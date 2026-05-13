Roteiro gastronômico em Higienópolis: onde comer no bairro de São Paulo

Gastronomia em Higienópolis: onde comer no bairro paulista (Bruno Geraldi)
Repórter de Casual
Publicado em 13 de maio de 2026 às 15h02.
Última atualização em 13 de maio de 2026 às 15h27.
Charmoso, histórico e cheio de personalidade, Higienópolis é um daqueles bairros que contam a própria história de São Paulo e, ao mesmo tempo, se reinventam à mesa.
Nascido no fim do século XIX como um loteamento planejado para a elite paulistana, o bairro foi pensado para ser moderno desde o início. Ao longo das décadas, casarões de barões do café deram lugar a edifícios icônicos, mas o ar elegante e residencial permanece.
Hoje, esse cenário serve de pano de fundo para uma cena gastronômica que mistura tradição e contemporaneidade. Higienópolis pode até não ser o bairro mais óbvio quando se fala em comer bem, mas guarda endereços clássicos e descobertas discretas — de bistrôs consolidados a lanchonetes históricas e cozinhas autorais que refletem o perfil cosmopolita da região.
Separamos 10 estabelecimentos para conhecer no bairro. Confira:
Com ambiente descolado e pratos muito bem servidos, a casa aposta no cardápio democrático e é uma boa opção tanto para um almoço descompromissado como uma ocasião especial.
Por lá, vale pedir o Spaghettini à Carbonara (R$87), uma releitura do clássico italiano com bacon, azeite de trufas e cebola caramelizada. Outra sugestão é o Escalope de Filé Mignon (R$98), ao molho de vinho tinto com risoto de cebola caramelizada e ervas.
Rua Armando A. Penteado, 12 - Higienópolis, São Paulo/SP - Fone (11) 3562-8003 | Horário de funcionamento: domingo a quinta das 12h às 23h, sexta e sábado das 12h à 0h | http://www.nou.com.br | @nourestaurante
O restaurante sob o comando do chef limenho Enrique Paredes, traz o melhor da comida peruana, explorando também os sabores amazônicos. A cozinha é muito bem cuidada e conta com pratos estéticos. Para começar, vale provar o tradicional Patacones (R$64), torradas crocantes de banana da terra, servidas com lagarto desfiado ao molho norteño peruano à base de coentro, amassado de mandioca e picles de cebola. Outro clássico, a Causa Pulpo al Olivo (R$78), é feita de batata com ají amarillo, servido com polvo e milho defumados, molho de azeitona preta peruana e pimenta tobiko.
Shopping Pátio Higienópolis: Avenida Higienópolis, 618 - Higienópolis, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a sexta das 12h às 15h30 e das 19h às 22h30, sábado das 12h às 17h e das 19h às 22h30, domingo das 12h às 17h e das 19h às 22h | Aceita VR | @amazoperuano
Inaugurada em 2024, a casa valoriza clássicos portenhos, cortes bem executados e menu executivo. A Cabaña Argentina preserva a essência da cozinha portenha, mas propõe uma leitura mais descomplicada, sem perder o rigor já característico da marca. Dos individuais, vale provar o Bife Cabaña (R$166 com 250g), corte especial da casa retirado da capa do bife ancho. Para compartilhar, fazem sucesso o Gran Ojo del Bife (R$317 com 500g) e o Bife Pampeano (R$307, 600g), que podem vir guarnecidos do Arroz Passarella, com batata-palha crocante, ovos mexidos, linguiça e salsinha.
Av. Higienópolis, 618 - São Paulo/SP – Shopping Pátio Higienópolis (Terraço) | Telefone: 11 3823 2966 e 11 94459 2462 | Horário de funcionamento: todos os dias das 11h às 23h | @cabanaargentina
Referência em sanduíches na capital paulista desde 2004, a Lanchonete da Cidade dá início a uma nova fase. A partir do mote “mais lanchonete do que nunca”, ela traz visual repaginado, pratos inéditos e essência renovada. O novo e exclusivo menu de Café da Manhã e Brunch é servido na unidade de Higienópolis das 10h às 12h, e no café da tarde, das 15h às 18h.
Entre os novos clássicos de lanchonete, os sanduíches quentes ganham destaque: o Misto Quente (R$27) e o Queijo Quente (R$27) são feitos com pão brioche e levam os queijos da casa, além de presunto no misto. O menu também inclui o Avocado & Ovos (R$53) no pão de fermentação natural; e os Ovos & Bacon (R$36).
Avenida Higienópolis, 618 - Higienópolis, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 10h às 23h, domingo das 10h às 23h | Aceita VR | @lanchonetedacidade
Inspirado nas típicas casas argentinas, o restaurante Pobre Juan é uma das mais renomadas casas de carnes do país e ficou famoso por sua parrilla. Dela, saem carnes como o Bife Ancho UMi (R$286 com 340g), de gado uruguaio 100% Angus, alimentado com grãos por 200 dias e que chega a nota 5 de marmorização. Já o Wagyu Steak (R$535, 340g) é importado de Kagoshima, no Japão, e tem classificação de MB 7+, combinando maciez e sabor.
Rua Itaguaba, 38 - Higienópolis, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 22h, sexta e sábado das 12h às 23h, domingo das 12h às 19h | Aceita VR | @restaurantepobrejuan
Com cardápio dedicado à cozinha italiana, o Ristorantino Caffè aposta em uma atmosfera informal e acolhedora. Além dos clássicos da unidade Jardins, a casa também apresenta receitas exclusivas e massas frescas feitas na hora. Para quem busca uma pausa no ritmo da semana, às quintas-feiras acontece o La Dolce Tarde, um happy hour despretensioso, das 16h às 19h, que une o charme italiano à descontração urbana. A partir de 16 de abril, o evento ganha trilha sonora de DJ e oferece uma curadoria de drinques autorais, espumantes e vinhos. Para acompanhar, há uma mesa de antepastos com opções como azeitonas marinadas, batatas chips e os tradicionais tramezzini — sanduíches italianos feitos com pão de miga. Sem necessidade de reserva.
