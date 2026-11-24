Há mais de três décadas, um fenômeno atribuído a formigas desperta curiosidade no Espírito Santo. Na comunidade de São Lourenço, no município de Serra, moradores começaram a encontrar folhas com recortes que lembravam figuras religiosas, símbolos sagrados e até passagens da Bíblia.

Conhecido como o caso das formigas bordadeiras, o episódio ganhou repercussão na década de 1990, atraiu visitantes e levantou questionamentos sobre a origem das imagens. Enquanto alguns moradores suspeitavam de intervenção humana, fiéis católicos passaram a interpretar as ocorrências como manifestações da Virgem Maria.

O fenômeno também se tornou objeto de um trabalho acadêmico publicado nos anais da Semana Teológica da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), em novembro de 2024. De autoria de Gustavo de Oliveira Gervásio, pesquisador da Faculdade Unida de Vitória, o trabalho aborda a relação entre a devoção popular e a preservação do meio ambiente.

O que são as formigas bordadeiras do Espírito Santo?

Os primeiros relatos remontam à década de 1990, quando folhas com recortes detalhados e simétricos começaram a ser encontradas nos arredores de uma residência em São Lourenço, a cerca de 30 quilômetros de Vitória.

Registros reunidos pelo escritorOlivo Cesca descrevem representações de Nossa Senhora, Jesus Cristo, anjos e outros símbolos religiosos.

As marcações também faziam referência a evangelhos, salmos e epístolas, com indicações de capítulos e versículos. Segundo os relatos, havia inscrições em português e em outros idiomas.

A complexidade dos recortes despertou desconfiança entre moradores e observadores, que chegaram a levantar a possibilidade de participação humana na produção das figuras.

Foto: Ana Elisa Bassi ( Ana Elisa Bassi)

Fiéis associaram as figuras à Virgem Maria

Entre os devotos católicos, as ocorrências passaram a ser interpretadas como uma mariofania, termo utilizado para designar manifestações ou mensagens atribuídas à Virgem Maria.

Na comunidade, essa devoção ficou associada ao título de Nossa Senhora das Lágrimas.

Com a repercussão do episódio, foi criada a Associação Nossa Senhora das Lágrimas, responsável por reunir os registros e organizar o acolhimento dos visitantes.

O que a ciência diz sobre as formigas bordadeiras?

O episódio foi investigado no campo das Ciências da Religião pelo pesquisador Gustavo de Oliveira Gervásio, da Faculdade Unida de Vitória.

O trabalho acadêmico analisou como as manifestações de fé relacionadas às folhas se conectavam ao conceito de cuidado com a Casa Comum, expressão associada à preservação do meio ambiente.

Na interpretação dos devotos, as imagens e referências bíblicas encontradas na vegetação representavam mensagens de conscientização ambiental e respeito à natureza.

A pesquisa, entretanto, concentrou-se na dimensão religiosa e ambiental do fenômeno, e não na investigação biológica do comportamento dos insetos.

Até o momento, os registros disponíveis no material divulgado não apresentam comprovação científica de que as formigas tenham produzido as figuras e inscrições religiosas descritas pelos moradores.