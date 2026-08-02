Poder da rotina: o hábito simples que pode aliviar dores e depressão

Bem-estar: estudo mostra que manter horários regulares ao longo do dia podem favorecer o equilíbrio do organismo (Freepik)
Redatora
Publicado em 2 de agosto de 2026 às 08h51.
Manter horários regulares para atividades do dia a dia pode trazer benefícios para a saúde física e mental, sobretudo na terceira idade. Um novo estudo aponta que pessoas que seguem uma rotina consistente tendem a relatar menos dores físicas e menos sintomas de depressão, mesmo quando convivem com insônia.
Os resultados foram obtidos por pesquisadores da Universidade de Missouri-Columbia e publicados na revista científica Journal of Behavioral Medicine. Para investigar a relação entre hábitos diários e bem-estar, os cientistas acompanharam 67 adultos mais velhos, dos quais 37 apresentavam sintomas de insônia.
Como esperado, os participantes que apresentaram maior dificuldades para dormir relataram níveis mais elevados de dor e sintomas depressivos. No entanto, a análise revelou outro fator importante: independentemente da qualidade do sono, aqueles que mantinham uma rotina diária regular apresentavam menos desses sintomas.
Segundo os pesquisadores, horários consistentes para acordar, fazer refeições, trabalhar ou estudar, socializar e dormir parecem contribuir para um melhor funcionamento do organismo.
Os cientistas explicam que atividades realizadas em horários previsíveis ajudam a sincronizar o ritmo circadiano, conhecido como relógio biológico do corpo.
Esse sistema regula diversas funções, como sono, humor, metabolismo e outros processos fisiológicos. Quando permanece sincronizado, tende a favorecer o equilíbrio do organismo.
Por outro lado, mudanças frequentes nos horários de dormir, acordar ou fazer refeições podem desregular esse mecanismo interno.
Os pesquisadores destacam que uma das principais fontes dessa desregulação é o chamado jet lag social. O termo descreve a diferença entre os horários mantidos durante os dias úteis e aqueles adotados nos fins de semana, como dormir e acordar muito mais tarde.
Segundo o estudo, manter uma rotina semelhante ao longo de toda a semana pode reduzir essas alterações e ajudar o relógio biológico a permanecer alinhado.
Além disso, os autores afirmam que os resultados reforçam a importância de analisar a saúde de forma integrada, considerando não apenas o período de sono, mas toda a rotina de 24 horas.