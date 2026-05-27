Hotel em Cascais e iates na Sardenha marcam nova fase do Fasano

Um dos 12 iates da frota Fasano Yachts, desenvolvidos em parceria com a fabricante italiana Azimut para operar no Mediterrâneo a partir do verão europeu de 2026 (Divulgação)
Jonalista colaborador
Publicado em 27 de maio de 2026 às 13h36.
O Grupo Fasano estreia no mar. A JHSF anunciou o lançamento do Fasano Yachts, operação de hospitalidade náutica na Sardenha com uma frota de 12 iates desenvolvidos em parceria com a fabricante italiana Azimut. As reservas foram abertas esta semana e a temporada opera entre julho e setembro, ancorada no Mar Mediterrâneo, com acesso a destinos como Porto Cervo e La Maddalena.
A bordo, os hóspedes têm acesso à infraestrutura terrestre do Fasano Al Mare Hotel e Beach Club, incluindo spa, academia e restaurantes. A gestão das embarcações fica com a BYS International, especializada em superiates e incorporada à JHSF em 2025.
O movimento integra uma estratégia mais ampla da holding, que controla ativos de R$ 18,1 bilhões e aposta no ecossistema de experiências integradas para o segmento de altíssima renda, público considerado resiliente mesmo em cenários de instabilidade econômica global. O grupo já opera 45 restaurantes e 18 hotéis.
Na mesma semana do lançamento dos iates, o Fasano apresentou oficialmente o Fasano Cascais, seu próximo endereço europeu. Com abertura prevista para 2028, o hotel de 97 quartos e suítes fica na Quinta da Marinha, junto ao Oitavos Dunes Golf, entre o Oceano Atlântico e o Parque Natural de Sintra-Cascais.
O projeto de arquitetura é assinado pelo português Miguel Saraiva, do Saraiva + Associados, e os interiores ficaram com Carolina Proto, do Estúdio Obra Prima, o mesmo estúdio responsável pelo Fasano Tennis Club e pelas Residências Cidade Jardim, em São Paulo. A paleta aposta em materiais naturais como pedra, madeira e cerâmica, referenciada na paisagem costeira.
O empreendimento inclui ainda residências de marca, comercializadas pela Portugal Forbes Global Properties, com acesso aos serviços do hotel. O investimento tem participação do BTG Pactual Asset Management e da Fortitude Capital, com promoção de Square View e Green Jacket.
Com o Baretto, eleito o bar número 1 do mundo pela Wallpaper*, entre as atrações previstas, Cascais entra para um portfólio que já tem endereços em Nova York, Punta del Este, Londres e Milão.