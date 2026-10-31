Antidepressivos funcionam, mas cientistas ainda não sabem exatamente como

Os antidepressivos são utilizados no tratamento da depressão, da ansiedade e de outros transtornos mentais. Apesar de décadas de pesquisas sobre sua eficácia, os cientistas ainda não compreendem completamente como esses medicamentos produzem seus efeitos terapêuticos.

Uma das explicações mais conhecidas associa a depressão a um desequilíbrio de substâncias químicas no cérebro, sobretudo a serotonina. No entanto, essa hipótese não explica adequadamente o funcionamento dos antidepressivos, segundo as evidências científicas disponíveis.

Em artigo publicado no The New York Times, o psiquiatra Awais Aftab apresenta algumas das principais hipóteses investigadas pela ciência. Entre elas estão mudanças no processamento das emoções, na plasticidade cerebral e na resposta ao estresse.

Como os antidepressivos agem no cérebro?

Medicamentos como os inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRSs) aumentam a disponibilidade de determinados neurotransmissores, substâncias responsáveis pela comunicação entre células nervosas. Entretanto, isso não significa que o tratamento simplesmente corrija uma deficiência química preexistente.

Os pesquisadores investigam se os benefícios clínicos resultam de uma sequência de alterações na atividade dos neurônios e dos circuitos cerebrais.

Essas mudanças podem influenciar a maneira como as pessoas interpretam experiências, processam emoções e respondem a situações estressantes.

Antidepressivos podem mudar a percepção das emoções

Uma das hipóteses estudadas envolve a maneira como o cérebro interpreta informações emocionalmente relevantes. Pessoas com depressão ou ansiedade podem apresentar maior tendência a perceber estímulos neutros como negativos, recordar experiências desagradáveis e reagir intensamente a críticas.

Pesquisadores da Universidade de Oxford identificaram que os antidepressivos podem modificar esse processamento emocional, reduzindo a tendência a interpretações negativas. Segundo os estudos, essas alterações podem aparecer nos primeiros dias de tratamento, antes mesmo de uma melhora perceptível dos sintomas.

A hipótese é que essa mudança inicial permita ao cérebro interpretar novas experiências de maneira diferente ao longo do tempo. Nesse processo, fatores como relações interpessoais, apoio social e psicoterapia também podem influenciar os resultados do tratamento.

Relação da neuroplasticidade com antidepressivos

Outra explicação investigada envolve a neuroplasticidade, capacidade do cérebro de modificar suas conexões e reorganizar seu funcionamento. Pesquisadores estudam se o uso contínuo de antidepressivos pode favorecer processos relacionados à adaptação dos circuitos cerebrais.

A hipótese sugere que os medicamentos criariam condições para que as pessoas desenvolvessem novas respostas emocionais e modificassem padrões persistentes de pensamento.

Essa possibilidade é investigada em pesquisas publicadas na revista Molecular Psychiatry. Entretanto, os mecanismos envolvidos ainda são debatidos, e não há consenso de que o aumento da neuroplasticidade explique todos os efeitos terapêuticos.

Por que algumas pessoas sentem menos emoções durante o tratamento?

O embotamento emocional é um efeito relatado por parte das pessoas que utilizam antidepressivos. Essa experiência pode envolver redução da intensidade de sentimentos positivos e negativos.

Em uma pesquisa com mais de 700 usuários de antidepressivos, quase metade atribuiu o embotamento emocional à medicação. Cerca de um terço dos participantes considerava interromper o tratamento por esse motivo.

Alguns pesquisadores investigam se a redução da intensidade emocional também pode participar dos efeitos terapêuticos em determinados pacientes. No entanto, não existem evidências suficientes para afirmar que os antidepressivos funcionem principalmente por reduzir as emoções.

Por que os antidepressivos não funcionam igualmente para todos?

A resposta ao tratamento varia entre os pacientes e pode envolver diferentes mecanismos biológicos, psicológicos e sociais. Além dos efeitos específicos dos medicamentos, fatores como expectativa de melhora, acompanhamento médico e qualidade da relação terapêutica podem influenciar os resultados.

Estudos mostram que os antidepressivos apresentam eficácia superior à do placebo, embora a diferença média observada em ensaios clínicos seja relativamente modesta.

As hipóteses investigadas atualmente não são necessariamente excludentes. Diferentes mecanismos podem atuar simultaneamente ou ter maior importância em determinados indivíduos.

Por isso, compreender melhor o funcionamento desses medicamentos é considerado importante para desenvolver tratamentos mais específicos e identificar quais pacientes podem se beneficiar de cada abordagem.

A duração do uso também depende das características clínicas e da evolução de cada pessoa. Qualquer redução ou interrupção deve ser discutida com o profissional responsável pelo tratamento.