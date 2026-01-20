Aline Campos no BBB 26: relembre 6 campanhas da 'Verão' da Itaipava

A definição do primeiro paredão do Big Brother Brasil 26, nesta terça-feira, 20, colocou Aline Campos no centro da narrativa inicial da edição. Bailarina, atriz e influenciadora, a sister chega à berlinda após uma semana marcada por conflitos internos, exposição nas dinâmicas do programa e pela retomada pública de uma trajetória fortemente associada ao marketing de verão no Brasil.

Antes de entrar no reality da TV Globo, quando ainda usava o nome Aline Riscado, ela ficou nacionalmente conhecida como a “Verão”, garota-propaganda da Itaipava, em campanhas exibidas de forma recorrente entre 2014 e 2019. O bordão “Vai, verão. Vem, verão” atravessou estações, virou meme e ajudou a reforçar a presença da marca no imaginário popular.

Na época, a artista, que chegou a integrar o balé do Faustão entre 2011 e 2014, se tornou recorrente nas comunicações da marca, com forte presença em televisão e desdobramentos em mídia impressa, exterior, rádio e digital. O período coincidiu com a consolidação da Itaipava como uma das marcas mais lembradas nas campanhas da estação.

A personagem 'Verão' surgiu em dezembro de 2014, na campanha “Verão é Nosso”, criada pela Y&R. No filme, Aline interpretava Vera, ou a “Verão”, personificação da estação mais associada ao consumo de cerveja no Brasil.

A estratégia foi aprofundada em 2015 e 2016, quando a personagem passou a assumir também o papel de narradora dos comerciais. Em um dos filmes mais lembrados, chamado “Sol”, a modelo fala diretamente com o consumidor durante 30 segundos, enquanto enumera as “marquinhas” típicas do verão — de biquíni, bermuda e óculos de sol.

Naquele momento, a Itaipava adotou oficialmente a assinatura “Vai Verão, vem Verão e sua Itaipava continua 100%”, reforçando a ideia de permanência da marca frente à sazonalidade da estação.

Marketing, escala e presença nacional

À época, o Grupo Petrópolis, dono da Itaipava, informou que a sequência de campanhas estreladas pela personagem “Verão” vinha contribuindo para ampliar a lembrança da marca. Em 2015, a empresa registrava participação de 13,8% no mercado brasileiro de cervejas.

A campanha teve ampla distribuição: filmes para TV aberta e paga, spots de rádio, mídia impressa, ações em pontos de venda, mídia exterior e estratégia digital. A direção de cena ficou a cargo de Luciano Moura, da O2 Filmes.

Polêmicas e intervenção do Conar

O sucesso de lembrança veio acompanhado de controvérsias. Em junho de 2015, o Conar recomendou a retirada de um cartaz da campanha “Itaipava 100%” por considerar haver “apelo excessivo à sensualidade”.

Na peça, a modelo aparecia de biquíni segurando uma garrafa e uma lata de cerveja, enquanto inscrições faziam referência a volumes em mililitros — uma associação interpretada como objetificação do corpo feminino. A decisão pela sustação foi unânime, e a empresa afirmou que acataria a recomendação.

Outras críticas já haviam surgido anteriormente, apontando tom machista em vídeos nos quais homens chamavam a personagem apenas para vê-la “desfilar”. A campanha também virou alvo de piadas quando respostas automáticas do perfil da marca no Twitter agradeceram comentários críticos.

Um case que atravessou o tempo

Mesmo com as controvérsias, a personagem “Verão” se tornou um dos símbolos publicitários mais reconhecíveis daquele período. Anos depois, a estética, os bordões e os filmes seguem sendo resgatados em páginas de nostalgia e discussões sobre a evolução da publicidade de cerveja no Brasil.

A associação prolongada com a marca projetou Aline nacionalmente e abriu espaço para outros formatos na televisão. Ela atuou como repórter humorística em programas como Pânico e CQC, participou de séries e filmes de comédia e integrou o elenco de uma novela na Record. Em 2021, decidiu abandonar o sobrenome artístico “Riscado” e passou a usar profissionalmente o nome Aline Campos, movimento interpretado como reposicionamento de imagem.

Hoje, também atua como influenciadora na área de fitness e bem-estar. A entrada no BBB 26 marca mais uma virada de visibilidade em sua trajetória. O resultado do paredão, que a coloca frente a frente com Ana Paula e Tia Milena, será divulgado ainda nesta terça-feira, 20, e define quem permanece no jogo logo na primeira grande decisão da edição.

A era “Vai, verão” de Aline Campos na publicidade

Em meados de 2014, ainda como Aline Riscado, a atual participante do BBB 26 estreou sua primeira campanha como a garota-propaganda Verão da cerveja Itaipava. A parceria se estendeu até 2019, período em que ela foi o principal rosto das campanhas de verão da marca. O vínculo foi encerrado definitivamente em 2021.

A seguir, relembre 6 campanhas:

1. 'O verão chegou' | Dezembro de 2014

A estreia oficial de Aline como a personagem "Verão" e sua consolidação como principal garota-propaganda da Itaipava. Ambientado em um quiosque de praia, o comercial apresentou a personagem prometendo um verão “inesquecível”. Com o conceito “O Verão é Nosso”, a campanha reforçou o posicionamento da Itaipava como a cerveja “100%”, contribuindo para a ascensão da marca entre as propagandas mais lembradas da TV naquele período.

2. 'O verão é nosso – Massagem' | Janeiro de 2015

Segundo filme da campanha iniciada com “O verão chegou”, a peça reforçou o conceito “O Verão é Nosso”, destacando a alegria, o calor e o espírito descontraído da estação. No filme “Massagem”, Aline interpreta uma massagista em um cenário de praia e, com humor, lida com a mudança inesperada do clima sem perder a leveza típica do verão.

3. 'Vai Verão, Vem Verão' | Dezembro de 2015

Lançada para marcar o verão de 2016, a campanha “Vai Verão, Vem Verão e sua Itaipava continua 100%” teve Aline, ainda como Aline Riscado, como a personagem Verão e reforçou o posicionamento “O Verão é Nosso”. Criada pela agência Young & Rubicam, a propaganda contou com ampla veiculação em TV, rádio, mídia impressa, exterior e digital, tornando-se uma das campanhas mais marcantes da marca.

4. 'Verão sempre vence' | Outubro de 2016

A campanha antecipou o clima do verão 2017 com foco no humor e no espírito da estação. Estrelada por Aline, como a personagem "Verão", e por Gabriel O Pensador, a ação combinou animação em 3D e cenas gravadas em Grumari, no Rio de Janeiro, reforçando a ideia de que a Itaipava oferece “100% de verão” durante todo o ano.

5. 'Itaipava, cerveja 100% verão' | Outubro/Novembro de 2018

A campanha de verão 2018/2019 teve Lulu Santos como protagonista ao lado da personagem "Verão". Criada pela Y&R, a ação apostou em forte apelo musical, com canções exclusivas do cantor, e manteve seus desdobramentos ao longo de 2019.

6. 'O que faz o Verão do Brasil ser 100%' | Outubro de 2019

O cantor Thiaguinho estrelou a campanha ao lado de Aline, celebrando a energia e a descontração do verão brasileiro. Com filmes ambientados em situações cotidianas de praia e a assinatura “Itaipava, Cerveja 100% Verão”, a ação buscou reforçar o posicionamento da marca para a estação.