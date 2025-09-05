Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

The Town 2025: line-up, horários, dicas e tudo o que você precisa saber sobre o festival

Dos mesmos criadores do Rock in Rio, o festival será realizado nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro e tem como expectativa receber cerca de 500 mil pessoas

The Town: confira o guia completo para aproveitar o festival (Lais Fonseca/Divulgação)

The Town: confira o guia completo para aproveitar o festival (Lais Fonseca/Divulgação)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 15h53.

Última atualização em 5 de setembro de 2025 às 16h02.

Tudo sobreThe Town
Saiba mais

O The Town entrou com força na agenda dos festivais de música de São Paulo. Neste ano, de volta ao Autódromo de Interlagos, contará com a presença de artistas como Katy Perry, Backstreet Boys, Green Day e Mariah Carey.

Dos mesmos criadores do Rock in Rio, o festival será realizado nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro e tem como expectativa receber cerca de 500 mil pessoas. Segundo a estimativa da São Paulo Turismo (SPTuris), deve movimentar cerca de R$ 2 bilhões na economia da capital paulista.

Serão cinco palcos de música, das 12h às 2h: Skyline, The One, Praça São Paulo, Factory e Quebrada, esse último focado na arte e cultura da periferia. O Autódromo de São Paulo ficará quase totalmente preenchido pelo festival, com 360 mil m² utilizados, e a prefeitura autorizou o transporte público disponível 24h durante o evento.

Listamos abaixo as principais informações sobre o line-up, transfers para o evento, dicas de alimentação e tudo o que você precisa saber sobre o festival, confira:

Tudo o que você precisa saber sobre o The Town 2025:

Mapa do The Town

Mapa completo do The Town 2025 (Divulgação/The Town)

Line-up e horários do The Town 2025

6 de setembro

Travis Scott também vai se apresentar no Rock in Rio

Travis Scott é headliner do The Town 2025 (Denise Truscello/Getty Images)

Palco Skyline

  • Filipe Ret – 15h50
  • Burna Boy – 18h10
  • Don Toliver – 20h30
  • Travis Scott – 23h15

Palco The One

  • Karol Conká (convida AjuliaCosta e Ebony) – 14h40
  • Mc Cabelinho – 17h
  • Matuê – 19h20
  • Lauryn Hill (convida YG Marley e Zion Marley) – 21h55

Palco Factory

  • Budah - 13h
    Borges - 14h45
    Wiu - 17h05
    Teto - 19h25

Palco Quebrada

  • Tasha e Tracie - 18h15
  • MC Hariel - 20h35

Palco São Paulo Square

  • São Paulo Square Big Band - 14h
  • São Paulo Square Big Band com Tony Gordon - 17h10
  • Joabe Reis - 19h30
  • Stacey Ryan - 22h05

The Tower

  • Victor Lou & GBR - 01h05

7 de setembro

Green Day é headliner do The Town 2025 ( Kevin Mazur /Getty Images)

Palco Skyline

  • Capital Inicial – 15h50
  • Bruce Dickinson – 18h10
  • Sex Pistols – 20h30
  • Green Day – 23h15

Palco The One

  • Supla & Inocentes – 14h40
  • CPM 22 – 17h
  • Pitty – 19h20
  • Iggy Pop – 21h55

Palco The Factory

  • The Mönic convida Raidol - 13h
  • Ready to be Hated −14h45
  • Karina Buhr - 17h05
  • Tihuana - 19h25

Palco Quebrada

  • Batalha da Aldeira Superliga The Town - 15h55
  • Punho de Mahin & MC Taya - 18h15
  • Black Pantera - 20h35

Palco São Paulo Square

  • SP Square Big Band - 14h
  • SP Square Big Band com Clariana −17h10
  • Orquestra Mundana Refugi - 19h30
  • Kamasi Washington - 22h05

The Tower

  • Cat Dealers - 01h05

12 de setembro

Backstreet boys

Backstreet Boys é headliner do The Town 2025 (Jeff Kravitz/Getty Images)

Palco Skyline

  • Jota Quest – 15h50
  • Ceelo Green – 18h10
  • Jason Derulo – 20h30
  • Backstreet Boys – 23h15

Palco The One

  • Di Ferrero – 14h40
  • Duda Beat – 17h
  • Pedro Sampaio – 19h20
  • Luísa Sonza – 21h55

Palco Factory

  • Kaê Guajajara - 13h
  • Brô MC's - 14h45
  • Alee - 17h05
  • TZ da Coronel - 19h25

Palco Quebrada

  • Batalha da Aldeira Superliga The Town - 15h55
  • Duquesa - 18h15
  • Kayblack - 20h35

Palco São Paulo Square

  • SP Square Big Band - 14h
  • SP Square Big Band com Alaíde Costa & Claudette Soares - 17h10
  • Leo Gandelman - 19h30
  • Snarky Puppy - 22h05

