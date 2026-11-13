Empresa chinesa aposta em IA e laser para combater pernilongos

Uma empresa chinesa lançou um dispositivo que usa inteligência artificial e raio laser para identificar pernilongos em pleno voo e atingir suas asas. Chamado Photon Matrix, o equipamento foi desenvolvido para funcionar de forma autônoma e impedir que os insetos continuem voando após serem atingidos.

O sistema combina câmeras com inteligência artificial e radar de ondas milimétricas para localizar os mosquitos e acompanhar seus movimentos. A IA também decide quando é seguro disparar o laser.

Quando o equipamento atinge um mosquito, um pequeno clarão verde ou azul aparece no ponto de contato. O laser queima as asas do inseto e faz com que ele perca a capacidade de voar.

A segurança é uma das funções centrais do dispositivo. Segundo as informações apresentadas pela empresa, as câmeras e o radar conseguem identificar pessoas e animais de estimação e impedir o disparo do laser quando eles estão próximos. O sistema também foi projetado para funcionar no escuro.

O Photon Matrix recebeu certificação CE emitida pela SGS, empresa especializada em testes, inspeção e certificação.

O projeto também passou por uma campanha de financiamento coletivo que movimentou milhões de dólares e, segundo o vídeo, entrou na fase de produção em massa e entrega.

A proposta é substituir ou complementar métodos tradicionais de combate a mosquitos, como sprays e telas, por um sistema automatizado capaz de localizar os insetos e agir sem intervenção humana.

Fonte: Xinhua