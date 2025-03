Ônibus espacial secreto dos Estados Unidos volta à Terra após 434 dias em órbita

O Veículo de Teste Orbital X-37B (OTV-7), um ônibus espacial não tripulado da Força Espacial dos Estados Unidos, retornou à Terra nesta sexta-feira, 7, após 434 dias em órbita.

O pouso ocorreu por volta das 2h22 (horário local) na base Vandenberg Space Force, na Califórnia, e foi oficialmente comunicado pela agência governamental. O propósito e o trajeto dessa missão permanecem envoltos em mistério, o que gerou especulações sobre possíveis experimentos espaciais.

Desenvolvido pela Boeing, o X-37B entrou para a história como o primeiro veículo espacial sem tripulação, operado remotamente a partir de uma base de controle localizada na estação de lançamento. Esta foi a sétima missão do veículo no espaço, realizada pela Força Espacial, totalizando mais de 3.774 dias em órbita. A nave também foi utilizada em missões pela NASA entre abril de 1981 e julho de 2011.

A espaçonave tem um papel importante na exploração espacial pela Força Espacial dos Estados Unidos, fazendo parte de um projeto militar cujas informações são raramente divulgadas ao público. Seu pouso na sexta-feira aconteceu discretamente, sendo anunciado apenas após o toque do solo, momentos antes do nascer do Sol.

De acordo com informações divulgadas pela Força Espacial dos Estados Unidos, esta foi a primeira vez que o X-37B foi lançado a bordo do foguete Falcon Heavy, da SpaceX.

Durante sua missão em órbita, o veículo, equipado com tecnologias militares em fase de teste, executou diversos "objetivos experimentais". Um dos experimentos, por exemplo, envolveu a realização de uma nova manobra de aerofrenagem, para reduzir o consumo de combustível.

"A Missão 7 abriu novos caminhos ao mostrar a capacidade do X-37B de realizar com flexibilidade seus objetivos de teste e experimentação em regimes orbitais", afirmou o General Chance Saltzman, chefe de Operações Espaciais, em comunicado. "A execução bem-sucedida da manobra de aerofrenagem ressalta o comprometimento da Força Espacial dos EUA em expandir os limites de novas operações espaciais de forma segura e responsável".

A missão OTV-7 teve início em 28 de dezembro de 2023, e sua decolagem foi anunciada pelo Pentágono, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, apenas duas semanas após a China lançar a nave espacial Shenlong ("Dragão Divino", em português) para a órbita. A Shenlong, que retornou à Terra antes do X-37B, em setembro de 2024, também tinha como objetivo realizar experimentos científicos no espaço e fazia parte de projetos secretos da Administração Espacial Nacional da China (CNSA).

Historicamente, as missões seguintes ao X-37B são lançadas em um ano após o retorno da anterior, com exceção da missão mais recente, que foi lançada 13 meses após problemas técnicos e melhorias necessárias. No entanto, ainda não há uma previsão definida para o próximo lançamento do veículo.

O X-37B agora se tornará um recurso crucial para a Força Espacial dos Estados Unidos, que está planejando criar seu novo comando de campo, o Space Futures Command, em 2026. O programa tem como objetivo preparar a Força Espacial para enfrentar possíveis confrontos no espaço, antecipando ameaças e realizando simulações de guerra e treinamentos para oficiais.