Aline Campos no BBB 26: relembre 6 campanhas da 'Verão' da Itaipava

Aline Campos em campanha da Itaipava: entre 2014 e 2019, a dançarina e modelo foi o rosto da personagem “Verão” nas ações publicitárias da cerveja (Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 22h01.
Última atualização em 20 de janeiro de 2026 às 22h06.
A definição do primeiro paredão do Big Brother Brasil 26, nesta terça-feira, 20, colocou Aline Campos no centro da narrativa inicial da edição. Bailarina, atriz e influenciadora, a sister chega à berlinda após uma semana marcada por conflitos internos, exposição nas dinâmicas do programa e pela retomada pública de uma trajetória fortemente associada ao marketing de verão no Brasil.
Antes de entrar no reality da TV Globo, quando ainda usava o nome Aline Riscado, ela ficou nacionalmente conhecida como a “Verão”, garota-propaganda da Itaipava, em campanhas exibidas de forma recorrente entre 2014 e 2019. O bordão “Vai, verão. Vem, verão” atravessou estações, virou meme e ajudou a reforçar a presença da marca no imaginário popular.
Na época, a artista, que chegou a integrar o balé do Faustão entre 2011 e 2014, se tornou recorrente nas comunicações da marca, com forte presença em televisão e desdobramentos em mídia impressa, exterior, rádio e digital. O período coincidiu com a consolidação da Itaipava como uma das marcas mais lembradas nas campanhas da estação.
A personagem 'Verão' surgiu em dezembro de 2014, na campanha “Verão é Nosso”, criada pela Y&R. No filme, Aline interpretava Vera, ou a “Verão”, personificação da estação mais associada ao consumo de cerveja no Brasil.
A estratégia foi aprofundada em 2015 e 2016, quando a personagem passou a assumir também o papel de narradora dos comerciais. Em um dos filmes mais lembrados, chamado “Sol”, a modelo fala diretamente com o consumidor durante 30 segundos, enquanto enumera as “marquinhas” típicas do verão — de biquíni, bermuda e óculos de sol.
Naquele momento, a Itaipava adotou oficialmente a assinatura “Vai Verão, vem Verão e sua Itaipava continua 100%”, reforçando a ideia de permanência da marca frente à sazonalidade da estação.
À época, o Grupo Petrópolis, dono da Itaipava, informou que a sequência de campanhas estreladas pela personagem “Verão” vinha contribuindo para ampliar a lembrança da marca. Em 2015, a empresa registrava participação de 13,8% no mercado brasileiro de cervejas.
A campanha teve ampla distribuição: filmes para TV aberta e paga, spots de rádio, mídia impressa, ações em pontos de venda, mídia exterior e estratégia digital. A direção de cena ficou a cargo de Luciano Moura, da O2 Filmes.
O sucesso de lembrança veio acompanhado de controvérsias. Em junho de 2015, o Conar recomendou a retirada de um cartaz da campanha “Itaipava 100%” por considerar haver “apelo excessivo à sensualidade”.
Na peça, a modelo aparecia de biquíni segurando uma garrafa e uma lata de cerveja, enquanto inscrições faziam referência a volumes em mililitros — uma associação interpretada como objetificação do corpo feminino. A decisão pela sustação foi unânime, e a empresa afirmou que acataria a recomendação.
Outras críticas já haviam surgido anteriormente, apontando tom machista em vídeos nos quais homens chamavam a personagem apenas para vê-la “desfilar”. A campanha também virou alvo de piadas quando respostas automáticas do perfil da marca no Twitter agradeceram comentários críticos.
Mesmo com as controvérsias, a personagem “Verão” se tornou um dos símbolos publicitários mais reconhecíveis daquele período. Anos depois, a estética, os bordões e os filmes seguem sendo resgatados em páginas de nostalgia e discussões sobre a evolução da publicidade de cerveja no Brasil.
A associação prolongada com a marca projetou Aline nacionalmente e abriu espaço para outros formatos na televisão. Ela atuou como repórter humorística em programas como Pânico e CQC, participou de séries e filmes de comédia e integrou o elenco de uma novela na Record. Em 2021, decidiu abandonar o sobrenome artístico “Riscado” e passou a usar profissionalmente o nome Aline Campos, movimento interpretado como reposicionamento de imagem.
Hoje, também atua como influenciadora na área de fitness e bem-estar. A entrada no BBB 26 marca mais uma virada de visibilidade em sua trajetória. O resultado do paredão, que a coloca frente a frente com Ana Paula e Tia Milena, será divulgado ainda nesta terça-feira, 20, e define quem permanece no jogo logo na primeira grande decisão da edição.
Em meados de 2014, ainda como Aline Riscado, a atual participante do BBB 26 estreou sua primeira campanha como a garota-propaganda Verão da cerveja Itaipava. A parceria se estendeu até 2019, período em que ela foi o principal rosto das campanhas de verão da marca. O vínculo foi encerrado definitivamente em 2021.
A seguir, relembre 6 campanhas:
A estreia oficial de Aline como a personagem "Verão" e sua consolidação como principal garota-propaganda da Itaipava. Ambientado em um quiosque de praia, o comercial apresentou a personagem prometendo um verão “inesquecível”. Com o conceito “O Verão é Nosso”, a campanha reforçou o posicionamento da Itaipava como a cerveja “100%”, contribuindo para a ascensão da marca entre as propagandas mais lembradas da TV naquele período.
Segundo filme da campanha iniciada com “O verão chegou”, a peça reforçou o conceito “O Verão é Nosso”, destacando a alegria, o calor e o espírito descontraído da estação. No filme “Massagem”, Aline interpreta uma massagista em um cenário de praia e, com humor, lida com a mudança inesperada do clima sem perder a leveza típica do verão.
Lançada para marcar o verão de 2016, a campanha “Vai Verão, Vem Verão e sua Itaipava continua 100%” teve Aline, ainda como Aline Riscado, como a personagem Verão e reforçou o posicionamento “O Verão é Nosso”. Criada pela agência Young & Rubicam, a propaganda contou com ampla veiculação em TV, rádio, mídia impressa, exterior e digital, tornando-se uma das campanhas mais marcantes da marca.
A campanha antecipou o clima do verão 2017 com foco no humor e no espírito da estação. Estrelada por Aline, como a personagem "Verão", e por Gabriel O Pensador, a ação combinou animação em 3D e cenas gravadas em Grumari, no Rio de Janeiro, reforçando a ideia de que a Itaipava oferece “100% de verão” durante todo o ano.
A campanha de verão 2018/2019 teve Lulu Santos como protagonista ao lado da personagem "Verão". Criada pela Y&R, a ação apostou em forte apelo musical, com canções exclusivas do cantor, e manteve seus desdobramentos ao longo de 2019.
O cantor Thiaguinho estrelou a campanha ao lado de Aline, celebrando a energia e a descontração do verão brasileiro. Com filmes ambientados em situações cotidianas de praia e a assinatura “Itaipava, Cerveja 100% Verão”, a ação buscou reforçar o posicionamento da marca para a estação.