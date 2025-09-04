Cashback, roda-gigante e banheiros temáticos: como as marcas vão disputar atenção no The Town 2025

A segunda edição do The Town, marcada para os dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro de 2025 no Autódromo de Interlagos, consolida o festival como um dos principais eventos de música e cultura do país. A expectativa é que o evento atraia mais de 500 mil pessoas ao longo dos cinco dias para acompanhar os shows de nomes como Green Day, Mariah Carey, Travis Scott, Backstreet Boys e Katy Perry.

Com uma área construída de 460 mil m², correspondente a cerca de 70 campos de futebol, o festival terá estrutura ampliada em relação à primeira edição. A Cidade da Música contará com cinco palcos e sete grandes espaços temáticos, oferecendo mais de 100 apresentações. Além disso, haverá mais de 70 marcas patrocinadoras, superando o número da edição anterior, e 80 ativações.

Na primeira edição, em 2023, o festival gerou um impacto econômico estimado em R$ 1,9 bilhão para a cidade de São Paulo. Para este ano, a SPTuris, empresa de turismo da Prefeitura, projeta que o evento deve movimentar cerca de R$ 2 bilhões. A expectativa inclui a geração de 25 mil empregos temporários, entre diretos e indiretos, impulsionando setores como eventos, turismo, gastronomia e marketing. Um levantamento do Airbnb aponta ainda um aumento de mais de 240% nas reservas para check-in em São Paulo durante as datas do festival, com predominância de viajantes da Geração Z, seguida pelos Millennials.

Ativações que viram experiência

A edição deste ano traz uma concentração de ativações de marca que miram a experiência do público, com destaque para brindes, ativações sensoriais, espaços instagramáveis e tecnologia interativa.

Veja as ativações e brindes do festival:

Eisenbahn: tirolesa e chope

Patrocinadora master e cerveja oficial do The Town, a Eisenbahn marca sua estreia no festival com ativações que unem música, adrenalina e conveniência. a Eisen Rock Station, espaço imersivo de 225 m² e 10,5 metros de altura, levará o público a uma viagem pela história do rock com ambientação especial e banda ao vivo. A marca também assina a tradicional tirolesa de 200 metros, que sobrevoa a Cidade da Música, e patrocina a The Tower Experience, espetáculo com a Orquestra Sinfônica Heliópolis, coral, bailarinos e DJs como Cat Dealers e Dubdogz.

Para atender o público, a Eisenbahn montou a maior operação de chope já realizada pela marca em um evento no sudeste. A estrutura inclui cinco Beer Walls — um deles com 42 metros e 54 torneiras —, três Beer Stations e 300 mochileiros. Ao todo, seis estilos do portfólio estarão disponíveis em chope.

A participação no festival acompanha o novo momento da marca, guiado pela campanha Locomotivas e pela plataforma Eisen Rock Station, lançada em 2024 para reforçar a conexão com a música e o rock. A campanha, segundo a companhia, é o maior investimento de marketing, produção e mídia da história da Eisenbahn.

Itaú: cashback, jornada completa e roda-gigante como ícone

Um dos destaques do Itaú é o cashback de 10% em pontos Itaú em todas as compras realizadas no festival com cartões físicos, Pix ou carteiras digitais. Os pontos valem por 24 meses e podem ser trocados por milhas, descontos, produtos ou serviços.

O estande de dois andares foi projetado para traduzir a proposta de inovação do banco. No térreo, um túnel sensorial com infláveis, espelhos e painéis de LED levará o público a ativações inspiradas nas funcionalidades do superapp, como um retro game sobre uso consciente do dinheiro e um jogo de memória por QR code, com brindes como capinhas de silicone para óculos.

No andar superior, acessível apenas para clientes Itaú, o terraço exclusivo oferece vista privilegiada da Cidade da Música, drinks especiais em parceria com Red Bull, Diageo e iFood, além de sets de DJs como Carol Ueno e Brenda Ramos. A tradicional Roda-Gigante Itaú também retorna ao festival.

Porto: lounge, adrenalina e cuidado

O lounge de três andares, com áreas de descanso, tomadas para recarga de celulares e vista privilegiada dos palcos, também irá abrigar o Portokê, um karaokê com banda ao vivo deve atrair público durante o festival.

A Porto ainda traz serviços pensados para facilitar a vida do público, como os lockers para guardar mochilas e itens pessoais, o ambulatório Porto Saúde para atendimento médico rápido e a Central de Serviços Porto Serviço, que garante apoio ágil a diferentes necessidades. A icônica montanha-russa com looping, sucesso em 2023, retorna em 2025 para entregar adrenalina em meio à programação musical.

Lounge de três andares com karaokê ao vivo e montanha-russa com looping são destaques de entretenimento

Coca-Cola: lineup exclusiva e experiências no Coke Studio

A Coca-Cola leva ao The Town 2025 o Coke Studio, espaço imersivo com lineup assinada pela Billboard Brasil. Entre os nomes confirmados estão MC Luanna, Day Limns, Furacão 2000, Tuto e Carol Biazin, além de DJs residentes e novos talentos que se apresentam ao longo dos cinco dias de festival.

