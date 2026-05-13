Roteiro gastronômico em Higienópolis: onde comer no bairro de São Paulo

Charmoso, histórico e cheio de personalidade, Higienópolis é um daqueles bairros que contam a própria história de São Paulo e, ao mesmo tempo, se reinventam à mesa.

Nascido no fim do século XIX como um loteamento planejado para a elite paulistana, o bairro foi pensado para ser moderno desde o início. Ao longo das décadas, casarões de barões do café deram lugar a edifícios icônicos, mas o ar elegante e residencial permanece.

Hoje, esse cenário serve de pano de fundo para uma cena gastronômica que mistura tradição e contemporaneidade. Higienópolis pode até não ser o bairro mais óbvio quando se fala em comer bem, mas guarda endereços clássicos e descobertas discretas — de bistrôs consolidados a lanchonetes históricas e cozinhas autorais que refletem o perfil cosmopolita da região.

Separamos 10 estabelecimentos para conhecer no bairro. Confira:

NOU

Com ambiente descolado e pratos muito bem servidos, a casa aposta no cardápio democrático e é uma boa opção tanto para um almoço descompromissado como uma ocasião especial.

Por lá, vale pedir o Spaghettini à Carbonara (R$87), uma releitura do clássico italiano com bacon, azeite de trufas e cebola caramelizada. Outra sugestão é o Escalope de Filé Mignon (R$98), ao molho de vinho tinto com risoto de cebola caramelizada e ervas.

Rua Armando A. Penteado, 12 - Higienópolis, São Paulo/SP - Fone (11) 3562-8003 | Horário de funcionamento: domingo a quinta das 12h às 23h, sexta e sábado das 12h à 0h | http://www.nou.com.br | @nourestaurante

Ama.zo – Cozinha Peruana

Amazo Peruan: Causa Pulpo al Olivo (Luiz Morales Tineo)

O restaurante sob o comando do chef limenho Enrique Paredes, traz o melhor da comida peruana, explorando também os sabores amazônicos. A cozinha é muito bem cuidada e conta com pratos estéticos. Para começar, vale provar o tradicional Patacones (R$64), torradas crocantes de banana da terra, servidas com lagarto desfiado ao molho norteño peruano à base de coentro, amassado de mandioca e picles de cebola. Outro clássico, a Causa Pulpo al Olivo (R$78), é feita de batata com ají amarillo, servido com polvo e milho defumados, molho de azeitona preta peruana e pimenta tobiko.

Shopping Pátio Higienópolis: Avenida Higienópolis, 618 - Higienópolis, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a sexta das 12h às 15h30 e das 19h às 22h30, sábado das 12h às 17h e das 19h às 22h30, domingo das 12h às 17h e das 19h às 22h | Aceita VR | @amazoperuano

Cabaña Argentina

Cabaña Argentina: bife Cabaña (Frederico Filico de Souza)

Inaugurada em 2024, a casa valoriza clássicos portenhos, cortes bem executados e menu executivo. A Cabaña Argentina preserva a essência da cozinha portenha, mas propõe uma leitura mais descomplicada, sem perder o rigor já característico da marca. Dos individuais, vale provar o Bife Cabaña (R$166 com 250g), corte especial da casa retirado da capa do bife ancho. Para compartilhar, fazem sucesso o Gran Ojo del Bife (R$317 com 500g) e o Bife Pampeano (R$307, 600g), que podem vir guarnecidos do Arroz Passarella, com batata-palha crocante, ovos mexidos, linguiça e salsinha.

Av. Higienópolis, 618 - São Paulo/SP – Shopping Pátio Higienópolis (Terraço) | Telefone: 11 3823 2966 e 11 94459 2462 | Horário de funcionamento: todos os dias das 11h às 23h | @cabanaargentina

Lanchonete da Cidade

Lanchonete da Cidad: pratos diversos (Bruno Geraldi)

Referência em sanduíches na capital paulista desde 2004, a Lanchonete da Cidade dá início a uma nova fase. A partir do mote “mais lanchonete do que nunca”, ela traz visual repaginado, pratos inéditos e essência renovada. O novo e exclusivo menu de Café da Manhã e Brunch é servido na unidade de Higienópolis das 10h às 12h, e no café da tarde, das 15h às 18h.

