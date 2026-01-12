Globo de Ouro 2026: onde assistir aos filmes vencedores?

A 83ª edição do Globo de Ouro aconteceu na noite deste domingo, 11, e premiou as principais e séries e filmes de 2025.

O destaque foi para o Brasil, que levou o prêmio de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa pela produção O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho. Wagner Moura fez história ao ser o primeiro artista brasileiro a vencer na categoria de Melhor Ator de Drama.

No ano passado, Fernanda Torres também fez história ao vencer o prêmio de Melhor Atriz em filme de drama por Ainda Estou Aqui, de Walter Salles.

Confira a lista dos filmes premiados e onde assistir cada um:

Melhor Filme (Drama)

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet (2025)

O filme estreia nos cinemas brasileiros em 15 de janeiro de 2026. O drama de Chloé Zhao destaca a vida do filho de Shakespeare.

Melhor Filme (Comédia ou Musical)

Uma Batalha Após a Outra (2025)

Uma Batalha Após a Outra está disponível na HBO Max e para aluguel na Prime Video. O filme de Paul Thomas Anderson pode ser comprado ou alugado digitalmente.

Melhor Filme de Língua Não-Inglesa

O Agente Secreto (2025)

Filme brasileiro de Kléber Mendonça Filho, estrelado por Wagner Moura, está em cartaz nos cinemas brasileiros. O longa concorreu em três categorias principais e venceu os prêmios de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa e Melhor Ator em Filme de Drama, com Wagner Moura.

Melhor Filme em Animação

Guerreiras do K-Pop (2025)

A animação está disponível na Netflix. O filme foi eleito o lançamento do ano pela Time e nos primeiros dez dias, alcançou 61 milhões de horas assistidas, segundo dados do Flixpatrol.