6,8 bilhões no primeiro semestre, alta de 70% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo levantamento do Bank of America (BofA).

O avanço foi particularmente expressivo no segmento de arte impressionista e moderna, cujas vendas cresceram 133% na primeira metade do ano. Para Drew Watson, chefe de serviços de arte do banco, as obras de primeira linha vêm apresentando desempenho superior ao restante do mercado.

A avaliação do executivo para os leilões de novembro é de “otimismo cauteloso”. A combinação entre melhora na liquidez e uma concentração excepcional de coleções particulares que chegam ao mercado cria, segundo ele, condições favoráveis para os grandes eventos.

Nesse cenário, os leilões de Nova York terão um papel importante para medir até que ponto a recuperação do mercado de arte consegue se sustentar.