The Tower

  • Dubdogz: 01h05

13 de setembro

Mariah Carey vai se apresentar no Rock in Rio

Mariah Carey é headliner do The Town 2025 (Denise Truscello/Getty Images)

Palco Skyline

  • Natasha Bedingfield – 15h50
  • Ivete Sangalo – 18h10
  • Jessie J – 20h30
  • Mariah Carey – 23h45

Palco The One

  • Os Garotin (convida Melly) – 14h40
  • Priscilla (convida Luccas Carlos e The Ghetto Heart Choir) – 17h
  • Gloria Groove – 19h30
  • Lionel Richie – 21h55

Palco Factory

  • Stefanie - 13h
  • Chefin - 14h45
  • MC Livinho - 17h05
  • Junior - 19h25

Palco Quebrada

  • Batalha da Aldeira Superliga The Town - 15h55
  • Péricles convida Dexter −18h15
  • Criolo - 20h35

Palco São Paulo Square

  • SP Square Big Band - 14h
  • SP Square Big Band com Annalu e Ricardo Arantes - 17h10
  • Vanessa Moreno - 19h30
  • Jacob Collier - 22h05

The Tower

  • Liu - 01h20

14 de setembro

Katy Perry é headliner do The Town 2025 (Dimitrios Kambouris/Getty Images for iHeartRadio)

Palco Skyline

  • IZA – 15h50
  • J Balvin – 18h30
  • Camila Cabello – 20h30
  • Katy Perry – 23h15

Palco The One

  • Jota.pê (convida João Gomes) – 14h40
  • Joelma (convida Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara) – 17h
  • Dennis (convida Tília) – 19h20
  • Ludmilla – 21h55

Palco Factory

  • Felipe Cordeiro - 13h
  • Lambateria Baile Show convida Lia Sophia - 14h45
  • Rachel Reis - 17h05
  • Geraldo Azevedo convida Juliana Linhares - 19h25

Palco Quebrada

  • Batalha da Aldeia Superliga The Town - 14h
  • Orquestra Sinfônica Heliópolis - 17h10
  • Belo (embaixador do Palco Quebrada) - 20h35

Palco São Paulo Square

  • SP Square Big Band - 14h
  • SP Square Big Band com Amanda Maria − 17h10
  • João Bosco Quarteto - 19h30
  • Jacob Collier - 22h05

The Tower

  • Anna - 01h05

Como chegar ao The Town?

O festival não conta com estacionamento disponível. É possível chegar até o The Town via transporte público, pela estação Autódromo (Linha 9 – Esmeralda/Osasco - Bruno Covas-Mendes/Vila Natal). De lá, basta andar em torno de 850 metros até o Autódromo de Interlagos. Exclusivamente para os dias de festival, o funcionamento das linhas de trem e metrô será de 24 horas. Também serão feitos bloqueios de ruas, garantindo maior segurança do público para a chegada aos portões de acesso, assim como para os moradores da região.

A partir da 00h00, durante os cinco dias de The Town, apenas a Estação Autódromo permanece aberta para embarque do público – sendo assim, todas as restantes funcionarão apenas para desembarque.

Além disso, quem for ao The Town, além de poder utilizar as linhas 4, 5, 8 e 9 por 24h, terá alguns serviços especiais a disposição: trens expresso para a ida e semiexpresso na ida e na volta do Autódromo estarão disponíveis. As passagens para os serviços especiais podem ser adquiridas apenas antecipadamente, através do site oficial. Os passaportes expressos custam a partir de R$ 40, enquanto os semiexpressos têm preços a partir de R$ 15. Os valores contemplam os bilhetes de ida e volta.

É possível também chegar por aplicativos de transporte ou pelo transfer oficial do evento.

Como comprar bebidas e alimentos no The Town?

Diferente de outros festivais, o The Town terá funcionamento com cartões de débito, crédito ou Pix em qualquer ponto de venda, inclusive com os ambulantes nos gramados. Quem optar pagar com dinheiro terá que comprar um cartão pré-pago customizado com o tema do festival em um dos Caixas Cashless. O cartão custa R$ 7,00 e o fã poderá levar para casa como lembrança ou pedir o estorno do valor ao devolver o cartão no fim do dia neste caso, o cliente poderá pedir o estorno em até sete dias. O valor mínimo da recarga é de R$ 1.

Atenção: não será possível usar dinheiro em espécie como forma de pagamento.

Dicas para aproveitar o festival e não passar perrengues

  • Com a temperatura dos últimos dias, não se esqueça do protetor solar e dos óculos de sol;
  • Como festival conta com banheiros químicos, e alguns banheiros fixos. Uma sugestão é levar papel higiênico e lenços umedecidos;
  • Caso você tenha um power bank, ou bateria portátil, não deixe de levar. Muito possivelmente você vai querer tirar fotos e fazer vídeos dos shows, e poucas baterias conseguem durar o dia todo;
  • O autódromo é gigantesco, então já prepare para andar bastante. Vá com um calçado confortável;
  • Leve uma canga, caso queira descansar no gramado;
  • Caso chova, é sempre interessante ter uma sacolinha plástica para proteger seus pertences ou para guardar algum item sujo ou molhado;
  • Tome cuidado com os seus pertences dentro e fora do festival. Leve itens de valor — cartões, documentos, bilhete-único — dentro de uma doleira;
  • Utilize o aplicativo do The Town para consultar horários e locais dos shows.

