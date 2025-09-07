The Town: confira os horários e o line-up completo do dia 7 de setembro

Neste domingo, 7, o The Town chega com a programação do aguardado Dia do Rock. Entre as principais atrações, estão Green Day, Bruce Dickinson, Iggy Pop, Capital Inicial e Pitty.

De volta ao Autódromo de Interlagos, o festival pretende receber 500 mil pessoas de 6 a 14 de setembro — cerca de 100 mil por dia. Segundo a estimativa da São Paulo Turismo (SPTuris), deve movimentar cerca de R$ 2 bilhões na economia da capital paulista.

Serão cinco palcos de música, das 12h às 2h: Skyline, The One, Praça São Paulo, Factory e Quebrada, esse último focado na arte e cultura da periferia. O Autódromo de São Paulo ficará quase totalmente preenchido pelo festival, com 360 mil m² utilizados, e a prefeitura autorizou o transporte público disponível 24h durante o evento.

Veja abaixo o line-up e os horários completos do dia 7 de setembro.

The Town: veja os horários e line-up deste domingo, 7

Palco Skyline

Capital Inicial – 15h50

Bruce Dickinson – 18h10

Bad Religions – 20h30

Green Day – 23h15

Palco The One

Supla & Inocentes – 14h40

CPM 22 – 17h

Pitty – 19h20

Iggy Pop – 21h55

Palco The Factory

The Mönic convida Raidol - 13h

Ready to be Hated −14h45

Karina Buhr - 17h05

Tihuana - 19h25

Palco Quebrada

Batalha da Aldeia Superliga The Town - 15h55

Punho de Mahin & MC Taya - 18h15

Black Pantera - 20h35

Palco São Paulo Square

SP Square Big Band - 14h

SP Square Big Band com Clariana −17h10

Orquestra Mundana Refugi - 19h30

Kamasi Washington - 22h05

The Tower

Cat Dealers - 01h05

Como chegar ao The Town?

O festival não conta com estacionamento disponível. É possível chegar até o The Town via transporte público, pela estação Autódromo (Linha 9 – Esmeralda/Osasco - Bruno Covas-Mendes/Vila Natal). De lá, basta andar em torno de 850 metros até o Autódromo de Interlagos. Exclusivamente para os dias de festival, o funcionamento das linhas de trem e metrô será de 24 horas. Também serão feitos bloqueios de ruas, garantindo maior segurança do público para a chegada aos portões de acesso, assim como para os moradores da região.

A partir da 00h00, durante os cinco dias de The Town, apenas a Estação Autódromo permanece aberta para embarque do público – sendo assim, todas as restantes funcionarão apenas para desembarque.

Além disso, quem for ao The Town, além de poder utilizar as linhas 4, 5, 8 e 9 por 24h, terá alguns serviços especiais a disposição: trens expresso para a ida e semiexpresso na ida e na volta do Autódromo estarão disponíveis. As passagens para os serviços especiais podem ser adquiridas apenas antecipadamente, através do site oficial. Os passaportes expressos custam a partir de R$ 40, enquanto os semiexpressos têm preços a partir de R$ 15. Os valores contemplam os bilhetes de ida e volta.

É possível também chegar por aplicativos de transporte ou pelo transfer oficial do evento.

Como comprar bebidas e alimentos no The Town?

Diferente de outros festivais, o The Town terá funcionamento com cartões de débito, crédito ou Pix em qualquer ponto de venda, inclusive com os ambulantes nos gramados. Quem optar pagar com dinheiro terá que comprar um cartão pré-pago customizado com o tema do festival em um dos Caixas Cashless. O cartão custa R$ 7,00 e o fã poderá levar para casa como lembrança ou pedir o estorno do valor ao devolver o cartão no fim do dia — neste caso, o cliente poderá pedir o estorno em até sete dias. O valor mínimo da recarga é de R$ 1.

Atenção: não será possível usar dinheiro em espécie como forma de pagamento.

Dicas para aproveitar o festival e não passar perrengues

Com a temperatura dos últimos dias, não se esqueça do protetor solar e dos óculos de sol ;

e dos ; Como festival conta com banheiros químicos, e alguns banheiros fixos. Uma sugestão é levar papel higiênico e lenços umedecidos ;

; Caso você tenha um power bank , ou bateria portátil, não deixe de levar. Muito possivelmente você vai querer tirar fotos e fazer vídeos dos shows, e poucas baterias conseguem durar o dia todo;

, ou bateria portátil, não deixe de levar. Muito possivelmente você vai querer tirar fotos e fazer vídeos dos shows, e poucas baterias conseguem durar o dia todo; O autódromo é gigantesco, então já prepare para andar bastante. Vá com um calçado confortável;

Leve uma canga, caso queira descansar no gramado;

caso queira descansar no gramado; Caso chova, é sempre interessante ter uma sacolinha plástica para proteger seus pertences ou para guardar algum item sujo ou molhado;

para proteger seus pertences ou para guardar algum item sujo ou molhado; Tome cuidado com os seus pertences dentro e fora do festival. Leve itens de valor — cartões, documentos, bilhete-único — dentro de uma doleira;

Utilize o aplicativo do The Town para consultar horários e locais dos shows.

Onde assistir ao The Town?

O festival será transmitido pela TV aberta e por assinatura, e também pelo streaming.