Veja as opções de comida e bebida no The Town

O festival The Town começou neste sábado, 6, e deve atrair cerca de 100 mil pessoas por dia. É preciso estar preparado para curtir as cerca de 100 atrações, e por isso a organização do evento disponibilizou 776 pontos para comer e beber no autódromo de Interlagos.

Os comes e os bebes do evento foram pensados para serem consumidos durante o andar. A cidade da música vai oferecer opções mais simples, que estarão espalhadas por todo espaço, e também é possível encontrar um cardápio mais sofisticado no Market Square. O espaço tem opções gastronômicas assinadas pelo chef Henrique Fogaça.

São mais de 30 opções de alimentação no festival, que vai acontecer nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro. Segundo a estimativa da São Paulo Turismo (SPTuris), o festival deve movimentar cerca de R$ 2 bilhões na economia da capital paulista.

Veja, abaixo, a lista de valores dos principais itens para alimentação na festa. Abaixo, estão listadas as opções da Market Square:

Salgados

Balde de pipoca: de R$ 33 a R$ 49 (recarga do balde por R$ 10)

Bolovo: R$ 14

Cachorro quente: de R$ 24 a R$ 35

Cup Noodles: de R$ 12 a R$ 15

Fish and Chips: R$ 35

Hambúrguer: de R$ 34 a R$ 47 (valor do combo com batata)

Nuggets: R$ 25

Pizza brotinho: R$ 45

Doces

Casquinha: R$ 12

Picolés: de R$ 18 a R$ 28

Market Square

Salgados

Arroz com shimeji e pupunha: R$ 55

Batata com queijo e bacon: R$ 42

Guioza: R$ 42

Hambúrguer: de R$ 54 a R$ 79 (combo com batata e bebida)

Hambúrguer vegetariano: de R$ 55 a R$ 95 (combo com açaí e bebida)

Karaage: de R$ 49 a R$ 105 (combo com guioza e 2 refrigerantes)

Polenta: R$ 45

Queijo coalho: R$ 32

Salada: R$ 32

Sanduíche de cupim: de R$ 54 a R$ 79 (combo com batata e bebida)

Sanduíche de filé mignon: de R$ 59 a R$ 94 (combo com pudim e bebida)

Pastel: de R$ 34 a R$ 40 (combo com refrigerante)

Pizza: de R$ 52 a R$ 89 (combo com cannoli e bebida)

Torresmo de rolo: de R$ 45 a R$ 59 (combo com chope)

Doces

Açaí: R$ 35

Cannoli de pistache com doce de leite: R$ 35

Cookie de matchá com sorvete e doce de leite: R$ 35

Mousse de chocolate: R$ 28

Pudim de cumaru: R$ 28

Pudim de doce de leite: R$ 28

Bebidas