Nvidia: 3 lições sobre sucessão de CEOs que toda empresa deveria conhecer

RESUMO ＋ O anúncio da renúncia de Jensen Huang, CEO da empresa Nvidia, reacende o debate sobre planejamento sucessório e governança corporativa. Segundo Maria Eduarda Silveira, fundadora da Bold HRO, consultoria especializada em recrutamento executivo e desenvolvimento organizacional, conselhos de administração e RH precisam estruturar planos para trocas planejadas ou emergenciais e reduzir a concentração de decisões em um único líder.

O anúncio da renúncia de Jensen Huang, CEO da Nvidia, traz à discussão sobre a preparação das empresas para uma eventual ausência de seus principais executivos.

Para Maria Eduarda Silveira, headhunter e fundadora da Bold HRO, consultoria especializada em recrutamento executivo e desenvolvimento organizacional, o planejamento sucessório é uma pauta estratégica de governança, que exige participação do conselho de administração, da alta liderança e do RH.

“Os conselhos precisam reduzir a dependência excessiva de uma única pessoa, com sucessão, divisão clara de responsabilidades e autonomia real da liderança”, afirma.

Na avaliação da especialista, o RH tem uma contribuição estratégica ao manter atualizado o mapeamento de competências, talentos e níveis de prontidão dos possíveis sucessores. Essas informações subsidiam as decisões das instâncias de governança tanto na preparação de uma transição planejada quanto na resposta a um afastamento inesperado.

Três questões ajudam a avaliar se a empresa está preparada para essas situações.

1. A empresa consegue manter suas decisões estratégicas sem o CEO?

A concentração de decisões em um único executivo pode trazer agilidade à gestão, especialmente em empresas comandadas por seus fundadores. O risco aparece quando outras lideranças não têm autonomia, conhecimento ou autoridade suficientes para dar continuidade às atividades em sua ausência.

Esse cenário pode afetar a aprovação de investimentos e negociações com clientes e parceiros, além de comprometer decisões sobre pessoas e a execução de projetos estratégicos.

O planejamento sucessório precisa contemplar a possibilidade de uma substituição emergencial. Isso exige definir quem pode assumir interinamente o comando, quais serão seus limites de decisão e em que situações precisará recorrer ao conselho ou a outras lideranças.

A escolha de um sucessor definitivo pode demandar uma avaliação mais longa, enquanto a operação precisa continuar.

Cabe ao RH fornecer informações atualizadas sobre os profissionais que podem assumir essas responsabilidades e as lacunas de preparação que exigem atenção. Com esses dados, o conselho tem melhores condições de avaliar alternativas e decidir diante de uma ausência inesperada.

O desenho organizacional também precisa acompanhar a estratégia. Conforme o negócio cresce ou enfrenta novas exigências, a estrutura de liderança deve ser reavaliada para garantir clareza sobre responsabilidades e capacidade de execução.

Quando conhecimento, relacionamentos e decisões permanecem concentrados no principal executivo, a transição tende a se tornar mais difícil.

2. Os sucessores estão preparados para o futuro do negócio ou para reproduzir a gestão atual?

A identificação de profissionais com potencial para assumir cargos executivos é uma etapa do planejamento sucessório. Sua preparação exige compreender quais competências serão necessárias para conduzir a empresa nos próximos anos.

Um profissional pode apresentar resultados expressivos na função atual e ainda precisar ampliar sua visão de negócios ou adquirir experiência em decisões que envolvam diferentes áreas e interesses.

Uma pesquisa da Bold HRO, realizada em abril de 2026 com 32 escritórios de advocacia brasileiros, identificou dificuldades nesse processo.

Liderança e sucessão foram apontadas como o principal desafio por 31,3% dos participantes, à frente da competitividade de mercado, citada por 25%. Apenas 43,7% consideram suas lideranças preparadas para elevar o desempenho das organizações.

O levantamento também mostrou que a formação de sucessores ainda ocorre predominantemente por iniciativas informais, como mentorias com sócios e exposição gradual à gestão de clientes.

Os resultados retratam o setor jurídico e ajudam a discutir os desafios de negócios que dependem do conhecimento e da experiência de profissionais seniores, sem permitir generalizações para outros setores.

Segundo Maria Eduarda, quem assume o lugar de um líder de referência precisa compreender o momento da organização e identificar como sua experiência poderá contribuir para o próxima etapa.

“Os próximos anos vão precisar de outras coisas. Às vezes o momento precisa de outros focos, outras prioridades, outras formas de gestão”, afirma.

As prioridades futuras do negócio devem orientar os critérios de sucessão discutidos pelo conselho. O RH contribui com a avaliação dos candidatos e com planos de desenvolvimento que aproximem suas competências das exigências da posição. Além dos resultados anteriores, essa análise precisa considerar a capacidade de adaptação e o repertório necessário para conduzir a empresa em um contexto diferente.

3. A liderança atual está desenvolvendo sucessores ou concentrando responsabilidades?

Executivos de longa permanência acumulam experiência, conhecimento institucional e relacionamentos importantes para o negócio. Quando concentram as decisões estratégicas, porém, podem limitar as oportunidades de desenvolvimento dos profissionais que deveriam estar sendo preparados para assumir posições maiores.

O problema pode passar despercebido em organizações com bons resultados. Uma equipe pode apresentar desempenho consistente sob a liderança de um executivo experiente sem que seus integrantes tenham desenvolvido autonomia para conduzir decisões complexas.

Conselho, alta liderança e RH precisam avaliar quais experiências os potenciais sucessores estão adquirindo. Eles têm espaço para tomar decisões e responder pelos resultados? Participam das discussões sobre o futuro da empresa? Conseguem conduzir situações relevantes sem depender permanentemente da aprovação do principal executivo?

A liderança atual tem responsabilidade direta por criar essas oportunidades, delegar decisões e acompanhar o desenvolvimento dos profissionais.

O RH deve monitorar sua evolução e dar visibilidade às lacunas de preparação, para que o planejamento sucessório se traduza em capacidade efetiva de assumir o comando.

Esse processo também oferece perspectivas de crescimento a profissionais de alto potencial, cuja permanência pode ser afetada pela falta de oportunidades concretas.

Na avaliação de Maria Eduarda, quem assume o lugar de um executivo muito reconhecido precisa construir sua própria legitimidade, compreendendo a cultura e as necessidades da organização.

“Ter clareza do próprio valor e entender onde, de fato, tem capacidade de agregar são posicionamentos importantes para quem está chegando”, afirma.

A discussão sobre sucessão precisa integrar a agenda de governança antes que uma crise exija uma decisão.

Com responsabilidades definidas, lideranças preparadas e informações atualizadas sobre os possíveis sucessores, a empresa tem melhores condições de preservar suas operações e executar a estratégia durante uma transição de comando.