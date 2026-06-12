Como cadernos perdidos ajudaram a decifrar um fóssil de 55 milhões de anos

Um conjunto de cadernos de campo desaparecidos ajudou cientistas a solucionar um mistério que cercava um raro fóssil de peixe encontrado na Nova Zelândia há quase três décadas.

As anotações recuperadas permitiram identificar com precisão a origem do espécime e concluir um estudo sobre um predador marinho que viveu há cerca de 55 milhões de anos.

A pesquisa foi conduzida por cientistas da University of Otago e publicada na revista científica New Zealand Journal of Geology and Geophysics.

Descoberta em um penhasco remoto

A história começou em 1999, quando o paleontólogo Richard Köhler participava de uma expedição à Pitt Island, no arquipélago das Chatham Islands. Durante uma exploração da costa oeste da ilha, ele encontrou um grande fóssil de peixe preservado em três dimensões e incrustado em um penhasco de difícil acesso.

Para retirar o material, Köhler precisou caminhar cerca de três quilômetros até conseguir uma escada emprestada. Depois, retornou ao local e removeu cuidadosamente o fóssil em grandes blocos de rocha.

O espécime foi levado para a Universidade de Otago, onde pesquisadores perceberam rapidamente que se tratava de um exemplar incomum. Segundo a professora emérita Daphne Lee, o fóssil apresentava características muito diferentes das observadas em outros peixes fósseis já encontrados na Nova Zelândia.

Predador dominava os mares há milhões de anos

Anos depois, o material chamou a atenção do paleontólogo Mike Gottfried, da Michigan State University, especialista em peixes fósseis.

As análises revelaram que o animal media cerca de 1,2 metro de comprimento e pertencia a um grupo semelhante aos atuais tarpões, peixes predadores encontrados hoje principalmente em regiões tropicais.

A anatomia preservada mostrou um corpo alongado, escamas espessas, uma poderosa nadadeira caudal e uma boca adaptada para capturar presas menores.

Os pesquisadores concluíram que o animal ocupava uma posição elevada na cadeia alimentar dos mares que cercavam a Nova Zelândia durante o Paleógeno, período que começou após a extinção dos dinossauros.

Anotações antigas destravaram a pesquisa

Apesar da importância do fóssil, o estudo permaneceu incompleto durante anos. Os pesquisadores não possuíam informações geológicas detalhadas sobre o ponto exato onde o espécime havia sido encontrado. Como Richard Köhler já havia falecido, obter esses dados parecia impossível.

A situação mudou apenas em 2025, quando um dos filhos do pesquisador visitou a Universidade de Otago. A família decidiu então doar os antigos cadernos de campo utilizados durante a expedição original.

As anotações continham detalhes precisos sobre a localização do achado, permitindo que os cientistas registrassem oficialmente o fóssil e concluíssem o trabalho. De acordo com Daphne Lee, os cadernos forneceram as informações necessárias para documentar cientificamente o local da descoberta e catalogar o espécime.

Nova espécie recebe homenagem

Com as informações recuperadas, a equipe conseguiu finalizar o estudo e descrever oficialmente a espécie. O fóssil recebeu o nome de Ikawaihere koehleri, em homenagem a Richard Köhler e à região onde foi encontrado.

Segundo os pesquisadores, o exemplar representa o primeiro registro conhecido de um grande peixe ósseo predador encontrado em rochas neozelandesas com cerca de 55 milhões de anos.

Além de ampliar o conhecimento sobre a evolução dos tarpões, os pesquisadores observam que a descoberta relata a importância dos registros de campo na paleontologia.