Novo ‘Nascer da Terra’? Artemis II pode recriar imagem icônica vista da Lua

Mais de meio século após a missão Apollo 8 registrar a imagem icônica conhecida como “Nascer da Terra”, a Artemis II retomou na última quarta-feira, 1º, o envio de astronautas ao redor da Lua.

A nova viagem reacende a possibilidade de observar o planeta sob uma perspectiva semelhante à que marcou a corrida espacial.

A missão leva quatro astronautas em uma trajetória ao redor do satélite natural, sem pouso, com duração de cerca de 10 dias. O objetivo é testar sistemas da cápsula Orion e preparar futuras missões tripuladas.

A imagem que mudou a visão do planeta

Durante a missão Apollo 8, em dezembro de 1968, os astronautas observaram a Terra surgindo no horizonte lunar e registraram a imagem que ficaria conhecida como “Earthrise” ("Nascer da Terra", na tradução para o português).

A fotografia passou a simbolizar a fragilidade do planeta e ampliou a percepção global sobre a Terra vista do espaço. A missão havia sido planejada inicialmente como um teste em órbita terrestre, mas foi adaptada para um voo ao redor da Lua.

Missão acelerou a corrida espacial

De acordo com o The New York Times, naquele momento, os Estados Unidos ainda enfrentavam desvantagem na corrida espacial em relação à União Soviética, que acumulava avanços tecnológicos.

No entanto, a decisão de levar a Apollo 8 à órbita lunar marcou uma mudança estratégica no programa espacial dos EUA.

O sucesso da missão abriu caminho para o pouso humano na Lua no ano seguinte e consolidou a posição americana na disputa tecnológica da época.

Além do avanço técnico, a imagem da Terra vista do espaço se tornou um dos principais legados da missão.

O que muda com a Artemis II?

A Artemis II será a primeira missão tripulada a viajar além da órbita terrestre desde o fim do programa Apollo, em 1972.

Diferentemente do contexto da década de 1960, a nova missão ocorre com tecnologias mais avançadas e maior conhecimento acumulado sobre o espaço.

Ainda assim, a observação direta do planeta pode permitir comparações visuais após décadas de mudanças ambientais e urbanas.

A missão integra um programa que prevê presença humana contínua na Lua e etapas futuras voltadas à exploração de Marte.

Embora imagens da Terra vistas do espaço sejam hoje amplamente difundidas, a observação direta por astronautas segue relevante para a ciência.

Na Apollo 8, a tripulação foi enviada para estudar a Lua, mas acabou destacando o próprio planeta. Com a Artemis II, a expectativa é repetir essa observação em um cenário global transformado.