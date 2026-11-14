Rei das mansões: o gaúcho que vende imóveis de R$ 20 milhões e embolsa comissões milionárias

RESUMO ＋ Quase 20 anos após iniciar a carreira, em 2007, o corretor Bruno Cassola já intermediou mais de R$ 550 milhões em imóveis de luxo em Balneário Camboriú. Em uma única negociação, fechada no mesmo dia da apresentação, vendeu um apartamento de R$ 20 milhões e recebeu R$ 1,2 milhão de comissão.

Em 2007, Bruno Cassola começou a perceber uma coisa curiosa entre seus amigos em Capão da Canoa, no litoral do Rio Grande do Sul.

Alguns entravam no mercado imobiliário e, pouco tempo depois, apareciam dirigindo carrões.

Para quem vinha de uma família humilde, aquilo chamava a atenção. Afinal, quanto dinheiro dava para ganhar vendendo apartamentos?

Quase 20 anos depois, o gaúcho de 41 anos já conhece bem a resposta.

Em uma de suas maiores negociações, vendeu um apartamento de frente para o mar por 20 milhões de reais e recebeu uma comissão de 1,2 milhão de reais.

O negócio foi fechado no mesmo dia em que o imóvel foi apresentado ao comprador.

Hoje, Cassola é um dos nomes mais conhecidos do mercado de imóveis de luxo de Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

Já intermediou mais de 550 milhões de reais em vendas, um volume que ajuda a explicar por que o litoral catarinense se tornou uma espécie de corrida do ouro para os corretores.

Mas vender um apartamento de 20 milhões de reais envolve mais do que apresentar uma cobertura com piscina privativa, vista para o mar e acabamentos importados. Os compradores, frequentemente empresários com fortunas construídas no agronegócio e em outros setores, costumam chegar com uma ideia bastante clara do que querem. E, principalmente, de quanto estão dispostos a pagar.

“O empresário é muito mais reservado, na maioria dos casos. Ele é muito mais matemático e tem matemática financeira na ponta da língua. Não quer um profissional que tome o tempo dele em vão”, diz Cassola.

Qual a história de Cassola

A entrada de Cassola no mercado imobiliário teve uma boa dose de acaso.

Sua mãe trabalhava em um hotel de Capão da Canoa, cujo proprietário também atuava na construção civil e precisava de alguém para trabalhar em um empreendimento no interior de Santa Catarina.

O jovem gaúcho viu naquela oportunidade uma maneira de mudar de vida. Pediu à mãe que manifestasse seu interesse ao empresário. Pouco depois, recebeu o convite para trabalhar em Braço do Norte, no sul catarinense.

Foi ali, em 2007, que começou a carreira, ajudando em um plantão de vendas. Fazia um pouco de tudo enquanto aprendia o funcionamento das negociações imobiliárias. Também estudou administração de empresas em Tubarão.

A grande virada aconteceria em 2012.

Depois de enviar um currículo para a FG Empreendimentos, uma das principais incorporadoras de Balneário Camboriú, recebeu uma proposta para trabalhar na cidade.

Até então, estava acostumado a negociar imóveis de algumas centenas de milhares de reais. Na nova praça, encontrou apartamentos de 2 milhões, 4 milhões e até 10 milhões de reais.

O começo foi melhor do que esperava. Logo no segundo dia de trabalho, conseguiu fechar sua primeira venda.

O desempenho continuou crescendo e Cassola acabou ganhando um Mini Cooper como prêmio por ter sido o corretor que mais vendeu na incorporadora em determinado período.

Era justamente o tipo de carro que, anos antes, o havia feito prestar atenção na carreira de corretor.

Depois de trabalhar também na Embraed, outra incorporadora de alto padrão da região, percebeu uma oportunidade de negócio. Clientes que haviam comprado imóveis com sua ajuda começaram a procurá-lo para revendê-los.

Ao mesmo tempo, outros queriam conhecer apartamentos de diferentes construtoras.

Foi quando resolveu abrir a própria operação, em uma pequena sala de aproximadamente 40 metros quadrados, perto da praia.

Aos poucos, o escritório ganhou funcionários, ampliou o portfólio e passou a trabalhar com imóveis cada vez mais caros.

Como funciona o negócio de vender apartamentos de R$ 20 milhões

A imobiliária Bruno Cassola ocupa hoje uma sala de quase 100 metros quadrados de frente para o mar, com uma equipe de seis corretores.

A operação é pequena perto das grandes redes imobiliárias, mas atende a um público com elevado poder de compra.

Entre os clientes estão CEOs, empresários do agronegócio e celebridades. O atendimento exige uma combinação de discrição, agilidade e conhecimento dos imóveis disponíveis.

Cassola explica que existem diferenças importantes entre vender um apartamento de 500 mil reais e outro de 20 milhões.

