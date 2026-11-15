Embalagens de azeite: vidro, lata ou squeeze?

Quem se lembra das latas de azeite em que fazíamos dois furos? Um para o líquido sair, outro para o ar entrar. Era assim que o azeite chegava à mesa de muitas famílias nos anos 1990, inclusive à minha, especialmente na Páscoa, para acompanhar o bacalhau, presença tradicional nessa celebração.

Hoje, basta percorrer a prateleira do supermercado para encontrar garrafas de vidro, latas com tampas mais práticas e embalagens plásticas, inclusive as flexíveis, do tipo squeeze. E mudou também a maneira de consumir azeite. Até pouco tempo atrás, em muitas casas brasileiras, ele era reservado a ocasiões especiais. Hoje, está cada vez mais presente no preparo das refeições e na finalização dos pratos do dia a dia, também pelo reconhecimento de seus benefícios à saúde e de seu papel em uma alimentação equilibrada.

A escolha costuma começar pela marca, pela aparência, pelo preço ou pela facilidade de servir. Mas há uma função menos visível e essencial da embalagem: proteger o produto. O azeite é sensível à luz, ao oxigênio e ao calor. A exposição a esses fatores acelera sua deterioração, reduz o frescor e pode alterar aromas e sabores.

Vidro, lata ou plástico?

O vidro é tradicional e tem uma vantagem importante: é um material inerte e oferece boa barreira ao oxigênio. Mas a cor faz diferença. Garrafas transparentes deixam passar mais luz; as escuras oferecem maior proteção, embora nenhuma dispense o cuidado de guardar o azeite longe da luminosidade e do calor.

As latas, quando próprias para alimentos e com revestimento interno adequado, bloqueiam a luz. Mas, na hora de escolher, prefira modelos com tampa e boa vedação, que ajudam a proteger o azeite depois de abertos. A lembrança das antigas latas que precisavam de dois furos ilustra bem a importância desse cuidado: um permitia a saída do líquido, enquanto o outro possibilitava a entrada de ar, que permanecia em contato com o conteúdo.

E o plástico? Não é uma categoria única. Há diferentes materiais, espessuras e tecnologias de barreira, com desempenhos distintos diante da luz e do oxigênio. Por isso, não basta olhar para uma embalagem e concluir que ela conserva bem ou mal o azeite. O squeeze, geralmente feito de plástico, acrescenta outra característica: facilita a dosagem e a finalização dos pratos, permitindo usar o produto sem cerimônia, no ritmo da cozinha cotidiana. Por essa praticidade, também é bastante utilizado em restaurantes com alto giro de azeite.

Essa praticidade faz sentido para um azeite que entra na rotina: na frigideira, nos legumes, no pão, na salada, na finalização de uma receita. Já um azeite escolhido para uma degustação mais contemplativa pode convidar a outro ritual, em que paramos para perceber aromas, amargor e picância. São formas diferentes de consumir, não uma divisão entre azeites bons e ruins.

Cuidados depois de aberto

O azeite possui prazo de validade indicado na embalagem, que pode chegar a 24 meses, conforme as condições de produção e conservação. Mas, depois de aberto, alguns cuidados se tornam ainda mais importantes. Vale escolher volumes compatíveis com a frequência de consumo: embalagens maiores para quem utiliza azeite com regularidade e consegue consumi-lo em menos tempo; embalagens menores para quem usa quantidades reduzidas ou deseja reservar um azeite para ocasiões especiais. Uma embalagem de 5 litros, por exemplo, pode não ser a melhor escolha para quem leva muito tempo para consumi-la.

Mesmo em garrafas de vidro escuro ou latas, que oferecem boa proteção contra a luz, o oxigênio passa a ser um fator importante depois da abertura. A cada utilização, ocorre uma troca de ar e, conforme o azeite é consumido, aumenta o espaço vazio dentro da embalagem. Essa exposição favorece a oxidação, que, com o tempo, pode acelerar a perda de aromas e sabores e favorecer o aparecimento de defeitos sensoriais. Por isso, é importante manter sempre a tampa bem fechada após o uso.

Na hora da compra

Na hora da compra, vale observar a integridade da embalagem, a data de envase, quando informada, a data da colheita, quando disponível, o prazo de validade e as condições de exposição na loja. Em casa, o melhor lugar continua sendo fresco, protegido da luz e longe do calor.

A embalagem não transforma um azeite comum em extraordinário. Mas pode ajudar a preservar aquilo que o produtor conquistou no campo e no lagar para entregar um produto de qualidade. Entre tradição e inovação, a melhor escolha é aquela que protege o azeite e combina com seu estilo de consumo.