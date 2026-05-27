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Grife de óculos que conquistou Meryl Streep abre galeria em São Paulo

Com presença em 35 países, marca independente inaugura espaço no Shopping Cidade Jardim com direito a modelos de edição limitada, atendimento óptico personalizado e linha de couro

(Divulgação)

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Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 27 de maio de 2026 às 16h24.

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A Lapima, marca brasileira independente de óculos de luxo, está prestes a expandir a presença no Brasil com uma nova loja no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo.

Criada em 2016 pelo casal de empreendedores Gisela e Gustavo Assis, a Lapima nasceu em Campinas, a partir do desejo de desenvolver óculos autorais inspirados pelas paisagens naturais e humanas do Brasil. Os modelos são produzidos artesanalmente em ateliê próprio, e unem design e luxo contemporâneo em peças de volumes orgânicos, superfícies esculturais e identidade singular.

A companhia já tem distribuição em mais de 35 países e trabalhou com nomes como Anne Hathaway, Meryl Streep, Cate Blanchett, Lady Gaga, Julia Roberts, Emma Stone e Kelly Rutherford.

A partir da próxima segunda-feira, 1º, a marca traz à capital paulista uma loja conceito, a Lapima Galeria. Já é a segunda da companhia na cidade. Por lá, haverá edição limitada de modelos de óculos da marca.

Como será a Galeria Lapima?

O espaço nasce como uma espécie de galeria de arte contemporânea, com o intuito de reforçar o caráter autoral da marca. O design da loja física é assinado pelo Estúdio Tupi, com estética do cubo branco, e incorpora elementos orgânicos no projeto arquitetônico.

“Tudo foi pensado para dialogar com a nossa linguagem estética. Assim como os óculos trazem curvas femininas e formas orgânicas, a arquitetura também incorpora esse elemento. Queríamos que o espaço refletisse nossa visão de design e manufatura”, explica Gustavo Assis, diretor criativo da Lapima.

A proposta curatorial será dinâmica e mutável. Mensalmente, o espaço receberá novas seleções, instalações visuais e conteúdos multimídia produzidos in-house pela equipe criativa da marca. A estreia acontece com a coleção Boards, inspirada nas linhas fluidas das pranchas.

A nova unidade também marca a expansão da marca no segmento óptico. Pela primeira vez, a Lapima passa a oferecer um espaço dedicado ao atendimento personalizado para lentes de prescrição, que permitem também adaptar modelos solares em versões de grau.

“Nossa linha de prescrição cresce a cada coleção e agora poderemos oferecer lentes perfeitamente adaptadas ao nosso design”, acrescenta o diretor criativo.

Outra novidade é o lançamento de uma linha de leather goods — incluindo porta-óculos e bolsas-case — desenvolvida em parceria com a T Bag, ateliê do interior de São Paulo reconhecido pelo trabalho artesanal em couro.

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