A superlua desta terça-feira, 24, atinge a fase cheia às 11h53, no horário de Brasília. Para quem quer acompanhar o fenômeno, o horário de referência é o do nascer da Lua na própria cidade. Em São Paulo, por exemplo, ela aparece no horizonte leste por volta das 18h57.

O melhor momento para observar é depois do pôr do sol, com o horizonte leste livre de obstáculos. A Lua pode ser vista a olho nu, sem telescópio ou binóculo.

Que horas a Lua nasce em cada capital?

Cidade e horário aproximado:

Recife (PE) 17h33

Rio de Janeiro (RJ) 18h41

Brasília (DF) 18h44

São Paulo (SP) 18h57

Porto Alegre (RS) 19h34

Perto do horizonte, a Lua pode dar a impressão de ser maior quando aparece ao lado de prédios, árvores ou outros elementos da paisagem. Segundo a Nasa, a agência espacial dos Estados Unidos, esse efeito também ocorre em luas cheias comuns. O satélite também pode ganhar tons amarelos ou avermelhados pela passagem de sua luz pela atmosfera.

Por que a Lua Cheia de hoje é uma Superlua?

A distância entre a Lua e a Terra varia ao longo da órbita do satélite. O ponto de maior aproximação é chamado de perigeu. O termo superlua é usado quando a fase cheia ocorre perto desse ponto, mas o que conta como “perto” varia conforme o critério adotado.

A Lua estará a 360.768 quilômetros da Terra no momento em que atingir a fase cheia. A menor distância será alcançada na quarta-feira, 25, às 18h02, cerca de 30 horas depois.

A Lua cheia de novembro se enquadra no critério da Nasa, que considera os 10% de menores distâncias possíveis entre a Lua e a Terra. Outros critérios adotam um limite de 360 mil quilômetros ou uma janela de 12 horas antes ou depois do perigeu.

A Superlua parece maior no céu?

Uma superlua pode parecer até 14% maior e 30% mais brilhante do que uma Lua cheia no ponto mais distante da Terra. A diferença pode ser difícil de perceber a olho nu, e condições como a nebulosidade e a iluminação urbana interferem na visibilidade.

Quando será a próxima Superlua?

A próxima está prevista para 23 de dezembro, às 22h28, no horário de Brasília. Na ocasião, a Lua estará a cerca de 356,7 mil quilômetros da Terra e se enquadrará nos três critérios de classificação descritos acima.

Segundo a Nasa, haverá outra superlua em janeiro de 2027, a terceira da sequência iniciada em novembro.