Av. Higienópolis, 618 (Shopping Pátio Higienópolis – Piso Pacaembu) – Higienópolis, São Paulo/SP | Fone: (11) 99670-1888 | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 12h às 23h, domingo das 12h às 22h | Aceita VR | @ristorantino_caffe
Recém-inaugurado em Higienópolis, numa charmosa vila na Travessa Dona Paula, 100, casa 2, o Açucareiro da Nana é uma marca idealizada pela chef confeiteira Nana Fernandes a partir de sua formação e experiência com chocolate e pâtisserie. Em 2015, Nana criou um carrinho de doces e sorvetes com sua marca para comercializar e apresentar seus produtos em eventos em São Paulo. Suas participações na Feira Sabor Nacional, realizadas a cada ano no Museu da Casa Brasileira, renderam ao seu Bolo de Brigadeiro a fama de melhor “bolo da vida". Nana desenvolve receitas próprias e para outras marcas, cria brindes para empresas, presta consultoria para o setor de restaurantes e confeitaria em todo o Brasil. No ateliê é possível realizar retiradas em uma janelinha para pronta entrega de quinta-feira a sábado.
Travessa Dona Paula, 100, casa 2 - Higienópolis | Encomendas: (11) 96403-9229 E-mail: contato@acucareirodanana.com.br | Instagram: @acucareirodanana | Site: acucareirodanana.com.br | De quinta-feira a sábado, das 11h às 17h | Ifood de terça-feira a sábado
Prestes a completar 75 anos, a Dulca ganha novo fôlego com o Dulca Caffè, conceito que atualiza a tradicional confeitaria paulistana de alma italiana sem abrir mão das receitas que atravessam gerações. Sob comando da confeiteira Roberta Ferraro, quarta geração da família, a casa combina clima acolhedor e proposta contemporânea, com menu que vai do café da manhã ao almoço leve. Entre os destaques estão os clássicos Sonhos de fermentação natural (R$9 o mini e R$18 o tradicional), as Bombas e Éclairs artesanais em sabores como Chocolate (R$18), Baunilha (R$18) e Pistache (R$20), além do Mil-folhas (R$19). Nos salgados, aparecem opções como a Focaccia Caprese (R$30) e, para uma refeição rápida, o Nhoque da casa (R$39,90), reforçando a vocação versátil do endereço.
Dulca Caffè | R. Itacolomi, 639 – Higienópolis | Seg–sáb, 9h–19h; dom, 9h–18h
Clássico paulistano desde 2009, o Le Jazz Brasserie aposta na cozinha trivial francesa em ambiente inspirado nos bistrôs parisienses — quase sempre com fila na porta. À frente estão Chico Ferreira e Gil Carvalhosa Leite, que mantêm um cardápio direto ao ponto, com receitas tradicionais bem executadas. Entre os hits, o Steak Tartare (R$60,50 a meia porção; R$88 a inteira) divide espaço com clássicos como o L’Entrecôte (R$123), carro-chefe da casa, e o Confit de pato (R$92). Para fechar, sobremesas como a Tarte Fine aux Pommes (R$34) seguem a cartilha francesa com precisão.
Le Jazz Brasserie | Shopping Pátio Higienópolis – Piso Pacaembu | Dom–qui, 12h–23h; sex–sáb, 12h–0h | Tel: (11) 3823-2684 | Instagram: @lejazzbrasserie
Há 12 anos num ponto super charmoso em frente à FAAP, o Frank & Charles acaba de lançar seu novo menu, assinado pelo chef Marcelo Campos, resultado de referências fortes, como os burgers com inspiração londrina, e a fusão da cozinha asiática.
Das novidades de entradas, Crudo de Yellowfin com atum yellowfin fresco, asian dressing, cebolinha e gergelim (R$ 88 - sujeito à disponibilidade) e o Spicy Rooster, pedaços de frango suculento empanado na panko, molho F&C, tarê, relish de cebola roxa e gergelim branco (R$ 65). Entre os burgers, o Mayfair chega à mesa no pão brioche de batata, disco de 150g de angus e black Angus , queijo Taleggio, relish de cebola roxa, redução de aceto balsâmico, maionese trufada e alface fresca (R$ 60). Já, o Truffle Burger, também servido no pão brioche de batata e com disco de 150g de angus, leva Mozarela Fior di Latte, maionese trufada e Grana Padano de 18 meses de maturação (R$ 62).
Para acompanhar, o chef criou mocktails exclusivos, como o I'M NOT A GUINESS, feito com chá preto artesanal, limão siciliano, gengibre e espuma de limão siciliano (R$ 30) e o Kishmish, que leva uva Thompson, água de coco, limão siciliano e hortelã (R$ 33). Até no menu de sobremesas aparecem novidades: Mousse de Chocolate densa de chocolate Callebaut (ao leite e amargo), caramelo salgado artesanal e pedaços de chocolate (R$ 39).
Frank & Charles 1885 | Rua Tinhorão, 130 – Higienópolis | terça e quarta, das 18h30 às 22h15; quinta, almoço das 12h às 15h, e jantar das 18h30 22h15; quinta, sexta e sábado, almoço das 12h às 15h, e jantar das 18h30 23h; domingo das 18h30 às 22h15 | @frankcharles1885