O espaço contará ainda com distribuição de brindes e o POVCast, programa comandado por Blogueirinha e Diva da Depressão, que receberá artistas e influenciadores para entrevistas exclusivas. O conteúdo será transmitido no YouTube da Blogueirinha e na DiaTV.

Vivo: ancestralidade e sustentabilidade em pauta

A marca estará presente nos palcos Skyline e Factory e também assina o MegaDrop, um dos brinquedos do festival. Inspirada na árvore Sumaúma, símbolo da Amazônia, a Vivo leva para o evento experiências que conectam natureza e tecnologia, reforçando sua narrativa ambiental.No espaço do palco Skyline, o público poderá participar de um karaokê em parceria com o Terra, deixar recados para a natureza em cabines interativas e ganhar brindes sustentáveis, como shoulderbags feitas com uniformes reaproveitados e chaveiros de madeira de reflorestamento.

O local também terá áreas de descanso e pontos para recarregar celulares. Já no palco Factory, a marca destaca a Ovvi, sua linha de acessórios de tecnologia, em um espaço instagramável que dará prêmios aos participantes.Além disso, a Vivo promove o programa VIV (Very Important Vivo), que garante a convidados especiais acesso a lounge exclusivo, fast pass no MegaDrop e entrada no PIT.

"Eventos como esses reúnem um público com diversos interesses e trazem consigo a oportunidade de criarmos conversas únicas, em um ambiente fora do contexto publicitário", diz Sabrina Romero, diretora de Marca e Comunicação da Vivo.

Ativações sustentáveis com inspiração amazônica unem tecnologia, ancestralidade e descanso.

iFood: música digital, cupons físicos e entrega no frontstage

Como Delivery Oficial do The Town 2025, o iFood prepara duas grandes ativações que unem música, tecnologia e conveniência. O destaque é o Baile do iFood, estande de 150 m² próximo ao palco The One, que vai se transformar em pista de dança nos intervalos dos shows. O espaço terá DJs como MU540 e Tília, além de vídeos com avatares digitais de artistas e uma cabine para que o público crie seus próprios personagens personalizados.

Na SP Square, o estande de dois andares traz experiências de gamificação e gastronomia. No andar superior, três jogos interativos podem garantir prêmios como pelúcias, viseiras e acessos VIP.

Em parceria com Bob’s, Seara e Bauducco, a marca fará entregas de hambúrgueres e hot dogs diretamente no frontstage. Pelo aplicativo, o público terá acesso a um hub exclusivo com produtos oficiais e ofertas especiais.

Seara: do snack popular à air fryer gigante

Inspirado na linha Seara Air Fryer, o estande de dois andares e 150 m², localizado na área do palco The One, será um espaço instagramável onde os visitantes poderão entrar em uma air fryer gigante, participar de ações interativas e degustar produtos. Além disso, a marca terá três lojas em pontos estratégicos, oferecendo snacks como hot dogs, iscas de frango empanado e o grande lançamento do ano: o Bolovo Seara, que fará sua estreia oficial no evento.

Segundo Tannia Fukuda Bruno, diretora de marketing da marca, a presença no The Town reforça a união entre gastronomia e música, buscando encantar pela combinação de paladar e experiência.

Air fryer gigante, degustações exclusivas e lounge gourmet com vídeos instagramáveis encantam o público.

Movida: carro elevador com vista para o palco

Na ativação “Nas Alturas por Você”, até quatro pessoas sobem em um carro suspenso com vista privilegiada do palco The One. Haverá a distribuição de carregadores 3 em 1, shoulderbags e máquinas de garra de pelúcia com o mascote da marca. Na área VIP, o destaque é o “Ursão Movida” com 2 metros de altura, ideal para fotos.

Carro suspenso com vista privilegiada, brindes e mascote em tamanho real movimentam a área VIP.

3 Corações: refil de café e festa com DJ no rooftop

O café oficial do festival amplia sua presença com a Coffee Party, festa com DJs realizada no rooftop da marca. DJs se apresentam dentro de um “copo gigante”, com cinco apresentações por dia e distribuição de brindes exclusivos.

A marca mantém o refil de café ilimitado: por R$ 15, o público adquire o copo e consome à vontade. Haverá ainda um segundo ponto de refil e vendedores ambulantes. A 3 Corações também lança drinks alcoólicos à base de café, em parceria com a Diageo, além das personagens virtuais CA e FE, que produzem conteúdo nas redes.

Neve: banheiro VIP como palco de ativação

Com uma proposta inusitada, a Neve transforma cinco banheiros VIP em espaços sensoriais com iluminação especial, fragrância e papel Neve . No “Trono do Alfredo”, quem grita “Alfreedooo” no microfone desbloqueia brindes como necessaires e broches.

Fora do VIP, promotores caracterizados como “Alfredos” distribuem amostras do novo Neve On The Go, lenço umedecido portátil.

