Belmond leva experiências de seus hotéis à Casa Higienópolis

Pela primeira vez em São Paulo, a Belmond realiza a iniciativa “Belmond na Casa Higienópolis”, de 9 a 15 de março. Em parceria com o Iguatemi, a programação reúne atividades de gastronomia, bem-estar, cultura e moda em uma residência na capital paulista.

Com base no conceito de “Slow Luxury”, a proposta é oferecer experiências inspiradas em destinos do portfólio da rede, como Veneza, Riviera Maya, Cusco e Rio de Janeiro.

“A Belmond na Casa Higienópolis reflete o perfil do viajante atual, que valoriza tempo, autenticidade e história. Reunimos gastronomia, mixologia, bem-estar e cultura em uma programação que propõe desacelerar e redescobrir o prazer de viajar com intenção, mesmo no centro de São Paulo”, diz Caio Zalc, da Belmond.

Gastronomia e mixologia

De 10 a 15 de março, o Bellini Listening Bar promove um encontro a quatro mãos com a equipe de mixologia do Hotel Cipriani, A Belmond Hotel, em Veneza, com o head barman do Copacabana Palace, Stefano Giglio. A programação inclui carta de drinques com o Bellini de pêssego e duas sessões diárias abertas ao público mediante reserva.

No dia 10 de março, a chef Pía León, do restaurante Mauka, no Palacio Nazarenas, A Belmond Hotel, no Peru, conduz o workshop “A versatilidade de um prato de ‘MAR’ peruano: o ceviche em três versões”, com foco em diferentes abordagens do prato.

A programação inclui ainda “Materialidade do Mar”, mostra desenvolvida pela Mater (centro de pesquisa biológica e cultural). A exposição apresenta três instalações que tratam da origem dos insumos, dos ecossistemas e dos processos de transformação de materiais do deserto costeiro de Paracas, no Peru, com reflexões sobre rastreabilidade e biodiversidade.

Em 15 de março, a Casa Higienópolis recebe o “Villeggiatura Brunch”, com menu inspirado na costa italiana e participação do chef Roberto Toro, do Grand Hotel Timeo, A Belmond Hotel, na Sicília.

“Temos o compromisso de oferecer experiências ao nosso público. Com essa parceria com a Belmond, reforçamos o posicionamento da Iguatemi como destino de experiências, conectando hospitalidade internacional e inovação”, diz Renata Zitune, diretora executiva de marketing e patrocínios da Iguatemi S.A.

Wellness e estilo de vida

O espaço contará com o ambiente Maroma Wellness-Themed Room, inspirado no Maroma, A Belmond Hotel, na Riviera Maya, no México. A programação terá aulas de ioga e uma cerimônia tradicional do cacau conduzida por especialistas.

A exposição “Confections & Collections” marca a primeira apresentação das criações do designer sul-africano Thebe Magugu em São Paulo. O estilista também assina um projeto de interiores no Mount Nelson, A Belmond Hotel, na Cidade do Cabo. O evento inclui o “Iguatemi Talks Fashion apresenta Thebe Magugu”, conversa mediada por Gabriel Monteiro, editor de moda da Elle Brasil, e Luanda Vieira, jornalista e criadora de conteúdo.

A programação inclui ainda a “Legends Library”, com coleções de livros de fotografia da Belmond desenvolvidas em parceria com as editoras RVB Books, Assouline e Apartamento, além de uma mostra dedicada à série fotográfica “Belmond Legends”.

A visitação à “Belmond na Casa Higienópolis” é aberta ao público mediante reserva pelo site.