Gostou de 'Frankenstein'? Conheça outros filmes do mesmo estilo

Dirigido por Guillermo del Toro, Frankenstein traz uma nova versão da história clássica do médico Victor Frankenstein e sua criação monstruosa. Sucesso de público, o filme já se tornou um dos assuntos mais falados nas redes sociais e entre fãs de cinema.

Frankenstein estreou na Netflix na última sexta-feira, 7. Baseado no romance clássico Frankenstein; ou, O Prometeu Moderno de Mary Shelley, o enredo é considerado por alguns estudiosos como a primeira história de ficção científica.

Desde a publicação da primeira edição em 1818, o terror de um ser criado por mãos humanas e formado por partes de diferentes pessoas é uma história já recontada em diversas outras adaptações cinematográficas.

Confira abaixo recomendações para quem assistiu ao longa Frankenstein, dirigido por Guillermo del Toro, e gostaria de algo semelhante.

Se você gosta da história do monstro de Frankenstein

Frankenstein (1931)

O longa de James Whale é provavelmente a primeira imagem que as pessoas têm do monstro de Frankenstein. O filme definiu por décadas a forma de caracterizar o personagem do romance de Shelley. Por exemplo, o design da boneca Frankie Stein da linha Monster High da Mattel, da década de 2010, foi influenciado pelo filme de 1931.

Frankenweenie (2012)

De Tim Burton, a animação traz uma versão da história em que o monstro é um cachorrinho de estimação. O filme é indicado para o público infantil, mas todas as faixas etárias podem gostar do seu estilo gótico.

Lisa Frankenstein (2024)

Outra variante da história, o longa de Zelda Williams mostra uma garota como a criadora do monstro. O filme é um misto de comédia romântica e terror.

Se você gosta de filmes baseados em literatura gótica...

Drácula de Bram Stoker (1992)

Dirigido por Francis Ford Coppola, é um dos filmes de horror mais aclamados da segunda metade do século XX, vencendo três categorias do Oscar de 1993 - Figurino, Edição de Som e Maquiagem. Os figurinos chamam a atenção, assim como a maquiagem. Uma boa opção para os fãs de Frankenstein.

Nosferatu (2024)

O filme mais recente de Robert Eggers também conquistou a crítica com uma adaptação de um clássico, ambientado no século XIX.

Se você gostou do estilo do filme...

Guillermo del Toro é um diretor cujo estilo é marcado, muitas vezes, pelos monstros que cria. Com isso, vai aumentando sua legião de fãs pelo mundo há pelo menos duas décadas.

Del Toro ganhou fama global com suas adaptações de Hellboy na década de 2000, mas se consolidou na crítica com outro longa.

O Labirinto do Fauno (2006).

O filme traz a história de uma garota fugindo da Falange fascista durante a Guerra Civil Espanhola e entrando em um labirinto repleto de monstros.

Outras apostas certeiras são A Forma da Água (2017), A Colina Escarlate (2015), O Orfanato (2007) e Mama (2014).