Reduzir o consumo de energia dos eletrodomésticos é apenas uma parte do desafio climático da Electrolux.

Com aproximadamente 86% de suas emissões de dióxido de carbono (CO₂) associadas ao uso dos produtos nas casas dos consumidores, a fabricante passa a atuar sobre outra variável de sua pegada ambiental: a origem da eletricidade que abastece as residências.

Para isso, o grupo fechou uma parceria comercial com a Gedisa, empresa de geração distribuída de energia, para oferecer acesso a fontes renováveis e descontos de até 15% na tarifa de eletricidade. A iniciativa tem como público inicial uma base de cerca de 2 milhões de consumidores da fabricante no Brasil.

O serviço tem alcance potencial de mais de 5 mil municípios brasileiros e não exige a instalação de equipamentos, reformas nas residências ou pagamento de taxas de adesão.

A parceria marca uma mudança na estratégia de serviços da Electrolux, que completa 100 anos de atuação no Brasil em 2026. Até então concentrada na comercialização de eletrodomésticos, acessórios e consumíveis, a companhia passa a incorporar à sua oferta serviços relacionados ao abastecimento energético de toda a residência, independentemente dos aparelhos utilizados.

Segundo a fabricante, é a primeira iniciativa dessa natureza entre empresas do setor de eletrodomésticos.

O desafio das emissões indiretas

A aposta está relacionada à estratégia climática da Electrolux, que tem como meta reduzir em 42% as emissões de escopo 3, aquelas geradas indiretamente ao longo de sua cadeia de valor, até 2033.

Como a maior parte das emissões do grupo está concentrada na utilização dos eletrodomésticos após a venda, a parceria amplia as possibilidades de atuação da companhia para além do desenvolvimento de produtos com maior eficiência energética.

“Sempre desenvolvemos produtos de alta eficiência energética, mas esta parceria com a Gedisa nos permite atuar diretamente sobre a origem da energia”, afirma João Zeni, diretor de sustentabilidade do Electrolux Group na América Latina.

O modelo de negócio é baseado na geração distribuída, regulamentada pela Lei 14.300/2022, que permite a compensação do consumo de eletricidade por meio de créditos de energia.

A Gedisa conta com uma rede de 170 usinas que utilizam fontes renováveis, entre elas solar, eólica, hidráulica, biomassa e biogás. Os créditos gerados por essas unidades são destinados aos consumidores que aderem ao serviço.

A Electrolux, por sua vez, será responsável por intermediar o acesso dos clientes ao programa por meio de sua estrutura de pós-venda, enquanto a Gedisa ficará à frente da operação e da gestão dos contratos.

“Para a Gedisa, esta parceria mostra como a geração distribuída pode ir além da economia na tarifa de energia e se tornar parte da estratégia climática de grandes empresas”, afirma Miguel Segundo, CEO da Gedisa.

As empresas não detalharam a estimativa de redução de emissões associada ao projeto nem a contribuição esperada da iniciativa para o cumprimento da meta climática da fabricante.

Como vai funcionar o desconto na conta de energia?

Para participar do programa, os consumidores precisam ter uma conta mensal de energia elétrica de, no mínimo, R$ 250. A contratação será realizada pela plataforma Electrolux Cuida, que reúne os serviços de pós-venda da fabricante.

Todo o processo será digital, incluindo o envio de documentos e a assinatura do contrato. A adesão não exige que o consumidor solicite alterações junto à concessionária local.

O prazo para a ativação do benefício é de até 90 dias. Após esse período, os clientes poderão acompanhar o consumo e o impacto ambiental associado à contratação por meio de um portal administrado pela Gedisa.

Inicialmente, a divulgação será concentrada na própria base de clientes da Electrolux, por meio de campanhas de e-mail, do comércio eletrônico e da plataforma de serviços da marca. A previsão é ampliar a oferta para novos públicos em etapas posteriores, ainda sem cronograma divulgado.