Entre os novos clássicos de lanchonete, os sanduíches quentes ganham destaque: o Misto Quente (R$27) e o Queijo Quente (R$27) são feitos com pão brioche e levam os queijos da casa, além de presunto no misto. O menu também inclui o Avocado & Ovos (R$53) no pão de fermentação natural; e os Ovos & Bacon (R$36).

Avenida Higienópolis, 618 - Higienópolis, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 10h às 23h, domingo das 10h às 23h | Aceita VR | @lanchonetedacidade

Pobre Juan

Pobre Juan: Wagyu (Rodolfo Regini)

Inspirado nas típicas casas argentinas, o restaurante Pobre Juan é uma das mais renomadas casas de carnes do país e ficou famoso por sua parrilla. Dela, saem carnes como o Bife Ancho UMi (R$286 com 340g), de gado uruguaio 100% Angus, alimentado com grãos por 200 dias e que chega a nota 5 de marmorização. Já o Wagyu Steak (R$535, 340g) é importado de Kagoshima, no Japão, e tem classificação de MB 7+, combinando maciez e sabor.

Rua Itaguaba, 38 - Higienópolis, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 22h, sexta e sábado das 12h às 23h, domingo das 12h às 19h | Aceita VR | @restaurantepobrejuan

Ristorantino Caffè

Ristorantino Caffe: mesa de antepastos (Tiago Jardim)

Com cardápio dedicado à cozinha italiana, o Ristorantino Caffè aposta em uma atmosfera informal e acolhedora. Além dos clássicos da unidade Jardins, a casa também apresenta receitas exclusivas e massas frescas feitas na hora. Para quem busca uma pausa no ritmo da semana, às quintas-feiras acontece o La Dolce Tarde, um happy hour despretensioso, das 16h às 19h, que une o charme italiano à descontração urbana. A partir de 16 de abril, o evento ganha trilha sonora de DJ e oferece uma curadoria de drinques autorais, espumantes e vinhos. Para acompanhar, há uma mesa de antepastos com opções como azeitonas marinadas, batatas chips e os tradicionais tramezzini — sanduíches italianos feitos com pão de miga. Sem necessidade de reserva.

Av. Higienópolis, 618 (Shopping Pátio Higienópolis – Piso Pacaembu) – Higienópolis, São Paulo/SP | Fone: (11) 99670-1888 | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 12h às 23h, domingo das 12h às 22h | Aceita VR | @ristorantino_caffe

Açucareiro da Nana

Açucareiro da Nana: Bolo Pistache com Chocolate (Codo Meletti )

Recém-inaugurado em Higienópolis, numa charmosa vila na Travessa Dona Paula, 100, casa 2, o Açucareiro da Nana é uma marca idealizada pela chef confeiteira Nana Fernandes a partir de sua formação e experiência com chocolate e pâtisserie. Em 2015, Nana criou um carrinho de doces e sorvetes com sua marca para comercializar e apresentar seus produtos em eventos em São Paulo. Suas participações na Feira Sabor Nacional, realizadas a cada ano no Museu da Casa Brasileira, renderam ao seu Bolo de Brigadeiro a fama de melhor “bolo da vida". Nana desenvolve receitas próprias e para outras marcas, cria brindes para empresas, presta consultoria para o setor de restaurantes e confeitaria em todo o Brasil. No ateliê é possível realizar retiradas em uma janelinha para pronta entrega de quinta-feira a sábado.

