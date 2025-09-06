Veja as opções de comida e bebida no The Town

Casual

Festival começa neste sábado e promete reunir 500 mil pessoas

The Town: confira os preços da alimentação e das bebidas no festival

Redação Exame

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 13h29.

O festival The Town começou neste sábado, 6, e deve atrair cerca de 100 mil pessoas por dia. É preciso estar preparado para curtir as cerca de 100 atrações, e por isso a organização do evento disponibilizou 776 pontos para comer e beber no autódromo de Interlagos. 

Os comes e os bebes do evento foram pensados para serem consumidos durante o andar. A cidade da música vai oferecer opções mais simples, que estarão espalhadas por todo espaço, e também é possível encontrar um cardápio mais sofisticado no Market Square. O espaço tem opções gastronômicas assinadas pelo chef Henrique Fogaça.

São mais de 30 opções de alimentação no festival, que vai acontecer nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro. Segundo a estimativa da São Paulo Turismo (SPTuris), o festival deve movimentar cerca de R$ 2 bilhões na economia da capital paulista.

Veja, abaixo, a lista de valores dos principais itens para alimentação na festa. Abaixo, estão listadas as opções da Market Square:

Salgados

  • Balde de pipoca: de R$ 33 a R$ 49 (recarga do balde por R$ 10)
  • Bolovo: R$ 14
  • Cachorro quente: de R$ 24 a R$ 35
  • Cup Noodles: de R$ 12 a R$ 15
  • Fish and Chips: R$ 35
  • Hambúrguer: de R$ 34 a R$ 47 (valor do combo com batata)
  • Nuggets: R$ 25
  • Pizza brotinho: R$ 45

Doces

  • Casquinha: R$ 12
  • Picolés: de R$ 18 a R$ 28

Market Square

Salgados

  • Arroz com shimeji e pupunha: R$ 55
  • Batata com queijo e bacon: R$ 42
  • Guioza: R$ 42
  • Hambúrguer: de R$ 54 a R$ 79 (combo com batata e bebida)
  • Hambúrguer vegetariano: de R$ 55 a R$ 95 (combo com açaí e bebida)
  • Karaage: de R$ 49 a R$ 105 (combo com guioza e 2 refrigerantes)
  • Polenta: R$ 45
  • Queijo coalho: R$ 32
  • Salada: R$ 32
  • Sanduíche de cupim: de R$ 54 a R$ 79 (combo com batata e bebida)
  • Sanduíche de filé mignon: de R$ 59 a R$ 94 (combo com pudim e bebida)
  • Pastel: de R$ 34 a R$ 40 (combo com refrigerante)
  • Pizza: de R$ 52 a R$ 89 (combo com cannoli e bebida)
  • Torresmo de rolo: de R$ 45 a R$ 59 (combo com chope)

Doces

  • Açaí: R$ 35
  • Cannoli de pistache com doce de leite: R$ 35
  • Cookie de matchá com sorvete e doce de leite: R$ 35
  • Mousse de chocolate: R$ 28
  • Pudim de cumaru: R$ 28
  • Pudim de doce de leite: R$ 28

Bebidas

  • Chope: de R$ 20 a R$ 22
  • Energético: R$ 19
  • Refrigerantes: R$ 15
  • Suco: R$ 17