No primeiro caso, o comprador pode passar semanas visitando opções até encontrar algo que caiba no orçamento. No segundo, a conversa frequentemente começa quando o interessado já escolheu o prédio, conhece a localização e sabe as condições financeiras que pretende negociar.

É comum, por exemplo, que um empresário queira pagar metade do valor como entrada e negociar o restante em parcelas, tentando reduzir juros e correções monetárias.

Há ainda detalhes que fazem diferença mesmo entre apartamentos de um mesmo edifício. Uma unidade com posição solar mais favorável, por exemplo, pode custar algumas centenas de milhares de reais a mais do que outra.

Para Cassola, conhecer essas particularidades é essencial para conquistar a confiança de quem movimenta milhões de reais em uma única compra.

Ele conta que chegou a desaconselhar um investidor a comprar um apartamento de 10 milhões de reais por considerar que o potencial de retorno não correspondia às expectativas do cliente.

A decisão significava abrir mão de uma possível comissão elevada.

“Pela minha análise, não estava certo de que aquele imóvel atenderia às expectativas do cliente, não me senti seguro, mesmo o cliente querendo. O tempo de retorno do investimento não seria o que ele esperava”, afirma.

O corretor calcula que determinados imóveis bem localizados podem apresentar valorizações superiores a 20% ao ano.

Esse desempenho, porém, está longe de ser uma regra para todo o mercado.

Segundo o Índice FipeZAP de outubro de 2026, o preço médio anunciado dos imóveis residenciais de Balneário Camboriú era de 15.325 reais por metro quadrado, o segundo maior entre as 56 cidades monitoradas, atrás de Vitória, no Espírito Santo.

Os dados ajudam a mostrar que, mesmo em um dos mercados mais caros do Brasil, encontrar negócios capazes de entregar retornos elevados exige cuidado. E que comprar um imóvel milionário não é garantia de lucro.

A corrida pelas comissões milionárias

Se o mercado imobiliário de Balneário Camboriú ficou conhecido pelos arranha-céus e apartamentos de dezenas de milhões de reais, outro fenômeno cresceu junto: a quantidade de pessoas interessadas em ganhar dinheiro vendendo esses imóveis.

Em 2025, a cidade tinha 4.663 corretores e 599 empresas imobiliárias registrados no Creci-SC.

É um número que ajuda a dimensionar a concorrência. Na prática, um mesmo comprador pode ser abordado por vários corretores, todos interessados em participar de uma negociação milionária.

Cassola diz que, hoje, dificilmente um cliente chega à imobiliária sem já ter conversado com outro profissional. Às vezes, o concorrente é um amigo, um conhecido da família ou alguém que começou recentemente na profissão.

A disputa também mudou a maneira de vender. Se antes a reputação era construída principalmente por indicação, agora corretores investem em vídeos, redes sociais, anúncios e posicionamento nos buscadores.

Cassola afirma que seus conteúdos digitais já ultrapassaram 120 milhões de visualizações acumuladas.

A exposição ajuda a apresentar os imóveis a potenciais compradores, mas também cria um desafio: como divulgar negócios milionários sem comprometer a privacidade dos clientes?

O próprio corretor conta que passou anos evitando publicar suas vendas nas redes sociais. Com o crescimento da concorrência, começou a rever a estratégia.

Quais são os próximos passos

O mercado de luxo já se espalhou para outras cidades do litoral norte de Santa Catarina. Itapema, Porto Belo, Itajaí e Balneário Piçarras receberam novos empreendimentos e passaram a disputar compradores interessados em apartamentos de alto padrão.

Cassola acompanha esse movimento, mas afirma não ter planos de transferir sua operação para outra cidade.

A aposta é continuar crescendo em Balneário Camboriú e na Praia Brava, em Itajaí, onde acredita haver espaço para negócios de valores cada vez mais elevados.

Também não pretende transformar a empresa em uma grande rede de corretores. Na avaliação dele, o futuro das imobiliárias especializadas em imóveis de luxo passa por operações menores, com profissionais experientes e atendimento personalizado.

“Eu acredito que a imobiliária boutique, com seis, sete ou dez profissionais engajados, consegue gerar uma entrega melhor para esse cliente”, diz.

O desafio, no entanto, não está apenas na concorrência. Juros elevados, incertezas econômicas e a atratividade das aplicações financeiras também pesam nas decisões de quem pode escolher entre deixar milhões de reais investidos no banco ou comprar um imóvel de luxo.

Para continuar crescendo, Cassola aposta em ampliar sua presença digital e fortalecer a carteira de clientes investidores.

Na visão dele, o corretor que depender apenas do conhecimento sobre os empreendimentos terá cada vez mais dificuldade para competir.

É uma mudança considerável para quem começou a carreira observando os carros dos amigos e tentando entender como eles ganhavam tanto dinheiro.

Hoje, quase duas décadas depois, Cassola sabe que uma única venda pode render uma comissão milionária.

O desafio é que milhares de outros corretores em Balneário Camboriú também sabem.