Ingressos pelo Quentro

A primeira dica é já baixar o ingresso adquirido pela internet para o Quentro, único app de ingressos aceito no acesso ao festival. Compatível com os aparelhos Android e iOS, por lá, é possível salvar os ingressos e, se necessário, eles também poderão ser transferidos.  O app conta com um alto nível de segurança, sendo anticópia, rastreável e muito fácil de utilizar.

O QR Code é constantemente e automaticamente atualizado, e não serão reconhecidos no acesso prints de tela e impressões.  O app funciona de forma offline e não é necessário ter internet no telefone para acesso ao festival.   Cada ingresso digital só permitirá um único acesso às dependências do evento. Após o primeiro acesso, novas tentativas com o mesmo ingresso digital não serão autorizadas.

O que pode levar para o The Town?

O mais importante em um festival é ficar confortável. Por isso, veja abaixo o que pode levar ao The Town:

  • Mochilas e bolsas;
  • Protetor solar;
  • Óculos escuros;
  • Boné e chapéus;
  • Agasalho;
  • Capa-de-chuva;
  • Câmera semiprofissional;
  • Celular;
  • Copo de plástico de água;
  • Produtos industrializados lacrados (limite de até cinco itens por pessoa);
  • Papel-higiênico;
  • Remédios (com autorização médica por escrito);
  • Canga ou toalha;
  • Power-bank.

O que não pode levar para o The Town?

  • Garrafas, copos, latas ou recipientes de material rígido;
  • Capacetes;
  • Armas de qualquer tipo;
  • Cadeiras/banquinhos;
  • Guarda-chuvas;
  • Objetos pontiagudos, perfurantes ou cortantes;
  • Dispositivos explosivos;
  • Objetos de vidro ou metal;
  • Substâncias inflamáveis, corrosivas;
  • Sprays;
  • Ponteiros de laser, luzes estroboscópicas ou outros dispositivos emissores de luz;
  • Bebidas (em qualquer tipo de recipiente);
  • Qualquer tipo de veículo motorizado ou não;
  • Isopor, cooler ou qualquer tipo de utensílio para armazenagem;
  • Bastão de selfie;
  • Máquinas fotográficas profissionais, drones ou outros objetos voadores;
  • Substâncias venenosas e/ou tóxicas;
  • Bandeiras ou cartazes contendo mensagens ou símbolos com divulgações comerciais ou ainda com referências a causas discriminatórias, ofensivas, homofóbicas, racistas ou xenófobas;
  • Alimentos que representem intuito de comercialização ou que possam representar riscos à segurança

Acesso à programação e agendamentos pelo app

Uma boa dica para quem vai frequentar o festival é usar o app oficial do evento, disponível tanto para Android quanto iOS. O app traz a programação completa com os horários atualizados de tudo que acontece no festival.

Além dos palcos, é também pelo aplicativo acontece o agendamento dos brinquedos do The Town, como a roda gigante, o megadrop, a montanha russa e a famosa tirolesa que passará em frente ao palco Skyline. Para marcar, é preciso se dirigir até a atração, fazer a leitura do QR Code e escolher o horário disponível.

Onde assistir ao The Town?

O festival será transmitido pela TV aberta e por assinatura, e também pelo streaming.

  • TV por assinatura: a partir das 14h15, a Multishow transmite os shows do Palco Skyline e Palco The One. O Bis transmite dois palcos paralelos, o Factory e o Quebrada.
  • TV aberta: a TV Globo exibe alguns shows específicos do festival. Todas as noites, a parte final do último show do palco Skyline e um compacto com melhores momentos do dia também será exibido. Aos sábados será após o Altas Horas. Nos demais dias, após o Estrela da Casa.
  • Streaming: assinantes da Globoplay Preamium poderão assistir ao festival pelo Multishow, Bis e TV Globo, em 4K com sinal extra.
Acompanhe tudo sobre:The TownFestivaisMúsicaMúsica popShows-de-músicaIndústria da música

Mais de Casual

Djokovic x Alcaraz: duelo geracional do US Open terá os ingressos mais caros da história do torneio

36ª Bienal de São Paulo tem título inspirado em um verso de Conceição Evaristo

Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Do casual a performance: 9 lançamentos de tênis em setembro

Mais na Exame

Future of Money

Grandes investidores da Ethereum intensificam compras da criptomoeda após recorde

Carreira

Quatro lições da nova estrela do basquete sobre como lidar com sentimentos no ambiente corporativo

Mundo

Fórum do Brics 2025 reúne representantes de 34 países na China

Negócios

Conheça a startup que nasceu na Amazônia e quer incluir mais mulheres no setor de TI