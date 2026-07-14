The Macallan leva Paris para dentro da garrafa

As artes, a gastronomia e as cidades são inspirações para as quais a destilaria The Macallan se volta na criação de seus rótulos e edições especiais. Após apresentar a “The Tree of Life”, uma edição limitada com dois single malts inspirados na obra e no legado do artista Charles Rennie Mackintosh, a marca de uísque single malt anuncia a chegada de Distil Your World Paris no Brasil, quinta edição da série que transforma grandes capitais globais em expressões exclusivas.

Desta vez, a destilaria escocesa voltou seu olhar para Paris, explorando a elegância e a tradição que definem a capital francesa.

Desenvolvida em parceria com os irmãos Roca, proprietários do El Celler de Can Roca, duas vezes eleito o Melhor Restaurante do Mundo, a edição dá continuidade à série que já passou por Nova York, Londres, México e Hong Kong.

Criado pela Master Whisky Maker Kirsteen Campbell, o single malt se inspira na tradição da l’art de la table, que valoriza cada elemento da experiência à mesa. Essa filosofia se reflete em um perfil sensorial estruturado e elegante.

"A The Macallan sempre construiu suas expressões a partir de narrativas. Em Paris, buscamos traduzir a elegância e a complexidade da cidade em uma interpretação que respeita o perfil característico da marca, mas adiciona novas camadas de inspiração", diz Campbell.

Entre as notas destacam-se brioche, frutas e especiarias suaves, além de doces amanteigados e croissant de amêndoas. A maturação combina barris de carvalho americano e europeu previamente envelhecidos em vinho Jerez, além de barris ex-bourbon. De forma inédita, a edição também incorpora barris que anteriormente armazenaram conhaque, acrescentando refinamento ao sabor final.

A cor natural da expressão, denominada Parisian Sunrise, foi inspirada na luz dourada da cidade parisiense. A embalagem acompanha essa narrativa: o tom amarelado remete à iluminação de Paris, enquanto a arte interna, criada em colaboração com a artista Cassandre Montoriol, retrata um bistrô ao entardecer. A embalagem externa traz um mapa em relevo que acompanha a jornada criativa pela capital francesa.

O lançamento acompanha um documentário que registra a imersão da marca na capital francesa. O filme mostra Kirsteen Campbell e Joan Roca em encontros com nomes da gastronomia local, como Anne Sophie-Pic, explorando tradição, hospitalidade e excelência.

"Paris representa uma referência global de qualidade e elegância na gastronomia. O desafio foi traduzir essa essência em uma experiência que conectasse alta cozinha e narrativa sensorial", diz Joan Roca. "A profundidade aromática de The Macallan conecta com meu trabalho na cozinha, onde cada sabor e detalhe são criados como uma composição. Com Distil Your World, convidamos a explorar e experimentar uma jornada sensorial completa, refletindo a criatividade de Paris", diz Anne-Sophie Pic.