Como é ver o mesmo pôr do Sol em Marte e na Terra? Veja foto

Quão diferente pode ser o mesmo pôr do Sol em planetas diferentes? Uma imagem tirada pela Nasa mostra que o fenômeno em Marte é bem diferente do que na Terra.

Em duas fotos divulgadas neste domingo, 2, a agência espacial mostra o fenômeno em Marseille, na França, em 18 de maio de 2012, ao lado do mesmo pôr do Sol em Elysium Planitia, em 15 de abril de 2015.

Segundo a Nasa, o Sol é ligeiramente menor vendo por Marte, já que o planeta está 50% mais distante do sol do que a Terra.

Os cientistas chamam atenção, não pelo tamanho, mas pelo fato de a vista da estrela do planeta marciano ser visivelmente mais azul do que as cores tipicamente alaranjadas vistas da terra.

“A razão para os tons azuis de Marte não é totalmente compreendida, mas se pensa que esteja relacionada às propriedades de dispersão da poeira marciana”, diz a agência.

As fotos foram escaladas para terem a mesma largura angular, mas são um pouco mais antigas. De acordo com a Nasa, na semana passada, um novo robô foi enviado a Marte e novas fotos podem aparecer nos próximos meses.