A cidade onde o mundo vai jantar em 2026

País reconhecido por sua premiada gastronomia, o Peru será o anfitrião da edição de 2026 do The World’s 50 Best Restaurants, no dia 4 de novembro de 2026. Pela primeira vez, a premiação será realizada em Lima.

A escolha da capital peruana reforça sua crescente reputação como um dos principais destinos gastronômicos do mundo e marca a estreia do prestigiado evento global na América do Sul.

A cidade já foi palco da edição inaugural da programação de prêmios do Latin America’s 50 Best Restaurants em 2013 e, desde então, sua cena gastronômica só se fortaleceu, com um número cada vez maior de restaurantes da região conquistando seu espaço de destaque na lista.

Reconhecido por sua cultura milenar, biodiversidade e riqueza culinária, o Peru se consolidou como um destino gastronômico de classe mundial no cenário global. Recentemente, a cerimônia de premiação do The World’s 50 Best Restaurants 2025, realizada em Turim, na Itália, consagrou o Maido, em Lima, no Peru, como The World’s Best Restaurant tornando-se o segundo restaurante peruano a alcançar o cobiçado número 1 nos últimos três anos. O Maido agora faz parte do hall da fama Best of the Best, composto por ex-restaurantes número 1, e, portanto, não estará elegível para figurar no ranking em 2026 e nos anos seguintes.

“Estamos entusiasmados em trazer a cerimônia de premiação do The World’s 50 Best Restaurants 2026 para a América do Sul pela primeira vez em novembro deste ano. O Peru é um destino que realmente encarna o espírito dos prêmios e um lugar onde séculos de rica herança cultural deram origem a uma das cenas gastronômicas mais vibrantes do mundo. Em colaboração com nosso parceiro de destino anfitrião, a PromPerú, mal podemos esperar para reunir a comunidade internacional e celebrar a excelência de classe mundial que tornou o Peru um dos destinos culinários mais influentes e comentados da atualidade”, diz Rikki Tidball, Diretora Geral de Eventos do The World’s 50 Best Restaurants.

“A escolha de Lima como cidade-sede do The World’s 50 Best Restaurants representa um momento histórico para o Peru e reflete os esforços contínuos realizados pelo governo peruano, pelo Ministry of Foreign Trade and Tourism e pela PromPerú para posicionar o país entre os principais destinos culinários e turísticos do mundo. Trazer um evento de tanto prestígio para a nossa capital é o resultado de uma visão de longo prazo que visa apresentar a riqueza da nossa culinária, a diversidade dos nossos produtos nativos e o talento de toda a cadeia de valor que tornou a gastronomia peruana aclamada mundialmente hoje. A gastronomia tornou-se um dos mais poderosos motores de inspiração de viagem, atraindo visitantes que buscam experiências autênticas conectadas à nossa cultura, biodiversidade e tradição. Sediando este evento em Lima colocará o Peru no centro da conversa gastronômica global, gerando um impacto positivo em todo o ecossistema de hospitalidade e turismo. Hoje, a nossa cozinha é muito mais do que uma fonte de orgulho nacional; é um poderoso motor de desenvolvimento que continua a posicionar o Peru como um destino líder para o turismo culinário internacional”, diz Berthin Enrique Gómez Vela, Ministro do Comércio Exterior e Turismo do Peru.

Além da cerimônia, haverá programação como o fórum com lideranças da indústria #50BestTalks, que debate alguns dos tópicos mais pertinentes que afetam o setor de hospitalidade hoje; a série 50 Best Signature Sessions, composta por eventos gastronômicos colaborativos abertos ao público, em que chefs de restaurantes classificados no 50 Best cozinham ao lado de renomados talentos locais para proporcionar experiências gastronômicas exclusivas; o Chefs’ Feast, que apresentará os melhores ingredientes e técnicas culinárias pelas quais a região é conhecida.