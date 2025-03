Pesquisadores chineses desenvolvem IA que prevê recorrência de câncer de fígado

Uma equipe de pesquisadores chineses desenvolveu uma ferramenta baseada em inteligência artificial capaz de prever a recorrência do câncer de fígado com 82,2% de precisão, conforme estudo publicado na revista Nature. Esta inovação pode transformar o tratamento e o acompanhamento de pacientes com câncer hepático, uma das principais causas de morte no mundo.

Desafio da recorrência do câncer de fígado

O câncer de fígado é a terceira principal causa de mortes relacionadas ao câncer globalmente, com uma taxa de recorrência pós-operatória que pode chegar a até 70%. A previsão precisa da reincidência sempre foi um desafio significativo na medicina, e agora, com a ajuda da IA, esse cenário pode mudar.

Liderados por Sun Cheng, os pesquisadores da Universidade de Ciência e Tecnologia da China desenvolveram o sistema TIMES, que analisa a distribuição espacial das células imunológicas no microambiente tumoral para avaliar o risco de recorrência. Esse é o primeiro sistema no mundo a integrar dados imunológicos espaciais na previsão da reincidência do câncer de fígado.

A abordagem inovadora do TIMES

O estudo revelou que, para prever a recorrência, a organização espacial das células imunológicas é mais importante do que sua quantidade. Para desenvolver essa abordagem inovadora, os cientistas usaram uma combinação de técnicas avançadas, incluindo transcriptômica espacial, proteômica, imunohistoquímica multiespectral e análise espacial baseada em IA. O sistema TIMES foi treinado com amostras de tecido de câncer de fígado de 61 pacientes.

Ferramenta acessível para médicos e cientistas

Além disso, os pesquisadores disponibilizaram uma versão online gratuita do TIMES, permitindo que médicos e cientistas de todo o mundo enviem imagens de coloração patológica para avaliação instantânea do risco de recorrência. Essa iniciativa visa tornar a tecnologia acessível e útil globalmente, especialmente em regiões com recursos limitados.

Segundo Sun Cheng, o objetivo da equipe é oferecer uma ferramenta que ajude na personalização dos tratamentos para pacientes com câncer de fígado. Ele também destacou que o grupo está colaborando ativamente com parceiros da indústria para padronizar a aplicação clínica da tecnologia, com o intuito de aprimorar o cuidado e o prognóstico dos pacientes.

Sugestão de imagem: Ilustração mostrando células imunológicas no microambiente tumoral.

Legenda: Ferramenta de IA desenvolvida por pesquisadores chineses prevê a recorrência do câncer de fígado com alta precisão.