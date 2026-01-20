Mega-Sena: resultado do concurso 2.962; prêmio é de R$ 47 milhões

A Caixa realizou o sorteio das seis dezenas do concurso 2.962 da Mega-Sena nesta terça-feira, 20 de janeiro, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, na cidade de São Paulo.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelas redes sociais das Loterias Caixa no Facebook e canal da Caixa no YouTube. O prêmio é de R$ 47.640.352,59.

Veja os números sorteados

06 - 29 - 33 - 38 - 53 - 56

Qual a probabilidade de vencer na Mega-Sena? A probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples de R$ 5,00 é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa Econômica Federal. O que fazer com o prêmio da Mega-Sena? Ao ganhar na Mega-Sena, você tem muitas opções de como usar o dinheiro. Você pode usá-lo para: Pagar dívidas

Investir no futuro

Fazer uma viagem dos sonhos

Ajudar a sua família e amigos

Fazer a diferença no mundo A melhor maneira de usar o prêmio da Mega-Sena é aquela que atende às suas necessidades e objetivos individuais.

Bolão

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10 e cada cota não pode ser inferior a R$ 5. É possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo cem cotas.

Como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5.