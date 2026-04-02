Ciência

Novo ‘Nascer da Terra’? Artemis II pode recriar imagem icônica vista da Lua

Com tecnologia mais avançada e novas ferramentas, missão atual pode oferecer uma perspectiva inédita do planeta

Foto icônica do nascer da Terra visto da órbita lunar em 1968 pela Apollo 8. (Goddard Space Flight Center (GSFC) / NASA/Divulgação)

Foto icônica do nascer da Terra visto da órbita lunar em 1968 pela Apollo 8. (Goddard Space Flight Center (GSFC) / NASA/Divulgação)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 2 de abril de 2026 às 13h30.

Mais de meio século após a missão Apollo 8 registrar a imagem icônica conhecida como “Nascer da Terra”, a Artemis II retomou na última quarta-feira, 1º, o envio de astronautas ao redor da Lua.

A nova viagem reacende a possibilidade de observar o planeta sob uma perspectiva semelhante à que marcou a corrida espacial.

A missão leva quatro astronautas em uma trajetória ao redor do satélite natural, sem pouso, com duração de cerca de 10 dias. O objetivo é testar sistemas da cápsula Orion e preparar futuras missões tripuladas.

A imagem que mudou a visão do planeta

Durante a missão Apollo 8, em dezembro de 1968, os astronautas observaram a Terra surgindo no horizonte lunar e registraram a imagem que ficaria conhecida como “Earthrise” ("Nascer da Terra", na tradução para o português).

A fotografia passou a simbolizar a fragilidade do planeta e ampliou a percepção global sobre a Terra vista do espaço. A missão havia sido planejada inicialmente como um teste em órbita terrestre, mas foi adaptada para um voo ao redor da Lua.

Missão acelerou a corrida espacial

De acordo com o The New York Times, naquele momento, os Estados Unidos ainda enfrentavam desvantagem na corrida espacial em relação à União Soviética, que acumulava avanços tecnológicos.

No entanto, a decisão de levar a Apollo 8 à órbita lunar marcou uma mudança estratégica no programa espacial dos EUA.

O sucesso da missão abriu caminho para o pouso humano na Lua no ano seguinte e consolidou a posição americana na disputa tecnológica da época.

Além do avanço técnico, a imagem da Terra vista do espaço se tornou um dos principais legados da missão.

O que muda com a Artemis II?

A Artemis II será a primeira missão tripulada a viajar além da órbita terrestre desde o fim do programa Apollo, em 1972.

Diferentemente do contexto da década de 1960, a nova missão ocorre com tecnologias mais avançadas e maior conhecimento acumulado sobre o espaço.

Ainda assim, a observação direta do planeta pode permitir comparações visuais após décadas de mudanças ambientais e urbanas.

A missão integra um programa que prevê presença humana contínua na Lua e etapas futuras voltadas à exploração de Marte.

Embora imagens da Terra vistas do espaço sejam hoje amplamente difundidas, a observação direta por astronautas segue relevante para a ciência.

Na Apollo 8, a tripulação foi enviada para estudar a Lua, mas acabou destacando o próprio planeta. Com a Artemis II, a expectativa é repetir essa observação em um cenário global transformado.

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