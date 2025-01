Relógios, carros e viagens: 5 maneiras luxuosas de gastar seu bônus

Começo do ano é sinônimo de planejamento financeiro para muitos brasileiros, especialmente para aqueles que recebem um reforço no bolso com o tão esperado bônus. Para quem deseja transformar essa renda extra em algo memorável, ideias não faltam. De viagens exclusivas a relógios raros, o mercado de luxo oferece opções para todos que buscam investir em experiências únicas ou itens de alto padrão.

Agora, se o seu bônus não foi tão generoso assim, não se preocupe. Afinal, sonhar não custa nada e inspiração também faz parte do planejamento. Quem sabe em 2025, ao invés de apenas admirar o icônico champanhe Dom Pérignon Plénitude ou aquele novíssimo relógio da TAG Heuer, você possa adicionar um deles ao seu carrinho – real ou imaginário.

De itens que celebram a exclusividade a experiências que ficarão na memória, as opções de como gastar o bônus são praticamente infinitas. Viagens gastronômicas com chefs renomados, malas feitas sob medida e carros esportivos de geração comemorativa são apenas algumas das sugestões que dão um novo significado à ideia de "recompensa". Afinal, se o bônus chegou, por que não celebrar com estilo?

Viagem gastronômica

O masterchef argentino Francis Mallmann recebe hóspedes em sua ilha particular na Patagônia, na Argentina, para uma experiência gastronômica exclusiva e prática. Durante seis dias, os participantes aprenderão a arte de cozinhar sobre brasas, chamas e fumaça, em aulas diárias de culinária ao fogo lideradas pelo renomado chef. Ao final de cada dia, os hóspedes se acomodarão na charmosa cabana de seus anfitriões, repleta de estantes de livros e com vinho suficiente para todos. A experiência acontecerá de 21 a 30 de março de 2025, ao custo de 21.409 dólares por pessoa. As reservas podem ser feitas por meio deste site.

Mala exclusiva

Fabricada na Alemanha, a coleção Rimowa x Rick Owens Original Cabin Bronze, limitada a 500 peças numeradas, combina a estética crua e sombria de Owens com a tradição de artesanato em alumínio da Rimowa. O modelo assinado por Owens é a icônica mala Original Cabin Bronze da Maison, com acabamento de alumínio patinado aplicado manualmente. A técnica confere um efeito envelhecido ao material, garantindo que nenhuma mala seja exatamente igual a outra. A coleção estará disponível em lojas físicas e no site da marca a partir de 30 de janeiro, por 20.900 reais.

Relógio de corrida

Carrera Chronograph: tom marcante de roxo (TAG Heuer/Divulgação)

A TAG Heuer apresentou, durante o LVMH Watch Week, realizado entre 21 e 24 de janeiro em Nova York, novas versões da coleção Carrera. Criada em 1963 por Jack Heuer, a linha foi inspirada na corrida Carrera Panamericana e nos instrumentos dos painéis de carros de corrida. Os modelos TAG Heuer Carrera Chronograph e TAG Heuer Carrera Chronograph Tourbillon chegam com um marcante mostrador em degradê preto-roxo, seguindo o sucesso do TAG Heuer Monaco Chronograph na mesma cor. O TAG Heuer Carrera Chronograph Tourbillon, limitado a 200 peças, custa 34.000 francos suíços. Já o TAG Heuer Carrera Chronograph sai por 6.500 francos suíços.

Champanhe premiado

Elaborado com as uvas Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier, o champanhe Mandois estagia por três anos sobre as borras, nas caves construídas no século XVIII. No nariz, apresenta aromas de frutas amarelas, com notas de limão. Sua cor é um amarelo ouro claro. No paladar, os sabores de frutas brancas maduras se combinam com notas de mel e tostadas, oferecendo um longo potencial de guarda. O rótulo custa 599,90 reais na importadora Casa Flora Porto a Porto e foi eleito o melhor champanhe disponível no mercado brasileiro pelo ranking EXAME Casual.

Mustang GT Performance

Ford Mustang GT Performance. (Ford/Divulgação)

O Ford Mustang GT Performance é equipado com o motor Coyote V8, um dos mais potentes já desenvolvidos pela Ford. A cor Vermelho Zadar, um tom vibrante que realça o espírito indomável do veículo, é outro destaque do lançamento. Esta geração totalmente nova tem um caráter especial, coincidindo com os 60 anos do Mustang, comemorados em 2024. O motor impressiona, entregando 80% do torque máximo já a 2.000 rpm, com aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 4,3 segundos. No mercado brasileiro, o Mustang GT Performance custa 529.000 reais.