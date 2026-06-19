Arqueólogos encontram evidências 'de culto ao Sol' antes de Stonehenge

A poucos quilômetros de Stonehenge, arqueólogos encontraram evidências que podem mudar a compreensão sobre as origens das práticas religiosas pré-históricas na Grã-Bretanha. A descoberta sugere que cerimônias ligadas ao culto solar já eram realizadas na região pelo menos 450 anos antes da construção da principal fase do famoso monumento de pedra.

As conclusões foram divulgadas após escavações conduzidas pela organização Wessex Archaeology em Bulford, no condado de Wiltshire, e publicadas no The Independent.

Segundo os pesquisadores, o sítio revela que comunidades neolíticas celebravam o nascer do Sol no solstício de verão e o pôr do Sol no solstício de inverno por volta de 3000 a.C.

Complexo ritual foi encontrado perto de Stonehenge

A equipe liderada por Phil Harding identificou um complexo ritual composto por cerca de 50 fossas cerimoniais e dois monumentos de madeira posicionados a aproximadamente 120 metros um do outro.

De acordo com os pesquisadores, as estruturas foram construídas de forma deliberada para se alinhar aos eventos astronômicos dos solstícios de verão e inverno.

Os monumentos provavelmente eram formados por grandes postes de madeira com cerca de 3,5 metros de altura. As fossas continham restos de banquetes, fragmentos de cerâmica, ossos de animais e artefatos de sílex, indicando a realização de encontros comunitários e cerimônias rituais.

Descoberta reforça importância do culto solar

Até hoje, os alinhamentos solares de Stonehenge eram considerados uma das principais evidências da importância do Sol para as populações que construíram o monumento.

A descoberta de Bulford sugere que essa tradição pode ser muito mais antiga do que se imaginava. Os arqueólogos acreditam que os postes de madeira encontrados no local podem representar uma versão anterior do conceito que mais tarde seria reproduzido em pedra em Stonehenge.

Além disso, o sítio foi construído aproximadamente na mesma época em que surgiu o grande círculo de terra que antecedeu o monumento de pedras conhecido atualmente.

Um fenômeno raro na pré-história

Segundo especialistas, alinhamentos solares tão precisos são extremamente raros em sítios neolíticos. Além de Stonehenge e Bulford, exemplos semelhantes foram identificados em locais de grande importância arqueológica, como o túmulo de Newgrange, na Irlanda, e em antigos templos de Malta.

Para os pesquisadores, isso sugere que práticas religiosas relacionadas ao Sol podem ter sido associadas a grupos de alto status ou a centros cerimoniais de grande relevância, e não necessariamente difundidas por toda a população.

Faca rara pode ter significado simbólico

Entre os objetos encontrados em Bulford, um dos mais intrigantes foi uma rara faca circular de sílex depositada verticalmente em uma das fossas rituais.

Os arqueólogos levantam a hipótese de que o artefato possa ter simbolizado o Sol e participado de cerimônias relacionadas aos alinhamentos solares observados no local.