Banheiros VIP com luz especial, fragrância e brindes garantem experiência sensorial inusitada.

Riachuelo: moda reciclada

Com 230 m², a Arena Pool vai oferecer vista para o palco principal, exposição de coleções assinadas por Alexandre Pavão e distribuição de produtos como a Pool Jacket, a Pool Parka e o Bucket Hat feitos de jeans reciclado. O espaço ainda terá ativações imersivas, performances de bailarinos e áreas instagramáveis para o público registrar seus looks durante o festival. Além disso, a marca vai distribuir brindes no gramado e vestir as hostess do Rock Lounge.

Johnnie Walker: passos viram trilha sonora

Com a campanha “Passos que mudam o ritmo do mundo”, a Johnnie Walker apresenta uma instalação interativa em que sensores de movimento transformam os passos do público em música. Em sessões de 20 minutos, grupos de até 15 pessoas poderão criar suas próprias batidas e viver uma experiência imersiva que conecta som, sabor e movimento.

Os brindes incluem capas protetoras de tênis e pins exclusivos. A ativação também marca o lançamento da nova plataforma global de música da marca, que terá o The Town 2025 como primeiro grande palco.

Hellmann’s: sabor distribuído no meio da multidão



A Hellmann’s aposta em quatro ilhas de molho espalhadas pelo festival – incluindo uma exclusiva na área VIP –, onde o público poderá degustar a linha Supreme e outros sabores do portfólio. Além disso, promotores circularão pela pista distribuindo sachês de maionese, ketchup e mostarda, garantindo que o sabor da marca esteja presente em todos os momentos do evento.

Para os que acessarem a área VIP, o brinde mais disputado será a shoulderbag que se transforma em corta-vento.

Estações de molho, brindes e produtos transformáveis garantem presença da marca em todo o evento.

Trident: mascada que vira experiência

Com o conceito “Masca e Destrava”, a Trident propõe uma ativação sensorial com tobogã em forma de boca, cabine de GIFs e aroma de menta no ar. Há brindes como bolsa de boca, ventosas personalizadas e embalagens temáticas.

A marca ainda realiza um desafio no TikTok com Pabllo Vittar e conta com influenciadores como Sasha, Jade Picon e Juliano Floss.

Tobogã em forma de boca e ativações digitais reforçam campanha da marca.

Cinemark: cultura pop e balde colecionável



Com estandes inspirados em “Tron: Ares” e “Anaconda”, a Cinemark recria o universo dos filmes com cenografia e LEDs. O balde colecionável do festival é vendido com ou sem pipoca e acompanha tirante.

A marca ainda distribui pipoca premiada e combos especiais em parceria com Coca-Cola.

Estandes temáticos recriam universos cinematográficos e oferecem baldes colecionáveis.

Bobs: fast food com experiência de marca

Estreando no The Town 2025, o Bob’s terá cinco pontos de venda, incluindo dois restaurantes, um food truck, uma operação no rooftop do iFood e um quiosque de 50 m² voltado para experiência de marca. No espaço, o público poderá participar de um quiz interativo que desbloqueia prêmios e brindes, além de concorrer a ingressos VIP para o festival. O quiosque também será o único ponto do evento a vender o Milk Shake Crocante.

Piracanjuba: energia e movimento

Estreando como bebida proteica oficial do The Town 2025, a Piracanjuba leva o ProForce Park, espaço de 100 m² inspirado nos parklets urbanos, com brinquedo giratório, cabine de DJ, arquibancada para descanso e degustação de bebidas com 15g e 23g de proteínas. A marca ainda promove desafio no TikTok, playlists no Spotify e ações com influenciadores como Karen Jonz e Mateus Machado.

Club Social: funk e brindes

A aposta da marca será o Baile do Pancadão da Submundo 808, coletivo da vanguarda do funk paulista que comandará seis horas diárias de música em um estande de 100 m². O espaço também recebe a experiência interativa “Pancadão de Beats”, que permite ao público remixar o hit “Crocante Interessante”. Além disso, a marca vai oferecer degustação dos cinco sabores da linha Snack e distribuir brindes como chaveiros, cordinhas de óculos e ventosas para celular.

Coletivo de funk comanda programação musical e ativações com foco em interação e originalidade.

LATAM: transporte exclusivo até o festival

Companhia aérea oficial, a LATAM assina a Estação Expresso LATAM, parada exclusiva a 500 metros do Autódromo de Interlagos. A experiência inclui trens personalizados e transporte direto até o festival por R$ 35. As viagens operam em plataformas exclusivas, separadas do serviço regular da Linha 9–Esmeralda.

Estação exclusiva e trens personalizados oferecem transporte direto até o festival por R$ 35.

Cup Noodles: comida quente e rápida sem sair da pista

A Cup Noodles® oferece 13 sabores de macarrão e quatro de Yakissoba U.F.O. em três pontos de venda, além de dez duplas de vendedores ambulantes. Os preços variam entre R$ 12 e R$ 15. O mascote Cupman vai garantir interação com o público.