PMEs crescem 4%, mas mantêm dificuldades para escalar

Comparando os primeiros semestres de 2025 e 2026, o “Índice Omie de Desempenho Econômico das PMEs (IODE-PMEs)” concluiu que as pequenas e médias empresas do mundo todo movimentaram 4% mais. O desafio da escalabilidade, segundo os empreendedores, ainda está presente no dia a dia.

Cáren Cruz, que conquistou investimento de meio milhão na 9ª edição do Shark Tank Brasil, afirma que no cenário atual, “com milhares de PMEs disputando atenção, investidores passaram a observar critérios mais estratégicos antes de apostar em negócios considerados escaláveis”

Cruz, que é fundadora da consultoria Pittaco, analisou o cenário e concluiu que a chance de “virada de chave” profissional depende de fatores como modelo de negócio, diferenciação competitiva, potencial de escala e construção de marca.

O que torna uma PME escalável e atrativa para investidores?

Segundo a especialista, é preciso demonstrar viabilidade comercial a partir de três pilares centrais: imagem, comunicação e mentalidade.

Ao apresentar uma solução estruturada, com diferenciação competitiva e foco em posicionamento estratégico, Cáren demonstrou que PMEs do setor criativo também podem operar com potencial de escala, considerado um fator decisivo em negociações de investimento.

Além da ‘diferenciação’, outros elementos também entram no radar de investidores, como organização financeira, visão de crescimento e capacidade de adaptação.

Para a especialista, muitos empreendedores ainda concentram esforços apenas na entrega operacional e acabam deixando de lado pilares fundamentais para a expansão do negócio.

E o primeiro passo é ir além da operação

Cáren afirma que o primeiro passo para uma PME se tornar mais competitiva é estruturar o negócio além da operação diária. Investir em posicionamento de marca, organização financeira, definição de processos e presença digital deixou de ser diferencial e tornou-se necessidade para quem deseja crescer de forma sustentável.

Além disso, desenvolver produtos ou serviços escaláveis, acompanhar indicadores de desempenho e construir autoridade no mercado são estratégias que aumentam a competitividade da empresa e o interesse de investidores e parceiros comerciais.

“Existe uma dificuldade muito grande das PMEs em enxergarem seus serviços como ativos escaláveis. O empreendedor precisa estruturar processos, fortalecer o branding, organizar indicadores e desenvolver soluções capazes de crescer além da operação diária. Sem isso, o negócio fica limitado ao esforço individual do fundador”, conclui.