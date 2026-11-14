Verão no Nordeste: os melhores hotéis da região, segundo a EXAME

O Nordeste tem 17 dos hotéis da terceira edição do ranking Casual EXAME 50 Melhores Hotéis do Brasil, e oito deles estão fora da Bahia, no Ceará, em Alagoas e em Pernambuco. A lista foi definida por 34 especialistas, entre jornalistas, críticos e influenciadores de turismo e estilo de vida. Cada jurado indicou dez hotéis, em ordem de preferência, nos quais se hospedou ou com os quais teve contato profissional ao longo do último ano.

Para quem já pensa no verão, a seleção abaixo reúne esses endereços, muitos deles com poucas acomodações e piscina privativa.

7º Casana Hotel (Cruz, CE)

Bangalô com piscina do Casana Hotel, na Praia do Preá, 7º lugar no ranking Casual EXAME 2026 (Petrovsky/Divulgação)

Na Praia do Preá, o Casana aposta em um luxo em pequena escala: são apenas sete suítes em uma área de 10 mil metros quadrados, todas de frente para o mar. Com ventos constantes, o destino é um dos mais procurados do mundo para o kitesurfe, e o hotel mantém escola própria. Para a temporada 2026/2027, ampliou o foco em bem-estar e esporte: a Suíte Master ganhou piscina privativa com raia de 15 metros, e o novo Wellness Center reúne saunas, hidromassagem, imersão a frio e massagens. As diárias incluem todas as refeições, à la carte, em menus rotativos com ingredientes locais.

9º Mahré Hotel & Spa (São Miguel dos Milagres, AL)

Piscina do Mahré Hotel & Spa, em São Miguel dos Milagres, 9º lugar no ranking Casual EXAME 2026 (Rui Nagae/Divulgação)

No Mahré, a sensação de isolamento começa dentro da suíte. São apenas 30 acomodações em mais de 40 mil metros quadrados, todas com piscina e jardim privativos. A arquitetura, dos escritórios Agra e Lemos e João Armentano, mantém o mar e a vegetação sempre por perto. Há piscina com raia semiolímpica, quadra de tênis, rooftop voltado para o mar e serviço de praia. Na cozinha, o chef Rafa Gomes, vencedor do MasterChef Profissionais e do Iron Chef Brasil, combina técnica e ingredientes locais, com jantares na praia e piqueniques ao pôr do sol às margens do Rio Tatuamunha.

12º Nannai Muro Alto (Ipojuca, PE)

Piscinas entre coqueiros do Nannai Muro Alto, 12º lugar no ranking Casual EXAME 2026 (Divulgação/Divulgação)

Foi em Ipojuca que o Nannai nasceu, em 2001, e seus bangalôs individuais com piscinas privativas viraram a assinatura do grupo. Espelhos d'água atravessam os jardins e chegam às acomodações. O Master, duplex de 130 metros quadrados diante do mar, tem piscina com hidromassagem dentro da sala. No TiaTê, lagosta, frutos do mar, arrumadinho, cartola e beijo caboclo colocam Pernambuco no cardápio, e o Salero serve tapas e drinques na praia, protegida por arrecifes que deixam o mar naturalmente calmo.

29º Jaguaríndia Village (Fortim, CE)

Piscina do Jaguaríndia Village ao pôr do sol, 29º lugar no ranking Casual EXAME 2026 (Marcelo Isola/Divulgação)

Na foz do Rio Jaguaribe, o vento constante faz deste trecho do Ceará um bom lugar para o kitesurfe, com escola dentro do hotel e o mar logo à frente. Os bangalôs Oceano & Piscina têm 100 metros quadrados, piscina privativa e ficam a poucos passos da areia. A Rota do Caju passa por produtores e comunidades da região, o YWI Spa usa ingredientes amazônicos e, no JAG Restaurante, produtos cearenses são a base da cozinha franco-brasileira.

37º OIÁ Casa Daia (Barroquinha, CE)

Quarto do OIÁ Casa Daia, 37º lugar no ranking Casual EXAME 2026 (Thiago Faquineli/Divulgação)

Em uma propriedade de 220 hectares na Barra dos Remédios, a Casa Daia mistura o despojamento de uma casa de praia à alma de fazenda, cercada por coqueiral, rio, mangue, dunas e uma praia praticamente deserta. São sete chaves: três suítes na casa principal, restaurada por Greg Bousquet, e quatro bangalôs de madeira com piscina privativa. Dá para sair de kite, caiaque ou fat bike, explorar as dunas ou seguir de lancha até Praia Nova. Na cozinha, Fábio Vieira usa ingredientes da agrofloresta e mel da propriedade.

38º Origem Patacho Design Hotel (Porto de Pedras, AL)

Piscina do Origem Patacho Design Hotel à noite, 38º lugar no ranking Casual EXAME 2026 (DPI Studio/Divulgação)

Exclusivo para adultos, o Origem tem só dez cabanas diante do mar verde de Alagoas, todas com terraço e piscina climatizada privativa. Juliana Pippi reuniu design brasileiro e artesanato alagoano ao projeto de Rodrigo Fagá, com peças de Domingos Tótora, Mestra Irineia e artesãos da Ilha do Ferro. O spa recebe uma pessoa ou casal por vez, jangadas saem para as piscinas naturais na maré baixa e, no Restaurante Origem, a chef Lila Corato trabalha pescados e ingredientes de Alagoas.

39º Anttunina Pousada e Spa (Maragogi, AL)

Café da manhã sem hora para acabar, servido até na piscina do bangalô, é um dos mimos da Anttunina, na Praia de Antunes. Bangalôs e villas ficam espalhados pelo jardim a poucos passos da areia, e a Villa Nina, com mais de 200 metros quadrados, tem piscina aquecida, sauna a vapor e ofurô ao ar livre. No spa, o Ritual Anttunina combina escalda-pés, massagem havaiana e ofurô. Passeios de lancha pelo litoral de Maragogi, chá da tarde e jantar estão incluídos na diária.

46º Casa Brasileira Hotel Galeria (Porto de Pedras, AL)

À beira-mar, na Praia do Patacho, três bangalôs e quatro suítes com piscina privativa são cercados por um jardim botânico cultivado há dez anos, pelo coqueiral e pelo mar verde-esmeralda. No casarão colonial, arte brasileira e artesanato nordestino dividem espaço com peças garimpadas em antiquários. Pescados e ingredientes de produtores da região chegam à mesa, jangadas levam às piscinas naturais e, perto dali, o Rio Tatuamunha é cenário do projeto de conservação do peixe-boi.

E a Bahia

A Bahia é o estado nordestino com mais hotéis na lista, nove. Estão no ranking o Fasano Salvador (8º), o Fera Palace Hotel (10º), o Uxua Casa Hotel & Spa (16º), o Barracuda Hotel & Villas (18º), o Txai Resort Itacaré (19º), o Tivoli Ecoresort Praia do Forte (23º), o KA BRU Beach Boutique Hotel (34º), a Pousada Trijunção (44º) e o Fasano Trancoso (48º).

Confira o ranking completo dos 50 melhores hotéis do Brasil no especial da EXAME Casual.