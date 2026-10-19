Ciência

Quer lidar melhor com o estresse? Resposta pode começar no café da manhã

Estudo relacionou hábitos de sono, alimentação e exercícios à maior flexibilidade psicológica; entenda

Estresse: hábitos diários foram associados à maior flexibilidade psicológica (Freepik)

Estresse: hábitos diários foram associados à maior flexibilidade psicológica (Freepik)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 05h01.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreSaúde
Saiba mais

Alguns hábitos simples da rotina podem estar associados à forma como uma pessoa lida com o estresse. Tomar café da manhã regularmente, praticar exercícios e dormir adequadamente foram relacionados a uma maior capacidade de adaptação diante de situações difíceis.

A associação foi encontrada por pesquisadores da Universidade de Binghamton, nos Estados Unidos, após analisarem dados de aproximadamente 400 estudantes universitários. O estudo foi publicado no Journal of American College Health.

Os resultados apontam para um papel da chamada flexibilidade psicológica, capacidade de adaptar pensamentos, emoções e comportamentos diante de mudanças ou dificuldades.

4 hábitos para lidar melhor com o estresse

A pesquisa identificou quatro hábitos associados a maior flexibilidade psicológica ou resiliência entre os participantes:

  • Tomar café da manhã regularmente: fazer a primeira refeição do dia pelo menos cinco vezes por semana foi associado a maior resiliência;
  • Dormir adequadamente: participantes que dormiam menos de seis horas apresentaram níveis menores de flexibilidade psicológica e resiliência;
  • Praticar exercícios físicos: atividades com duração de 20 minutos ou mais foram associadas a maior flexibilidade psicológica e melhor capacidade de lidar com o estresse;
  • Consumir óleo de peixe: o consumo várias vezes por semana foi associado a maior flexibilidade psicológica.

O padrão contrário também apareceu nos resultados. O consumo frequente de fast food e o sono insuficiente foram associados a maior rigidez psicológica, ou seja, maior dificuldade para adaptar pensamentos e comportamentos diante de mudanças.

Como a flexibilidade psicológica ajuda a lidar com o estresse

A flexibilidade psicológica está relacionada à capacidade de reconhecer emoções e ajustar pensamentos e comportamentos conforme as circunstâncias mudam.

Na prática, uma pessoa com maior flexibilidade pode sentir estresse diante de um problema, mas conseguir avaliar a situação e adaptar a própria resposta.

Essa característica foi analisada pelos pesquisadores como um possível mecanismo entre determinados hábitos cotidianos e a resiliência, entendida como a capacidade de lidar e se recuperar de situações adversas.

Para investigar essa relação, a equipe coletou respostas anônimas sobre alimentação, sono, exercícios e outros aspectos do estilo de vida dos participantes.

O que ainda falta descobrir?

Apesar dos resultados, o estudo não indica que alimentação, exercício ou sono impeçam uma pessoa de sentir estresse. Segundo Lina Begdache, professora associada de estudos de saúde e bem-estar da Universidade de Binghamton e principal autora da pesquisa, a flexibilidade psicológica está relacionada à capacidade de reconhecer o que está acontecendo e avaliar possíveis respostas diante de uma situação difícil.

A hipótese apresentada pelos pesquisadores é que hábitos relacionados à dieta e ao estilo de vida podem contribuir para essa capacidade de adaptação, que, por sua vez, está relacionada à resiliência. O trabalho amplia pesquisas anteriores da equipe sobre possíveis relações entre alimentação e saúde mental.

Os autores ressaltam, no entanto, que os dados foram obtidos por meio de questionários e mostram associações, não causalidade. Além disso, a pesquisa foi realizada com estudantes universitários, o que limita a possibilidade de generalizar os resultados para toda a população.

Acompanhe tudo sobre:EstressePesquisas científicasSaúde

Mais de Ciência

Ruído branco, rosa ou marrom: qual é melhor para dormir e se concentrar?

Canetas emagrecedoras podem agir no cérebro? GLP-1 são testados contra vício e depressão

O que acontece com os ovários após a menopausa? Estudo revela que continuam ativos

Nova espécie de tubarão de apenas 21,5 cm é descoberta nas profundezas do Oceano Índico

Mais na Exame

EXAME Agro

Recuperação judicial no agro cai 21%, mas pedidos de pessoas físicas aumentam no 2º tri

Mercado Imobiliário

Shopping de Dubai tem 1.200 lojas, 400 tubarões e uma lição para o Brasil

Minhas Finanças

Bolsa Família paga NIS final 1 nesta segunda (19) com novo valor; confira

Pop

U2 no Brasil: pré-venda de ingressos começa nesta segunda; veja como comprar