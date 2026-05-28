Esse sentimento é inimigo número 1 da contratação; veja como dominá-lo e se destacar em entrevistas

A sala de espera, real ou virtual, costuma ser o cenário de um dos sentimentos mais compartilhados no mundo corporativo: a ansiedade. No entanto, ao contrário do que muitos pensam, sentir nervosismo antes de falar com um recrutador não significa que você é inseguro ou despreparado. Essa é uma reação biológica e psicológica comum a ambientes de alta pressão.

De acordo com o estudo Job interview statistics 2026 realizado pela consultoria StandOut CV, o nervosismo é uma experiência quase universal entre os candidatos, 93% das pessoas admitem já ter sentido ansiedade relacionada a entrevistas de emprego.

O estresse é real porque o corpo interpreta aquele momento como um desafio decisivo. Entender esse mecanismo é o primeiro passo para deixar de enxergar o medo como um "defeito" e passar a encará-lo como energia produtiva.

O raio-X da ansiedade no mercado de trabalho

Para desmistificar o medo do "não", é preciso olhar para o que realmente tira o sono dos profissionais. Os dados do estudo detalham que a maior preocupação de 41% dos candidatos é a incapacidade de responder a uma pergunta difícil.

Curiosamente, apenas uma parcela muito menor (3%) teme ser pega em uma mentira, o que prova que o grande vilão não é a falta de ética, mas sim o receio de que o nervosismo bloqueie o conhecimento que a pessoa já possui.

Além disso, a tensão muitas vezes se reflete na linguagem corporal: cerca de 50% dos empregadores apontam que candidatos da Geração Z têm dificuldade em manter contato visual, um comportamento que frequentemente é o reflexo do desconforto e da timidez.

Como se não bastasse, o estresse não se limita ao momento da conversa. A pesquisa aponta que a espera pelo retorno do empregador após a entrevista é o fator que causa mais estresse e ansiedade em toda a busca por emprego, afetando 55% dos candidatos.

A preparação é o melhor calmante

O cérebro humano se sente muito mais seguro quando lida com cenários previsíveis. Portanto, a estrutura mais eficiente para diminuir a adrenalina é investir tempo na etapa anterior ao encontro.

Pesquisar a cultura da empresa, entender o mercado em que ela atua e mapear suas próprias conquistas reduz o espaço para o inesperado.

Para complementar, treine suas respostas em voz alta. Ao simular a entrevista sozinho ou na frente do espelho, você acostuma o seu cérebro com o som da sua voz defendendo suas competências. Quando chegar o momento oficial, a sensação de "território conhecido" vai acalmar o seu sistema nervoso.

Mais clareza no processo seletivo

Para quem deseja reduzir a insegurança antes de uma entrevista, uma alternativa é buscar uma preparação mais estruturada. O Na Prática oferece o curso online e gratuito Processo Seletivo, voltado a quem quer entender melhor as etapas de recrutamento e aumentar as chances de aprovação, do currículo à entrevista. A formação é dividida em oito módulos e inclui certificado reconhecido pelo mercado.

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