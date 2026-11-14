EUA têm mais de 3 mil voos cancelados neste sábado após reabertura do espaço aéreo

A reabertura do espaço aéreo dos Estados Unidos não encerrou os transtornos para os passageiros. Mais de 3 mil voos com origem, destino ou passagem pelo país permanecem cancelados neste sábado, 14, segundo levantamento da FlightAware, plataforma de monitoramento de voos.

Outros 300 voos têm previsão de atraso. Desde a suspensão temporária das operações, na tarde de sexta-feira, 13, mais de 15 mil voos foram cancelados ou sofreram atrasos, de acordo com a plataforma.

A paralisação geral das decolagens foi determinada pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) nesta sexta-feira, 13, após falhas de comunicação nos Centros de Controle de Tráfego Aéreo.

O secretário de Transportes americano, Sean Duffy, anunciou a reabertura às 21h15 de sexta-feira pelo horário do leste dos Estados Unidos, 23h15 em Brasília. Na ocasião, afirmou que as decolagens seriam retomadas gradualmente e orientou os passageiros a consultar suas companhias aéreas.

Em comunicado, ele descartou que a falha tenha sido provocada por ataque cibernético.

Passageiros passam a madrugada nos aeroportos

A paralisação deixou viajantes sem embarque durante a madrugada. CNN e Fox Business registraram passageiros que dormiam nos aeroportos de LaGuardia, na região de Nova York, e de Miami, na Flórida.

Em Los Angeles, houve relatos de espera de cinco horas dentro de aviões após a chegada. Segundo a Associated Press (AP), a falta de portões disponíveis para desembarque provocou uma fila de aeronaves na pista.

American Airlines, United Airlines e Delta Air Lines retomaram parte das operações ainda na noite de sexta-feira. Outras empresas, como a JetBlue, mantiveram os voos suspensos, com previsão de retorno na manhã deste sábado, segundo a BBC.

Cancelamentos já atingem os voos de domingo

Os efeitos da interrupção devem se estender pelo fim de semana. Um levantamento da Reuters com a plataforma Flightradar24 apontou 1.500 voos cancelados para domingo, 15.

Analistas de aviação ouvidos pela agência afirmaram que a suspensão, embora tenha durado quatro horas, pode comprometer a programação das companhias por dias.

A paralisação também afetou o calendário esportivo. Segundo a AP, equipes da NBA, liga de basquete, da NHL, de hóquei, e times universitários de futebol americano ficaram retidos nos aeroportos e terão partidas deste fim de semana remarcadas.

Até o momento, a NFL, liga profissional de futebol americano, não havia sido afetada. Os jogos estão previstos para domingo, e as viagens dos jogadores foram programadas para este sábado.

Como ficam os voos entre Brasil e Estados Unidos?

No aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, foram canceladas as duas partidas previstas para Nova York neste sábado. Os dois voos no sentido contrário também foram suspensos. As chegadas com origem em Houston, no Texas, e Miami, na Flórida, seguem previstas.

Em Guarulhos, as decolagens para os Estados Unidos permanecem na programação. Na lista de chegadas, porém, há voos de Orlando, Miami e Nova York cancelados ou atrasados. Os serviços com origem em Dallas e Chicago seguem previstos.

Em Confins, na região de Belo Horizonte, os voos de ida e volta para Orlando continuam programados. Em Viracopos, em Campinas, as partidas para Fort Lauderdale e Orlando também estão mantidas, embora a relação de chegadas ao Brasil registre atrasos.

O Departamento de Transporte dos Estados Unidos e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) orientam os passageiros a verificar a situação do voo com a companhia aérea antes de sair de casa.

Paralisação afeta viagens na Europa, Austrália e Canadá

A interrupção das operações americanas também atingiu rotas internacionais. Na Europa, a Eurocontrol, organização civil-militar de segurança da navegação aérea, suspendeu o tráfego com destino aos Estados Unidos durante a paralisação, a pedido da Administração Federal de Aviação americana (FAA).

A medida afetou voos com origem em 42 países, entre eles os integrantes da União Europeia, Reino Unido, Ucrânia, Turquia, Israel e Marrocos. Ainda não está claro como ocorrerá a remarcação dessas viagens. Segundo a BBC, passageiros de diferentes regiões devem enfrentar os efeitos dos cancelamentos por dias.

Na Austrália, o aeroporto de Sydney cancelou todos os voos para os Estados Unidos na sexta-feira. Após a reabertura, o serviço governamental Smartraveller passou a acompanhar a situação e recomendou que os viajantes consultem as companhias aéreas sobre a necessidade de reagendamento.

Em entrevista à rede australiana ABC, o executivo-chefe da Australian Travel Industry Association (ATIA), entidade do setor de viagens, afirmou que a prioridade é atender os passageiros já afetados.

A orientação da entidade é que quem tem embarque previsto para as próximas 72 horas procure a companhia aérea ou o agente de viagens. Para passageiros com partidas posteriores, a recomendação é aguardar antes de entrar em contato, para permitir o atendimento de quem está retido nos aeroportos.

No Canadá, a Air Canada também suspendeu todos os voos para os Estados Unidos durante a paralisação. Segundo a rede CBC, milhares de passageiros podem ser afetados, tanto em viagens com destino ao país quanto em rotas que utilizam o espaço aéreo americano.