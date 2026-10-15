Muito além do emagrecimento: efeito das canetas emagrecedoras no coração surpreende cientistas

A semaglutida, princípio ativo de medicamentos usados no tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade, apresentou efeitos de proteção contra a insuficiência cardíaca em um estudo com camundongos e miniporcos. Os resultados foram observados mesmo com doses baixas e independentemente da perda de peso.

Conduzida por pesquisadores da Universidade de Ciências da Saúde Cedars-Sinai e publicada na revista European Heart Journal, a pesquisa investigou a ação do medicamento em animais com uma condição que reproduz características da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada associada à obesidade.

Nesse subtipo da doença, o coração mantém a capacidade de contração, mas apresenta dificuldade para relaxar e se encher de sangue entre os batimentos.

“Nossos resultados fornecem uma forte justificativa mecanística para o estudo de medicamentos GLP-1 como potenciais tratamentos para insuficiência cardíaca”, afirma David Lefer, diretor de pesquisa translacional do Departamento de Cirurgia Cardíaca do Smidt Heart Institute, no Cedars-Sinai.

O que o estudo observou nos animais?

A administração de semaglutida reduziu a rigidez do coração, o aumento do órgão e a formação de cicatrizes no tecido cardíaco. Os pesquisadores também observaram redução da gordura ao redor do coração e no fígado.

Os resultados apontam para uma ação cardiovascular que não depende apenas do emagrecimento. Por se tratar de uma pesquisa em animais, porém, os achados ainda precisam ser investigados em seres humanos antes de fundamentar o uso de doses baixas para essa finalidade.

“Isso abre caminho para a possibilidade de prescrever GLP-1 em baixas doses para obter uma proteção cardiovascular significativa, minimizando os efeitos colaterais comuns”, diz Traci Goodchild, professora de cirurgia cardíaca no Smidt Heart Institute e coautora sênior do estudo.

Segundo os cientistas, os achados não diminuem os benefícios da perda de peso para a saúde do coração. A pesquisa indica que o medicamento pode atuar também por mecanismos independentes da redução do peso corporal.

“Esses dados sugerem que a semaglutida em baixa dose tem efeitos protetores poderosos sobre o coração, independentemente de seu impacto na perda de peso”, afirma Mahmoud Elbatreek, cientista do Departamento de Cirurgia Cardíaca do Smidt Heart Institute e principal autor do estudo.