Travessa Dona Paula, 100, casa 2 - Higienópolis | Encomendas: (11) 96403-9229 E-mail: contato@acucareirodanana.com.br | Instagram: @acucareirodanana | Site: acucareirodanana.com.br | De quinta-feira a sábado, das 11h às 17h | Ifood de terça-feira a sábado

Dulca Caffè

Eclair baunilha (Tati Frison)

Prestes a completar 75 anos, a Dulca ganha novo fôlego com o Dulca Caffè, conceito que atualiza a tradicional confeitaria paulistana de alma italiana sem abrir mão das receitas que atravessam gerações. Sob comando da confeiteira Roberta Ferraro, quarta geração da família, a casa combina clima acolhedor e proposta contemporânea, com menu que vai do café da manhã ao almoço leve. Entre os destaques estão os clássicos Sonhos de fermentação natural (R$9 o mini e R$18 o tradicional), as Bombas e Éclairs artesanais em sabores como Chocolate (R$18), Baunilha (R$18) e Pistache (R$20), além do Mil-folhas (R$19). Nos salgados, aparecem opções como a Focaccia Caprese (R$30) e, para uma refeição rápida, o Nhoque da casa (R$39,90), reforçando a vocação versátil do endereço.

Dulca Caffè | R. Itacolomi, 639 – Higienópolis | Seg–sáb, 9h–19h; dom, 9h–18h

Le Jazz Brasserie

LE JAZZ - Ambiente (Laís Acsa )

Clássico paulistano desde 2009, o Le Jazz Brasserie aposta na cozinha trivial francesa em ambiente inspirado nos bistrôs parisienses — quase sempre com fila na porta. À frente estão Chico Ferreira e Gil Carvalhosa Leite, que mantêm um cardápio direto ao ponto, com receitas tradicionais bem executadas. Entre os hits, o Steak Tartare (R$60,50 a meia porção; R$88 a inteira) divide espaço com clássicos como o L’Entrecôte (R$123), carro-chefe da casa, e o Confit de pato (R$92). Para fechar, sobremesas como a Tarte Fine aux Pommes (R$34) seguem a cartilha francesa com precisão.

Le Jazz Brasserie | Shopping Pátio Higienópolis – Piso Pacaembu | Dom–qui, 12h–23h; sex–sáb, 12h–0h | Tel: (11) 3823-2684 | Instagram: @lejazzbrasserie

Frank & Charles 1885

Há 12 anos num ponto super charmoso em frente à FAAP, o Frank & Charles acaba de lançar seu novo menu, assinado pelo chef Marcelo Campos, resultado de referências fortes, como os burgers com inspiração londrina, e a fusão da cozinha asiática.

Das novidades de entradas, Crudo de Yellowfin com atum yellowfin fresco, asian dressing, cebolinha e gergelim (R$ 88 - sujeito à disponibilidade) e o Spicy Rooster, pedaços de frango suculento empanado na panko, molho F&C, tarê, relish de cebola roxa e gergelim branco (R$ 65). Entre os burgers, o Mayfair chega à mesa no pão brioche de batata, disco de 150g de angus e black Angus , queijo Taleggio, relish de cebola roxa, redução de aceto balsâmico, maionese trufada e alface fresca (R$ 60). Já, o Truffle Burger, também servido no pão brioche de batata e com disco de 150g de angus, leva Mozarela Fior di Latte, maionese trufada e Grana Padano de 18 meses de maturação (R$ 62).

Para acompanhar, o chef criou mocktails exclusivos, como o I'M NOT A GUINESS, feito com chá preto artesanal, limão siciliano, gengibre e espuma de limão siciliano (R$ 30) e o Kishmish, que leva uva Thompson, água de coco, limão siciliano e hortelã (R$ 33). Até no menu de sobremesas aparecem novidades: Mousse de Chocolate densa de chocolate Callebaut (ao leite e amargo), caramelo salgado artesanal e pedaços de chocolate (R$ 39).

Frank & Charles 1885 | Rua Tinhorão, 130 – Higienópolis | terça e quarta, das 18h30 às 22h15; quinta, almoço das 12h às 15h, e jantar das 18h30 22h15; quinta, sexta e sábado, almoço das 12h às 15h, e jantar das 18h30 23h; domingo das 18h30 às 22h15 | @frankcharles1885