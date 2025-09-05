The Town deve movimentar R$ 2 bilhões em São Paulo, diz SPTuris

O festival The Town voltou ao Autódromo de Interlagos e, neste ano, deve movimentar R$ 2 bilhões, segundo estimativa SPTuris, superando por pouco os R$ 1,9 bilhão arrecadado na última edição.

Estarão presentes no evento artistas como Travis Scott, Don Toliver, Ms. Lauryn Hill, Mariah Carey, Green Day, Katy Perry, Backstreet Boys, Lionel Richie, Camila Cabello e J Balvin. A música brasileira também terá presença garantida com shows de Ivete Sangalo, Pitty, Criolo, IZA, Ludmilla, Luísa Sonza, entre outros.

A estrutura do festival

O festival, que está programado para acontecer entre 6 e 14 de setembro é estruturado em palcos variados como:

Skyline: o palco central, localizado no coração do autódromo, com cenografia inspirada nos arranha-céus de São Paulo. Recebe quatro shows diários de grandes nomes nacionais e internacionais, combinando um espetáculo visual e sonoro.

The One: reposicionado para uma área com um anfiteatro natural, o palco combina shows com tecnologia inovadora, contando com mais de 30 telões de LED e uma estética inspirada nos museus paulistanos.

Praça São Paulo: dedicada ao jazz e blues, com cenografia que homenageia a arquitetura histórica da cidade, criando um ambiente charmoso e sofisticado.

Factory: inspirado em galpões industriais, é o espaço para ritmos urbanos, hip-hop, street dance e nova geração de artistas.

Quebrada: palco novo do festival, focado na arte e cultura da periferia, recebendo artistas nacionais, batalhas de rima e espetáculos de dança.

Além dos shows, o festival oferece diversas atrações extras, como balés aéreos com aviões, shows de fogos de artifício, uma roda-gigante com vista panorâmica, tirolesa e a The Tower Experience — um espetáculo com mais de 100 artistas em cena, incluindo a Orquestra Sinfônica Heliópolis, bailarinos e DJs.

O espaço também conta com mais de 80 ativações de marcas, que distribuem brindes e promovem experiências interativas para engajar o público.

Desde o rock clássico ao hip hop, pop, funk, música eletrônica e ritmos brasileiros, o festival busca conectar públicos amplos e variados.

O evento também é um motor importante para a economia local. A movimentação financeira gerada engloba a rede hoteleira, restaurantes, transporte, serviços e comércio em geral, assim como investimentos e ativações de marcas que participam do festival, reforçando seu papel de relevância social e econômica.

Os ingressos variam entre R$ 487,50 (meia-entrada) e R$ 975 (inteira), sem taxa de conveniência, com vendas abertas desde maio de 2025. Os abertos abrem todos os dias a partir das 12h, e a programação se estende até a madrugada, permitindo que o público aproveite ao máximo as múltiplas atrações simultâneas espalhadas pelo festival.