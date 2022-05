Revolução do Churrasco: como preparar os clássicos da Fogo de Chão

A rede de churrascarias Fogo de Chão foi criada no Rio Grande do Sul em 1979, mas, atualmente, das 64 unidades, apenas sete estão no Brasil – enquanto as demais estão em Estados Unidos, Porto Rico, México e Oriente Médio. Mais seis sairão do forno, inclusive na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

E o anfitrião deste episódio é ninguém menos que Paulo Antunes, country manager da Fogo de Chão no Brasil, que mostrou as novidades da recém-reformada (e tradicional) unidade em São Paulo, além de revelar como preparar algumas das receitas clássicas que já ganharam até fama internacional.

Assista aos segredos da Fogo de Chão para o Revolução do Churrasco

