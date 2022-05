Revolução do Churrasco: aprenda a preparar ossobuco na brasa

A churrasqueira Helô Palácio calcula ter assado mais de 10 toneladas de carne e alimentado mais de 80 mil pessoas ao longo da carreira. E o repórter Daniel Salles foi conferir todos os detalhes de como preparar uma receita irresistível: ossobuco na brasa.

Especialista em fogo de chão, a cozinha revela que a maior inspiração vem do chef argentino Francis Mallman, dono de dois restaurantes nos quais trabalhou anteriormente: o 7 Fuegos e o 1884, ambos em Mendoza.

Esse amor pelas carnes começou durante um festival, no qual Helô Palácio participou para comer e acabou conhecendo novos tipos de carne – ainda que a relação com o churrasco fosse próxima por conta do próprio pai.

Mas essa receita ainda pode ser considerada um churrasco? “Não deixa de ser, porque passa pela brasa, pela chapa e finalizado no vinho, como uma receita argentina precisa ser”, explica a chef.

