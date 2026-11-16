Dólar chega a R$ 6? Veja quais ações ganham com a disparada da moeda americana

O dólar rompeu a barreira dos R$ 5,70 nesta segunda-feira, 16, pressionado pelas incertezas fiscais no Brasil e pela perspectiva de juros mais altos nos Estados Unidos. Para especialistas ouvidos pela EXAME, a moeda americana pode chegar a R$ 6 caso o governo não consiga recuperar a confiança dos investidores.

Na B3, exportadoras como Suzano, Klabin e Embraer aparecem entre as potenciais beneficiadas. No exterior, a inflação persistente nos Estados Unidos reforça as expectativas de novos aumentos dos juros pelo Federal Reserve (Fed, banco central americano), pressionando ainda mais o câmbio.

A valorização da moeda americana ocorre em meio às dúvidas sobre a capacidade do governo de estabilizar a dívida pública e sobre quem comandará o Ministério da Fazenda no próximo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O analista sênior de alocação e inteligência da Avenue, Tomás Roque, destaca, neste sentido, a frustração com as medidas fiscais anunciadas até agora, pois o mercado espera propostas mais concentradas na redução de despesas, em vez de iniciativas voltadas ao aumento da arrecadação.

O governo prepara novas medidas de ajuste fiscal com impacto estimado entre R$ 50 bilhões e R$ 80 bilhões em 2027, mas a avaliação dos investidores dependerá da capacidade de execução das propostas, conforme os especialistas.

Para o analista da Ouro Preto Investimentos, Sidney Lima, o problema fiscal brasileiro também é o principal agravante, com a falta de uma trajetória sustentável para a dívida aumentando a percepção de risco.

Até onde o dólar pode subir? R$ 6 está no radar

"Vejo a região de R$ 5,80 como um ponto importante de resistência, mas não como um teto definitivo. Se houver rompimento consistente desse patamar, o dólar poderá buscar R$ 5,90 nas próximas semanas", avalia Lima.

Para o encerramento de 2026, o analista trabalha com um cenário-base entre R$ 5,60 e R$ 5,70. Em uma situação de maior deterioração fiscal e aversão global ao risco, entretanto, a moeda poderia alcançar a faixa de R$ 5,90 a R$ 6.

Felipe von Eye Corleta, sócio da consultoria de investimentos Brazil Wealth, considera possível, ainda, que a cotação alcance R$ 6, especialmente se persistirem as incertezas sobre a política econômica brasileira e os juros americanos.

"Então, acho bastante factível a gente ver o dólar a R$ 6, se esse ambiente, tanto externo negativo quanto doméstico de incerteza, permanecer", diz.

Para Corleta, a escolha do próximo ministro da Fazenda também é decisiva para a trajetória do câmbio. Uma indicação considerada ortodoxa ou independente pelo mercado poderia levar o dólar de volta à faixa de R$ 5,50 a R$ 5,60. Do contrário, os patamares subiriam.

Visão semelhante aparece na avaliação de um gestor-fundador de asset ouvido sob condição de anonimato. Para ele, o desempenho recente do real em comparação com outras moedas indica que os problemas domésticos têm maior peso na escalada do dólar.

"Hoje mesmo, o real está muito pior do que os outros pares, né? Está indicando que é uma questão mais brasileira." Gestor-fundador de uma asset que preferiu manter o sigilo

O gestor não arrisca um teto para a moeda e considera que a reação do mercado dependerá, em grande parte, da escolha de nomes para a Fazenda e para as diretorias do Banco Central, além do avanço de medidas concretas de contenção dos gastos.

O que pode interromper a alta do dólar?

O analista da Avenue, Tomás Roque, lembra que a inflação americana acima das expectativas provocou uma elevação dos juros futuros nos EUA, fortalecendo a moeda americana frente a outras divisas, e o mercado trabalha com uma alta de 0,25 ponto percentual nos juros americanos na última reunião do Fed em 2026.

Uma decisão diferente da esperada poderia provocar novos movimentos no dólar. "O dólar talvez seja a variável econômica com mais variáveis que existem. É por isso que é tão difícil fazer qualquer tipo de previsão quando se fala do dólar", afirma.

A escalada cambial poderia ser interrompida, no entanto, se houvesse uma combinação de avanços consistentes no ajuste fiscal brasileiro e sinalizações de uma política monetária menos restritiva nos EUA, segundo Lima.

O analista também recomenda acompanhar o fluxo de capital estrangeiro e os preços das commodities.

Corleta acrescenta que uma redução das tensões geopolíticas, especialmente no Oriente Médio, e a queda dos preços do petróleo poderiam aliviar as expectativas de inflação e juros no exterior. Já o Goldman Sachs prevê mais duas altas dos juros do Fed até 2027.

Quais ações podem ganhar com a disparada do dólar?

Apesar dos riscos para a economia brasileira, a valorização da moeda americana pode favorecer companhias que recebem parte relevante de suas receitas em dólares e mantêm custos em reais.

Entre as ações mencionadas pelos especialistas estão Suzano (SUZB3), Klabin (KLBN11), Embraer (EMBJ3), WEG (WEGE3), Petrobras (PETR4) e Tupy (TUPY3).

Lima destaca a Suzano pela exposição ao mercado internacional de celulose; Klabin, pelas exportações de papel e celulose; e Embraer, pela participação relevante das receitas internacionais na indústria aeronáutica.

O gestor ouvido sob anonimato também aponta Suzano e Klabin como potenciais beneficiárias da desvalorização do real, mas lembra que o comportamento das commodities depende de fatores próprios, como oferta, demanda e preços internacionais.

O estrategista de ações da XP, Raphael Figueredo, amplia a lista ao mencionar Embraer, WEG, Petrobras e Tupy. Para ele, em um ambiente de juros e inflação elevados, o investidor deve priorizar empresas com menor endividamento, resultados consistentes e geração recorrente de caixa.

A Embraer recebe atenção especial do estrategista, que destaca a elevada participação das receitas em dólares, o desempenho operacional da companhia e sua capacidade de geração de caixa.

Corleta também demonstra preferência por exportadoras em relação às companhias mais dependentes do mercado doméstico e dos juros brasileiros. O especialista cita a carteira do Morgan Stanley, divulgada pela EXAME, com exposição relevante a empresas como Petrobras, Vale, Embraer, Suzano e WEG.

Ainda vale a pena comprar ações exportadoras?

Embora o dólar mais valorizado possa melhorar as receitas das exportadoras quando convertidas para reais, os especialistas alertam que o benefício não se traduz automaticamente em maiores lucros ou valorização das ações.

Figueredo, da XP, ressalta que o principal risco não está necessariamente no patamar da moeda americana, mas na intensidade de suas oscilações, pois, embora grandes companhias possam utilizar instrumentos de proteção, como operações de hedge, a volatilidade excessiva dificulta o planejamento financeiro.

O comportamento das commodities também exige cautela. Em análise recente sobre as exportadoras mais expostas ao dólar, a EXAME mostrou que a Suzano pode se beneficiar da desvalorização do real, mas enfrenta riscos relacionados ao mercado internacional de celulose.