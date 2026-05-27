Hotel em Cascais e iates na Sardenha marcam nova fase do Fasano

O Grupo Fasano estreia no mar. A JHSF anunciou o lançamento do Fasano Yachts, operação de hospitalidade náutica na Sardenha com uma frota de 12 iates desenvolvidos em parceria com a fabricante italiana Azimut. As reservas foram abertas esta semana e a temporada opera entre julho e setembro, ancorada no Mar Mediterrâneo, com acesso a destinos como Porto Cervo e La Maddalena.

A bordo, os hóspedes têm acesso à infraestrutura terrestre do Fasano Al Mare Hotel e Beach Club, incluindo spa, academia e restaurantes. A gestão das embarcações fica com a BYS International, especializada em superiates e incorporada à JHSF em 2025.

O deck traseiro dos iates inclui jacuzzi, área de solarium e acesso direto ao mar, com serviços integrados ao Fasano Al Mare Hotel e Beach Club, na Sardenha (Divulgação)

O movimento integra uma estratégia mais ampla da holding, que controla ativos de R$ 18,1 bilhões e aposta no ecossistema de experiências integradas para o segmento de altíssima renda, público considerado resiliente mesmo em cenários de instabilidade econômica global. O grupo já opera 45 restaurantes e 18 hotéis.

Em Cascais, um hotel com vista para o Atlântico

Renderização do Fasano Cascais, com projeto do arquiteto português Miguel Saraiva, previsto para abrir em 2028 na Quinta da Marinha, em Cascais (Divulgação)

Na mesma semana do lançamento dos iates, o Fasano apresentou oficialmente o Fasano Cascais, seu próximo endereço europeu. Com abertura prevista para 2028, o hotel de 97 quartos e suítes fica na Quinta da Marinha, junto ao Oitavos Dunes Golf, entre o Oceano Atlântico e o Parque Natural de Sintra-Cascais.

O projeto de arquitetura é assinado pelo português Miguel Saraiva, do Saraiva + Associados, e os interiores ficaram com Carolina Proto, do Estúdio Obra Prima, o mesmo estúdio responsável pelo Fasano Tennis Club e pelas Residências Cidade Jardim, em São Paulo. A paleta aposta em materiais naturais como pedra, madeira e cerâmica, referenciada na paisagem costeira.



O projeto de interiores do Fasano Cascais é assinado por Carolina Proto, do Estúdio Obra Prima, com uso de materiais naturais e vegetação integrada à fachada (Divulgação)

O empreendimento inclui ainda residências de marca, comercializadas pela Portugal Forbes Global Properties, com acesso aos serviços do hotel. O investimento tem participação do BTG Pactual Asset Management e da Fortitude Capital, com promoção de Square View e Green Jacket.

Com o Baretto, eleito o bar número 1 do mundo pela Wallpaper*, entre as atrações previstas, Cascais entra para um portfólio que já tem endereços em Nova York, Punta del Este, Londres e Milão.