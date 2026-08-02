Poder da rotina: o hábito simples que pode aliviar dores e depressão

Manter horários regulares para atividades do dia a dia pode trazer benefícios para a saúde física e mental, sobretudo na terceira idade. Um novo estudo aponta que pessoas que seguem uma rotina consistente tendem a relatar menos dores físicas e menos sintomas de depressão, mesmo quando convivem com insônia.

Os resultados foram obtidos por pesquisadores da Universidade de Missouri-Columbia e publicados na revista científica Journal of Behavioral Medicine. Para investigar a relação entre hábitos diários e bem-estar, os cientistas acompanharam 67 adultos mais velhos, dos quais 37 apresentavam sintomas de insônia.

Como esperado, os participantes que apresentaram maior dificuldades para dormir relataram níveis mais elevados de dor e sintomas depressivos. No entanto, a análise revelou outro fator importante: independentemente da qualidade do sono, aqueles que mantinham uma rotina diária regular apresentavam menos desses sintomas.

Segundo os pesquisadores, horários consistentes para acordar, fazer refeições, trabalhar ou estudar, socializar e dormir parecem contribuir para um melhor funcionamento do organismo.

Como a rotina influencia o relógio biológico

Os cientistas explicam que atividades realizadas em horários previsíveis ajudam a sincronizar o ritmo circadiano, conhecido como relógio biológico do corpo.

Esse sistema regula diversas funções, como sono, humor, metabolismo e outros processos fisiológicos. Quando permanece sincronizado, tende a favorecer o equilíbrio do organismo.

Por outro lado, mudanças frequentes nos horários de dormir, acordar ou fazer refeições podem desregular esse mecanismo interno.

O que é o jet lag social?

Os pesquisadores destacam que uma das principais fontes dessa desregulação é o chamado jet lag social. O termo descreve a diferença entre os horários mantidos durante os dias úteis e aqueles adotados nos fins de semana, como dormir e acordar muito mais tarde.

Segundo o estudo, manter uma rotina semelhante ao longo de toda a semana pode reduzir essas alterações e ajudar o relógio biológico a permanecer alinhado.

Além disso, os autores afirmam que os resultados reforçam a importância de analisar a saúde de forma integrada, considerando não apenas o período de sono, mas toda a rotina de 24 horas.