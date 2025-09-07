Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

The Town: confira os horários e o line-up completo do dia 7 de setembro

De volta ao Autódromo de Interlagos, o festival pretende receber 500 mil pessoas de 6 a 14 de setembro — cerca de 100 mil por dia

The Town: veja o horário e o line-up completo deste domingo, 7 ( Kevin Mazur /Getty Images)

The Town: veja o horário e o line-up completo deste domingo, 7 ( Kevin Mazur /Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 06h02.

Tudo sobreThe Town
Saiba mais

Neste domingo, 7, o The Town chega com a programação do aguardado Dia do Rock. Entre as principais atrações, estão Green Day, Bruce Dickinson, Iggy Pop, Capital Inicial e Pitty.

De volta ao Autódromo de Interlagos, o festival pretende receber 500 mil pessoas de 6 a 14 de setembro — cerca de 100 mil por dia. Segundo a estimativa da São Paulo Turismo (SPTuris), deve movimentar cerca de R$ 2 bilhões na economia da capital paulista.

Serão cinco palcos de música, das 12h às 2h: Skyline, The One, Praça São Paulo, Factory e Quebrada, esse último focado na arte e cultura da periferia. O Autódromo de São Paulo ficará quase totalmente preenchido pelo festival, com 360 mil m² utilizados, e a prefeitura autorizou o transporte público disponível 24h durante o evento.

Veja abaixo o line-up e os horários completos do dia 7 de setembro.

The Town: veja os horários e line-up deste domingo, 7

Palco Skyline

  • Capital Inicial – 15h50
  • Bruce Dickinson – 18h10
  • Bad Religions – 20h30
  • Green Day – 23h15

Palco The One

  • Supla & Inocentes – 14h40
  • CPM 22 – 17h
  • Pitty – 19h20
  • Iggy Pop – 21h55

Palco The Factory

  • The Mönic convida Raidol - 13h
  • Ready to be Hated −14h45
  • Karina Buhr - 17h05
  • Tihuana - 19h25

Palco Quebrada

  • Batalha da Aldeia Superliga The Town - 15h55
  • Punho de Mahin & MC Taya - 18h15
  • Black Pantera - 20h35

Palco São Paulo Square

  • SP Square Big Band - 14h
  • SP Square Big Band com Clariana −17h10
  • Orquestra Mundana Refugi - 19h30
  • Kamasi Washington - 22h05

The Tower

  • Cat Dealers - 01h05

Como chegar ao The Town?

O festival não conta com estacionamento disponível. É possível chegar até o The Town via transporte público, pela estação Autódromo (Linha 9 – Esmeralda/Osasco - Bruno Covas-Mendes/Vila Natal). De lá, basta andar em torno de 850 metros até o Autódromo de Interlagos. Exclusivamente para os dias de festival, o funcionamento das linhas de trem e metrô será de 24 horas. Também serão feitos bloqueios de ruas, garantindo maior segurança do público para a chegada aos portões de acesso, assim como para os moradores da região.

A partir da 00h00, durante os cinco dias de The Town, apenas a Estação Autódromo permanece aberta para embarque do público – sendo assim, todas as restantes funcionarão apenas para desembarque.

Além disso, quem for ao The Town, além de poder utilizar as linhas 4, 5, 8 e 9 por 24h, terá alguns serviços especiais a disposição: trens expresso para a ida e semiexpresso na ida e na volta do Autódromo estarão disponíveis. As passagens para os serviços especiais podem ser adquiridas apenas antecipadamente, através do site oficial. Os passaportes expressos custam a partir de R$ 40, enquanto os semiexpressos têm preços a partir de R$ 15. Os valores contemplam os bilhetes de ida e volta.

É possível também chegar por aplicativos de transporte ou pelo transfer oficial do evento.

Como comprar bebidas e alimentos no The Town?

Diferente de outros festivais, o The Town terá funcionamento com cartões de débito, crédito ou Pix em qualquer ponto de venda, inclusive com os ambulantes nos gramados. Quem optar pagar com dinheiro terá que comprar um cartão pré-pago customizado com o tema do festival em um dos Caixas Cashless. O cartão custa R$ 7,00 e o fã poderá levar para casa como lembrança ou pedir o estorno do valor ao devolver o cartão no fim do dia neste caso, o cliente poderá pedir o estorno em até sete dias. O valor mínimo da recarga é de R$ 1.

Atenção: não será possível usar dinheiro em espécie como forma de pagamento.

Dicas para aproveitar o festival e não passar perrengues

  • Com a temperatura dos últimos dias, não se esqueça do protetor solar e dos óculos de sol;
  • Como festival conta com banheiros químicos, e alguns banheiros fixos. Uma sugestão é levar papel higiênico e lenços umedecidos;
  • Caso você tenha um power bank, ou bateria portátil, não deixe de levar. Muito possivelmente você vai querer tirar fotos e fazer vídeos dos shows, e poucas baterias conseguem durar o dia todo;
  • O autódromo é gigantesco, então já prepare para andar bastante. Vá com um calçado confortável;
  • Leve uma canga, caso queira descansar no gramado;
  • Caso chova, é sempre interessante ter uma sacolinha plástica para proteger seus pertences ou para guardar algum item sujo ou molhado;
  • Tome cuidado com os seus pertences dentro e fora do festival. Leve itens de valor — cartões, documentos, bilhete-único — dentro de uma doleira;
  • Utilize o aplicativo do The Town para consultar horários e locais dos shows.

Onde assistir ao The Town?

O festival será transmitido pela TV aberta e por assinatura, e também pelo streaming.

  • TV por assinatura: a partir das 14h15, a Multishow transmite os shows do Palco Skyline e Palco The One. O Bis transmite dois palcos paralelos, o Factory e o Quebrada.
  • TV aberta: a TV Globo exibe alguns shows específicos do festival. Todas as noites, a parte final do último show do palco Skyline e um compacto com melhores momentos do dia também será exibido. Aos sábados será após o Altas Horas. Nos demais dias, após o Estrela da Casa.
  • Streaming: assinantes da Globoplay Preamium poderão assistir ao festival pelo Multishow, Bis e TV Globo, em 4K com sinal extra.
Acompanhe tudo sobre:Indústria da músicaThe TownMúsicaShows-de-músicaRock

Mais de Casual

Veja as opções de comida e bebida no The Town

Milão se despede do "rei" da moda, Giorgio Armani, neste sábado

De 'O Agente Secreto' a 'Exterminador do Futuro': festival gratuito em SP traz trilha de filmes

Conheça 7 das canetas tinteiro mais únicas do mundo

Mais na Exame

Negócios

Expandir sua startup pode ser mais fácil do que você imagina, diz pesquisador americano

Brasil

Lula defende Pix e reafirma soberania em discurso: 'O Brasil tem um único dono, o povo brasileiro'

Minhas Finanças

Mega-Sena: confira os números sorteados do concurso 2911; prêmio é de R$ 40 milhões

Mundo

Trump intensifica retórica repressiva com ameaça de 'guerra' em Chicago